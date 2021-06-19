Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Когда вопрос касается дома, то организация вещей часто становится настоящей головной болью. Решить эту проблему можно сделав ящик своими руками, у которого потом может быть практически любое предназначение.
Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать ящик, где он может быть использован и многом другом. Итак, начнем.
Для чего нужен ящик
Проще всего ответить на этот вопрос людям, которые живут в частном доме или много времени проводят на даче.
Чего уж там, даже в условиях квартиры часто нужна емкость для хранения разных вещей, даже тех же продуктов, ситуации бывают разными.
Ящик можно купить, а можно сделать самостоятельно – здесь все больше зависит от ваших желания, нежелания и финансовых возможностей.
Если покупать не ваш вариант – посмотрите на фото ящика, сделанного своими руками. В первую очередь это нужно для того, чтоб избавиться от страхов и предрассудков касательно того, что это очень сложный процесс.
Не забывайте о том, что ящик может быть небольшим, притом предельно простым. На уроках труда в школе все мальчики делали более сложные вещи, а потому бояться не стоит.
Ящик для продуктов
Наиболее простым вариантом использования ящика является хранение в нем продуктов питания – картошка, морковь, лук, свекла и так далее.
Лучше всего это могут понять фермеры с небольшим хозяйством и простые любители огорода, которым часто приходит на ум мысль о том, как же сделать ящик своими руками.
В этом случае важную роль будет играть размер ящика, его прочность, и продукт, который в нем будет храниться.
Простой пример – картошка значительно меньше, чем та же свекла, а потому между планками ящика должно быть достаточно маленькое пространство, чтоб эта же картошка не вываливалась.
Второй момент касается самой конструкции. На стенках и днище между планками должно быть свободное пространство, чтоб та же картошка «дышала», а в противном случае она может испортиться и начать гнить.
Если мы делаем своими руками деревянный ящик под продукты, то должны учитывать, будем ли мы его носить в наполненном состоянии. Если да, то ящик должен быть небольшого размера, может с небольшими ручками, но это уже дело вкуса.
Почтовый ящик
Еще одной сферой жизни, в которой может понадобиться ящик, является получение почты. Эта проблема касается опять же владельцев частных участков, ведь в многоквартирных домах обычно устанавливается сразу набор почтовых ящиков или ячеек, которые будут одинаковыми для всех жителей.
Если же вы живете в частном доме, то можете своими руками сделать почтовый ящик, или же пойти и купить готовое решение. В конструкции ничего сложного не будет, но велика вероятность того, что почтовый ящик вы будете делать из дерева, ведь металл требует особых навыков.
Минус такого ящика будет сводиться к особенностям древесины, из-за чего его нужно будет покрыть слоем водоотталкивающего вещества, а все стыки пройтись герметиком, чтоб ваша почта не промокала под дождем.
Для этого вам нужны будут несколько досок, ножовка, карандаш, рулетка, пару петель для крепления дверцы и защелка.
Ящик для термического хранения
Славянская натура известна своим стремлением сделать все самостоятельно, тем самым дать лишний повод для гордости собой.
Порой такие стремления заводят в довольно интересные ситуации. Одной из них является создание зимнего ящика своими руками.
Что это такое? Зимний ящик представляет из себя емкость, похожую на переносной холодильник, который так любят американцы. В основном он используется для хранения чего-то, что не должно замерзать в зимний мороз.
Но где такое применяется? Заядлые рыбаки уже поняли, о чем идет речь, ведь многие из них пытались сделать ящик для зимней рыбалки своими руками.
Есть несколько причин, почему это плохая идея. Начнем с того, что такие ящики, которые продаются в магазинах, делаются из пластика и полимерных сплавов – легких и прочных. Это значит, что начальную емкость все равно надо будет покупать.
Далее идет слой термоизоляции, который опять же нужно будет купить и потом установить в ранее купленную емкость, которая, не забывайте, должна быть с крышкой.
Далее вы можете добавить разделение на зоны, тем самым превратив такой ящик в подобие органайзера.
Теперь главный вопрос – стоит ли это все экономии, причем не то, чтобы существенной? Решать будет каждый сам для себя, уверен многие со мной не согласятся.
Ящик на праздники и тематические события
В преддверии нового года вы можете сделать для своего ребенка, или детей, небольшой праздник. Для этого вам нужно будет сделать почтовый ящик нужного вам размера, который будет использоваться для отправки писем Деду Морозу.
Не забывайте, что дети все еще верят в сказку, а для них это действительно чудесное время, а значит оно стоит того, чтоб сделать ящик Деда Мороза своими руками.
Самое интересное происходит не во время его создания, а после – на стадии декорирования. Дело в том, что вы можете сами сделать сам ящик, а вот украшение либо полностью доверить детям, либо заняться этим вместе с ними.
Не забывайте о том, что это будет очень хорошим временем, которое вы проведете вместе. Далее вы возьмете все письма, изучите их, и можете подарить либо все, что попросили дети, либо выбрать что-то из их листов пожеланий.
Решать вы будете исходя из финансовых возможностей, да и момент воспитания также играет роль – дарить все, что просят дети является не очень хорошей практикой, что обычно проявляется в более позднем возрасте.
Поэтому ящик можно сделать небольшим, а детям сказать вкидывать по одному письму. Вы можете сделать это вместе с ними, чтоб поддержать идею.
Органайзер
Даже прикладывая особые усилия по сохранению порядка в гараже мы часто сталкиваемся со своего рода беспорядком. От части потому, что для множества мелких предметов просто нет подходящего места под хранение.
Именно поэтому далее мы делаем ящик из фанеры своими руками – органайзер. Почему фанера? Работать с ней очень просто, а скрепить детали можно как гвоздями или саморезами, так и простым мебельным клеем.
Далее из той же фанеры добавляем внутрь систему перегородок и на выходе получаем небольшой, но очень практичный органайзер, который поможет решить проблему маленького, но постоянного беспорядка.
Фото ящиков своими руками
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