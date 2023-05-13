Знаменитости и политики, какими вы их еще не видели







Семья Собчак в дачном поселке в Комарово, 1982







Ксения и отец, Анатолий Собчак. 1986







Ксения и Анатолий Собчак на встрече с иностранной делегацией







На одиннадцатилетие Ксении подарили свитер из Парижа. 1992







Семья Собчак на отдыхе в Анапе, 1989







Анатолий Собчак и Владимир Путин.















Владимир Путин на открытии салона Honda, 1992 год







Путин и Горбачев







Ума Турман, 1990-ые годы.







Джейн Биркин, 1968 год.







Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон, 1998 год.











Леонардо Дикаприо, 1997 год.







Семья Кардашьян, 1995 год.







Линда Козловски на съемках фильма Крокодил Данди, 1986 год.





Пол Хоган и Линда Козловски







22-летняя Мишель Пфайффер, 1980 год.







Анита Экберг, 1953 год.







Чарли Чаплин, 1918 год.







Марк Уолберг и Кейт Мосс в рекламной кампании от Calvin Klein, 1992 год.











Борис Ельцин – для журнала LIFE, 1989 год







Мэрилин Монро в своей домашней библиотеке, 1953 год.







Королева Елизавета II на встрече с американской актрисой Джейн Мэнсфилд, 1957 год.







Дженнифер Лопес, 1998 год.







Кристи Свэнсон и Брэд Питт, 1988 год.







Орнелла Мути в 17 лет, 1972 год.







Шон Коннери, Даниэла Бьянки и режиссёр Теренс Янг на съёмках фильма «Из России с любовью», 1963 год.







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