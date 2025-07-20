Интересные и малоизвестные факты о собаках

Вы когда-нибудь задумывались, о чём думает ваша собака? Что бы она сказала, если бы могла говорить? Быть владельцем собаки просто замечательно, однако довольно досадно, что ваш лучший друг не может с вами поговорить. Сами того не зная, собаки демонстрируют свои черты характера, которые отличаются от человеческих, помимо очевидных, таких как вылизывание себя.





















Они могут унюхать и почувствовать приближение бури

Вы когда-нибудь замечали, как ваша собака странно себя ведёт без какой-либо на то причины, а потом через несколько часов спустя начиналась гроза?







Вы когда-нибудь замечали, как ваша собака странно себя ведёт без какой-либо на то причины, а потом через несколько часов спустя начиналась гроза?Это происходит потому, что собаки чувствуют изменения погоды до того, как их могут почувствовать люди. Благодаря своему отличному слуху собаки могут слышать более высокие и более низкие частоты. Они слышат раскаты грома, которые ухо человека уловить не может. Собаки не только слышат лучше чем люди, они также обладают более острым чувством обоняния. Нос собаки настолько чувствителен, что может определять запахи намного быстрее, чем человеческий нос. Собаки в целом более чувствительны к изменениям в атмосферном давлении. В следующий раз, когда вы заметите, что ваша собака странно себя ведёт, закрывайте окна, потому что вскоре на улице будет гроза!









Они рождаются слепыми, глухими и беззубыми

Щенки появляются на свет совершенно беспомощными. Они слепы, глухи, беззубы и просто очаровательны. В первую неделю своей жизни щенки проводят 90 процентов времени во сне, а остальные 10 за едой. Будучи не в состоянии ходить, щенки начинают свою жизнь ползая. Их глаза, закрытые при рождении, открываются, когда им приблизительно две недели. Открыв глаза, они начинают исследовать окружающий мир. Ушки щенков начинают функционировать тоже приблизительно в две недели. К трём неделям они уже хорошо слышат. Щенок зависит от матери первые несколько недель своей жизни. Они полагаются на мать в плане еды











Щенки появляются на свет совершенно беспомощными. Они слепы, глухи, беззубы и просто очаровательны. В первую неделю своей жизни щенки проводят 90 процентов времени во сне, а остальные 10 за едой. Будучи не в состоянии ходить, щенки начинают свою жизнь ползая. Их глаза, закрытые при рождении, открываются, когда им приблизительно две недели. Открыв глаза, они начинают исследовать окружающий мир. Ушки щенков начинают функционировать тоже приблизительно в две недели. К трём неделям они уже хорошо слышат. Щенок зависит от матери первые несколько недель своей жизни. Они полагаются на мать в плане еды , комфорта и изучения основных правил поведения. Именно поэтому, когда вы приобретаете щенка, необходимо подождать определённый период времени после его рождения, чтобы он был готов к тому, что вы заберёте его домой.









Отпечатки собачьих носов равносильны отпечаткам пальцев людей

Так же как по отпечаткам пальцев можно установить личность человека, по отпечаткам носа можно установить личность собаки. Отпечаток носа собаки настолько же уникален, как и наши отпечатки пальцев. Если присмотреться к собачьему носу, можно заметить линии, формирующие узоры, точно также как на наших отпечатках пальцев. До этого общепринятым способом идентификации собаки было снятие отпечатков её лап, однако этот метод ушёл в небытие, так как он не настолько точный, как отпечаток их носа. Все заводчики и тренера животных обязаны иметь отпечатки носа своих собак в случае, если когда-либо потребуется их идентификация или их страхование.











