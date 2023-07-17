10 ужасающих археологических открытий, свидетельствующих о человеческих жертвоприношениях

Обряды, несущие смерть.
Человеческие жертвоприношения – одна из самых жутких страниц истории. Распространены они были по всему миру, и в разных странах были разные по масштабам. Манера же, в которой они проводились, современного человека шокирует. В нашем обзоре 10-ка самых жутких человеческих жертвоприношений в истории.
1. Массовое захоронение женщин в Китае
Массовое захоронение женщин в Китае.
В Китае эпоха неолита Китая длилась 8 000 лет, начиная примерно с 10 000 года до нашей эры.Эта доисторическая эпоха примечательна одомашниванием животных (в основном - свиней) и развитием сельского хозяйства. Сообщества, которые когда-то были кочевыми охотниками, начали оседать, заниматься земледелием и скотоводством.
Великолепная расписная керамика этого периода, найденная вдоль русла Хуанхэ, является важной вехой в культурном и художественном развития Китая. В конце неолита начали строиться большие города из камня, крупнейшим из которых был Симао. В руинах этого древнего каменного города археологи сделали ужасную находку — в одной могиле было обнаружено более 80 человеческих черепов, принадлежащих молодым женщинам, умерших около 4000 лет назад. Дальнейшее изучение черепов показало, что женщины умерли насильственной смертью от ран, нанесенных тупыми предметами, а также от огня, после чего были обезглавлены и похоронены в братской могиле.
2. Рабы викингов
Рабы викингов.
Сегодня о викингов представляют этакими жестокими дикарями. Впрочем, если верить их фольклору, гуманностью они не отличались – во время набегов на Европу похищали людей из разграбленных деревень, привозили их в качестве рабов в Скандинавию, а женщин использовали для определённого рода утех. Также викинги часто приносили рабов в жертву, а когда умирал хозяин, то раба хоронили вместе с ним заживо.
3. Древнейшие жертвоприношения в Судане
Древнейшие жертвоприношения в Судане.
Неолит стал переломной эпохой в истории человечества и одной из колыбелей этой "революции" в развитии человека стала область Шенди в Судане. Многие общины в данной области разработали свои обычаи для захоронения умерших, среди которых изредка встречались ритуалы жертвоприношений. В деревне Эль Кадада в долине Нила была раскопана гробница, в которой нашли самые ранние свидетельства человеческих жертвоприношений в Африке: останки двух человек, двух коз и собаки. При этом мужчина и женщина были похоронены лицами друг к другу.
4. Храм моче в Перу
Храм моче в Перу.
Задолго до инков земля Перу была домом для многих других цивилизаций, в том числе моче, культура которых процветала между 100 и 800 годами нашей эры. На вершине социальной иерархии у них находились священники и воины, поскольку в воинственном обществе моче религия и война были взаимосвязаны. В частности, были распространены жертвенные практики, в которых воины приносили пленных в жертву в храмах. Одним из самых больших храмов моче с жертвенными алтарями, которые удалось найти археологам, является Huacas de Moche - комплекс из обожженного кирпича, состоящий из нескольких платформ и храмов. В настоящее время при раскопках руин храма было найдено около 70 останков жертв.
5. Дети инков, которых кормили наркотиками
Дети инков, которых кормили наркотиками.
В огромной империи инков, простирающейся от центрального Чили до южной Колумбии, детей зачастую приносили в жертву, чтобы умилостивить богов. На вулкане Льюльяйльяко в Аргентине были обнаружены мумифицированные тела трех детей инков, по которым удалось восстановить подробности ужасного жертвенного обряда. Детей кормили деликатесами, которые употребляла только знать, а также кокой и большим количеством алкоголя. Исследователи считают, что детям давали наркотики, чтобы успокоить их во время других жестоких ритуалов.
6. Младенцы, похороненные в сосудах
Младенцы, похороненные в сосудах.
Погребальные сосуды, содержащие остатки младенцев, находят по всему миру, и они датируются различными периодами времени. Подобный погребальный обряд возник еще в эпохе неолита, и встречается в некоторых современных странах Африки. В случае некоторых неолитических культур, как считают археологи, данный тип захоронений был связан с жертвами. Они предполагают, что такие погребения могли проводиться для предотвращения различных стихийных бедствий и засухи.
7. Минойцы
Жестокие обычаи минойцев.
Минойцы - цивилизация на Крите, период расцвета которой пришелся на бронзовой век (3000 - 1100 г.г. до н.э). Часто ее считают самой ранней развитой культурой Европы, а письменность минойцев до сих пор не расшифрована учеными. Хотя эта культура пришла в упадок после извержения вулкана, которое уничтожило большую часть Крита, археологи считают, что минойцы владели передовыми на тот момент технологиями. Но даже у самой мирной культуры могут, как оказалось, быть жестокие обычаи. При раскопках в Кноссе были обнаружены свидетельства жертвоприношений детей, а также каннибализма. Религиозные картины (надписи на них так и не были расшифрованы) изображают обряды человеческих жертвоприношений на алтарях. Археологи нашли и массовое жертвенное захоронение детей.
8. Британские жертвоприношения
Британские жертвоприношения.
Кельты пришли в Британию около 700 г. до н.э., принеся с собой необычные религиозные убеждения. Важно отметить, что британские кельты не были единой культурой. На самом деле, "кельтами" назвали в 18 веке все ранние британские культуры. Эти "кельты", как правило, практиковали человеческие жертвоприношения. В Британии и сегодня нередко находят в болотах жертв древних ритуалов.
9. Египет
Египет: умри вместе с хозяином.
Все знают о Древнем Египте, мумиях, пирамидах и Великом Сфинксе. Менее известным является тот факт, что в стране фараонов практиковались человеческие жертвоприношения с помощью удушения. Зачастую, чтобы достойно сопроводить правителя в последний путь после убивали всех его слуг. Первые свидетельства этой практики в Египте были зафиксированы в 3500 - 3200 годах до нашей эры.
10. Современные жертвы в Уганде
Современные жертвы в Уганде.
Казалось бы, обычай приносить человеческие жертвы канул во тьме веков, но он по-прежнему существует. В 2009 - 2010 годах на весь мир прогремела новость о ритуальных убийствах и жертвоприношениях детей в Уганде. Местные знахари называли это кровавой платой за исцеления. Многие из погибших детей были похищены. Колдун, участвовавший в кровопролитных ритуалах, рассказал, что он лично принес в жертву по крайней мере 70 человек, в том числе убил и собственного 10-летнего сына.
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