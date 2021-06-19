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Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Когда вопрос касается дома, то организация вещей часто становится настоящей головной болью. Решить эту проблему можно сделав ящик своими руками, у которого потом может быть практически любое предназначение.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать ящик, где он может быть использован и многом другом. Итак, начнем.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков
Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Для чего нужен ящик

Проще всего ответить на этот вопрос людям, которые живут в частном доме или много времени проводят на даче.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Чего уж там, даже в условиях квартиры часто нужна емкость для хранения разных вещей, даже тех же продуктов, ситуации бывают разными.

Ящик можно купить, а можно сделать самостоятельно – здесь все больше зависит от ваших желания, нежелания и финансовых возможностей.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Если покупать не ваш вариант – посмотрите на фото ящика, сделанного своими руками. В первую очередь это нужно для того, чтоб избавиться от страхов и предрассудков касательно того, что это очень сложный процесс.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Не забывайте о том, что ящик может быть небольшим, притом предельно простым. На уроках труда в школе все мальчики делали более сложные вещи, а потому бояться не стоит.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Ящик для продуктов

Наиболее простым вариантом использования ящика является хранение в нем продуктов питания – картошка, морковь, лук, свекла и так далее.

Лучше всего это могут понять фермеры с небольшим хозяйством и простые любители огорода, которым часто приходит на ум мысль о том, как же сделать ящик своими руками.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

В этом случае важную роль будет играть размер ящика, его прочность, и продукт, который в нем будет храниться.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Простой пример – картошка значительно меньше, чем та же свекла, а потому между планками ящика должно быть достаточно маленькое пространство, чтоб эта же картошка не вываливалась.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Второй момент касается самой конструкции. На стенках и днище между планками должно быть свободное пространство, чтоб та же картошка «дышала», а в противном случае она может испортиться и начать гнить.

Если мы делаем своими руками деревянный ящик под продукты, то должны учитывать, будем ли мы его носить в наполненном состоянии. Если да, то ящик должен быть небольшого размера, может с небольшими ручками, но это уже дело вкуса.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Почтовый ящик

Еще одной сферой жизни, в которой может понадобиться ящик, является получение почты. Эта проблема касается опять же владельцев частных участков, ведь в многоквартирных домах обычно устанавливается сразу набор почтовых ящиков или ячеек, которые будут одинаковыми для всех жителей.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Если же вы живете в частном доме, то можете своими руками сделать почтовый ящик, или же пойти и купить готовое решение. В конструкции ничего сложного не будет, но велика вероятность того, что почтовый ящик вы будете делать из дерева, ведь металл требует особых навыков.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Минус такого ящика будет сводиться к особенностям древесины, из-за чего его нужно будет покрыть слоем водоотталкивающего вещества, а все стыки пройтись герметиком, чтоб ваша почта не промокала под дождем.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Для этого вам нужны будут несколько досок, ножовка, карандаш, рулетка, пару петель для крепления дверцы и защелка.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Ящик для термического хранения

Славянская натура известна своим стремлением сделать все самостоятельно, тем самым дать лишний повод для гордости собой.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Порой такие стремления заводят в довольно интересные ситуации. Одной из них является создание зимнего ящика своими руками.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Что это такое? Зимний ящик представляет из себя емкость, похожую на переносной холодильник, который так любят американцы. В основном он используется для хранения чего-то, что не должно замерзать в зимний мороз.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Но где такое применяется? Заядлые рыбаки уже поняли, о чем идет речь, ведь многие из них пытались сделать ящик для зимней рыбалки своими руками.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Есть несколько причин, почему это плохая идея. Начнем с того, что такие ящики, которые продаются в магазинах, делаются из пластика и полимерных сплавов – легких и прочных. Это значит, что начальную емкость все равно надо будет покупать.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Далее идет слой термоизоляции, который опять же нужно будет купить и потом установить в ранее купленную емкость, которая, не забывайте, должна быть с крышкой.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Далее вы можете добавить разделение на зоны, тем самым превратив такой ящик в подобие органайзера.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Теперь главный вопрос – стоит ли это все экономии, причем не то, чтобы существенной? Решать будет каждый сам для себя, уверен многие со мной не согласятся.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Ящик на праздники и тематические события

В преддверии нового года вы можете сделать для своего ребенка, или детей, небольшой праздник. Для этого вам нужно будет сделать почтовый ящик нужного вам размера, который будет использоваться для отправки писем Деду Морозу.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Не забывайте, что дети все еще верят в сказку, а для них это действительно чудесное время, а значит оно стоит того, чтоб сделать ящик Деда Мороза своими руками.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Самое интересное происходит не во время его создания, а после – на стадии декорирования. Дело в том, что вы можете сами сделать сам ящик, а вот украшение либо полностью доверить детям, либо заняться этим вместе с ними.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Не забывайте о том, что это будет очень хорошим временем, которое вы проведете вместе. Далее вы возьмете все письма, изучите их, и можете подарить либо все, что попросили дети, либо выбрать что-то из их листов пожеланий.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Решать вы будете исходя из финансовых возможностей, да и момент воспитания также играет роль – дарить все, что просят дети является не очень хорошей практикой, что обычно проявляется в более позднем возрасте.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Поэтому ящик можно сделать небольшим, а детям сказать вкидывать по одному письму. Вы можете сделать это вместе с ними, чтоб поддержать идею.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Органайзер

Даже прикладывая особые усилия по сохранению порядка в гараже мы часто сталкиваемся со своего рода беспорядком. От части потому, что для множества мелких предметов просто нет подходящего места под хранение.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Именно поэтому далее мы делаем ящик из фанеры своими руками – органайзер. Почему фанера? Работать с ней очень просто, а скрепить детали можно как гвоздями или саморезами, так и простым мебельным клеем.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Далее из той же фанеры добавляем внутрь систему перегородок и на выходе получаем небольшой, но очень практичный органайзер, который поможет решить проблему маленького, но постоянного беспорядка.

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

Фото ящиков своими руками

Ящик своими руками — варианты постройки и оригинальное применение ящиков

 

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