Так же как по отпечаткам пальцев можно установить личность человека, по отпечаткам носа можно установить личность собаки. Отпечаток носа собаки настолько же уникален, как и наши отпечатки пальцев. Если присмотреться к собачьему носу, можно заметить линии, формирующие узоры, точно также как на наших отпечатках пальцев. До этого общепринятым способом идентификации собаки было снятие отпечатков её лап, однако этот метод ушёл в небытие, так как он не настолько точный, как отпечаток их носа. Все заводчики и тренера животных обязаны иметь отпечатки носа своих собак в случае, если когда-либо потребуется их идентификация или их страхование.









Кобели поднимают свои задние лапы в качестве жеста доминирования

Совсем не удивительно, что кобеля хотят продемонстрировать свою доминантность. Многие люди знают, что собаки метят мочой новые места, помечая свою территорию. Поднятие задней ноги для мочеиспускания позволяет собаке оставить свою мочу выше от земли, чем обычно. Это позволит запаху дольше оставаться на этом месте, так как некоторые собаки не смогут достичь того же уровня, кроме того это убирает отметины, оставленные другими кобелями. Собаки оставляют свой











Совсем не удивительно, что кобеля хотят продемонстрировать свою доминантность. Многие люди знают, что собаки метят мочой новые места, помечая свою территорию. Поднятие задней ноги для мочеиспускания позволяет собаке оставить свою мочу выше от земли, чем обычно. Это позволит запаху дольше оставаться на этом месте, так как некоторые собаки не смогут достичь того же уровня, кроме того это убирает отметины, оставленные другими кобелями. Собаки оставляют свой запах на вещах слоями. Запах самого доминантного пса остаётся на самом высоком уровне, в то время как менее доминантные кобели могут оставить свой запах лишь ниже уровнем. Чем меньше по размеру кобель, тем меньше его доминантность в цепочки меток.









Центр мозга собаки, отвечающий за нюх, в 40 раз больше нашего

Собака полагается на своё чувство обоняния для интерпретации окружающего её мира, так же как люди полагаются на зрение. Несмотря на то, что это сложно себе представить, ваша собака интерпретирует столько же информации за день, сколько и вы сами. Когда вы видите, как собака что-то нюхает, это является эквивалентом того, как человек оглядывает окружающую его местность. Собаки делают это для того, чтобы понять и ознакомиться с окружающей обстановкой, поэтому она меньше обнюхивает всё у себя дома, чем когда её ведут в новое и незнакомое ей место. Мозг собаки настроен на определение запахов. Процент мозга собаки, который занят анализом запахов, в 40 раз выше человеческого!











Собака полагается на своё чувство обоняния для интерпретации окружающего её мира, так же как люди полагаются на зрение. Несмотря на то, что это сложно себе представить, ваша собака интерпретирует столько же информации за день, сколько и вы сами. Когда вы видите, как собака что-то нюхает, это является эквивалентом того, как человек оглядывает окружающую его местность. Собаки делают это для того, чтобы понять и ознакомиться с окружающей обстановкой, поэтому она меньше обнюхивает всё у себя дома, чем когда её ведут в новое и незнакомое ей место. Мозг собаки настроен на определение запахов. Процент мозга собаки, который занят анализом запахов, в 40 раз выше человеческого!









Собаки видят сновидения точно также, как люди

Любой человек, у которого когда-либо была собака, замечал, как она дёргается и щурится во сне. Собаки видят сны и их сны на самом деле очень похожи на наши. Размер собаки также может определить продолжительность её сна. Более крупные виды собак видят сны всего раз в 45-60 минут, но продолжительность их снов составляет 5-10 минут. Маленькие породы видят сны каждые 10 минут, однако продолжительность их снов составляет всего лишь минуту. Щенки и пожилые собаки видят сны чаще, чем собаки среднего возраста. Количество сна, необходимого собаке для отдыха, зависит от её активности в дневное время. Несмотря на то, что они проводят большую часть своего времени во сне, собак легче разбудить, чем людей. У собак могут быть разнообразные сны, в том числе плохие и хорошие. Если у вашей собаки кошмар, не паникуйте. Когда они просыпаются, они могут чувствовать себя дезориентированными, но вскоре понимают, что то, что им привиделось, было сном.











Любой человек, у которого когда-либо была собака, замечал, как она дёргается и щурится во сне. Собаки видят сны и их сны на самом деле очень похожи на наши. Размер собаки также может определить продолжительность её сна. Более крупные виды собак видят сны всего раз в 45-60 минут, но продолжительность их снов составляет 5-10 минут. Маленькие породы видят сны каждые 10 минут, однако продолжительность их снов составляет всего лишь минуту. Щенки и пожилые собаки видят сны чаще, чем собаки среднего возраста. Количество сна, необходимого собаке для отдыха, зависит от её активности в дневное время. Несмотря на то, что они проводят большую часть своего времени во сне, собак легче разбудить, чем людей. У собак могут быть разнообразные сны, в том числе плохие и хорошие. Если у вашей собаки кошмар, не паникуйте. Когда они просыпаются, они могут чувствовать себя дезориентированными, но вскоре понимают, что то, что им привиделось, было сном.









Виляние хвоста также обладает собственным языком

У людей часто бывает неправильное представление о том, что виляние хвостом означает, что собака счастлива или чего-то с нетерпением ожидает. Несмотря на то, что виляние хвостом действительно означает и эти вещи, оно также может быть сигналом того, что собака напугана или чувствует неуверенность. Как и у любого другого языка, у виляния хвостом есть своя грамматика и словарный запас, который нужно понимать. Когда собака виляет хвостом, нужно обратить внимание на множество деталей: в какую сторону она виляет хвостом, в какой позиции находится хвост и с какой скоростью она виляет им. Когда ваша собака виляет хвостом, вам есть о чём задуматься, так что обращайте на это больше внимания, так как виляние хвостом является способом общения для собаки.











У людей часто бывает неправильное представление о том, что виляние хвостом означает, что собака счастлива или чего-то с нетерпением ожидает. Несмотря на то, что виляние хвостом действительно означает и эти вещи, оно также может быть сигналом того, что собака напугана или чувствует неуверенность. Как и у любого другого языка, у виляния хвостом есть своя грамматика и словарный запас, который нужно понимать. Когда собака виляет хвостом, нужно обратить внимание на множество деталей: в какую сторону она виляет хвостом, в какой позиции находится хвост и с какой скоростью она виляет им. Когда ваша собака виляет хвостом, вам есть о чём задуматься, так что обращайте на это больше внимания, так как виляние хвостом является способом общения для собаки.









Собаки потеют не так, как это делаем мы

Собаки потеют, но они потеют в других местах, чем мы. Собаки, в основном, потеют через подушечки своих лап. Их кожа и подмышечная область не содержат потовых желез, как у людей. Собаки избавляются от излишнего тепла посредством учащённого дыхания, поэтому многие считают, что они потеют через рот, но это не так. Собаки потеют во время физической активности, точно так же как люди. Однако некоторым собакам требуется больше внимания в этом вопросе, чем другим. Например, дыхание бульдогов и мопсов очень затруднено. Собаки таких пород подвержены более высокому риску перегреться, потому что им тяжело дышать. Так как у собак нет такого большого количества потовых желез, как у людей, они не могут потеть как мы. Тем не менее, очень важно подбирать для своей собаки правильную физическую нагрузку, чтобы она правильно дышала.











Собаки потеют, но они потеют в других местах, чем мы. Собаки, в основном, потеют через подушечки своих лап. Их кожа и подмышечная область не содержат потовых желез, как у людей. Собаки избавляются от излишнего тепла посредством учащённого дыхания, поэтому многие считают, что они потеют через рот, но это не так. Собаки потеют во время физической активности, точно так же как люди. Однако некоторым собакам требуется больше внимания в этом вопросе, чем другим. Например, дыхание бульдогов и мопсов очень затруднено. Собаки таких пород подвержены более высокому риску перегреться, потому что им тяжело дышать. Так как у собак нет такого большого количества потовых желез, как у людей, они не могут потеть как мы. Тем не менее, очень важно подбирать для своей собаки правильную физическую нагрузку, чтобы она правильно дышала.









Язык тела гораздо эффективнее слов

Многие из нас разговаривают со своими собаками так, будто они люди. Это очень широко распространённое явление. Некоторые находят немного странным, что владельцы собак разговаривают с ними так, как разговаривали бы со своими детьми. Будучи людьми, мы любим разговаривать, поэтому мы разговариваем со своими питомцами, которые, к сожалению, по большей части не понимают того, что мы говорим. Несмотря на то, что они понимают отдельные слова, такие как «печенье», «гулять» или «сидеть», им сложно понять всю полноту вербального общения. Собаки замечают язык вашего тела гораздо лучше, чем они понимают то, что вы им говорите. Говоря собаке остаться на месте, наклонившись вперёд, ей навстречу, является гарантией того, что она вас лучше поймёт.







Многие из нас разговаривают со своими собаками так, будто они люди. Это очень широко распространённое явление. Некоторые находят немного странным, что владельцы собак разговаривают с ними так, как разговаривали бы со своими детьми. Будучи людьми, мы любим разговаривать, поэтому мы разговариваем со своими питомцами, которые, к сожалению, по большей части не понимают того, что мы говорим. Несмотря на то, что они понимают отдельные слова, такие как «печенье», «гулять» или «сидеть», им сложно понять всю полноту вербального общения. Собаки замечают язык вашего тела гораздо лучше, чем они понимают то, что вы им говорите. Говоря собаке остаться на месте, наклонившись вперёд, ей навстречу, является гарантией того, что она вас лучше поймёт.









Собакам нужен порядок и правила

Собаки такие же, как дети: им нужен порядок и правила. Собаки должны знать, кто является лидером стаи и, если вы не примете на себя эту роль, ваш пёс никогда не будет вас слушать. Как мы уже упоминали ранее, собаки похожи на детей, без порядка и правил они одичают и это совсем не хорошо. Иногда очень сложно кричать на своего маленького











Собаки такие же, как дети: им нужен порядок и правила. Собаки должны знать, кто является лидером стаи и, если вы не примете на себя эту роль, ваш пёс никогда не будет вас слушать. Как мы уже упоминали ранее, собаки похожи на детей, без порядка и правил они одичают и это совсем не хорошо. Иногда очень сложно кричать на своего маленького пушистого друга , но им нужна дисциплина. Если вы пытаетесь тренировать свою собаку, запомните, что вы не должны делать никаких исключений из правил. Если обычно им позволено прыгать на вас, они не поймут, почему вы вдруг им перестали разрешать это делать, когда вы в костюме. Собак можно обучить тому, что можно и тому, чего делать нельзя и именно вы должны провести линии так, чтобы они это поняли. Вы должны стать вожаком стаи в своём доме.









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Любой человек, у которого когда-нибудь была собака, сможет сказать вам, что связь между собакой и хозяином является особенной, ни с чем не сравнимой. Существует причина тому, почему собак называют лучшими друзьями человека – связь между человеком и собакой прекрасна и непостижима. Ваша собака может чувствовать ваше настроение, в печали и в радости ваш пушистый друг будет всегда с вами.Большинство лучших друзей знают друг о друге всё. В то время как ваша собака знает о вас всё, вы, определённо, много о ней не знаете. Существует много мифов, окружающих то, что собаки видят, что они чувствуют и кем они являются. Несмотря на то, что все собаки разные, следующие десять пунктов расскажут о том, что ваша собака мечтала вам сказать все эти годы.Собаки являются лучшими домашними животными, которых только можно пожелать, и они также являются лучшими компаньонами. Если вы любите свою собаку, обязательно прочитайте эту статью, так как она поможет вам ещё больше сблизиться с вашим лучшим другом и узнать о нём интересные факты.