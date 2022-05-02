Домашний гипоаллергенный порошок для стирки

Попробуйте приготовить домашний, экологичный, экономный и гипоаллергенный порошок для стирки. Многие хозяйки стирают таким порошком долгие годы, и результат — загляденье! Все пятна отстирываются, вещи пахнут свежестью, а сама машинка поддерживается в чистоте.







500 гр. пищевой соды разложите на противне. В духовке при 200 градусах прокалите соду в течение 1 часа. У вас получится кальцинированная. Однако готовую кальцинированную соду можно купить и в хозяйственных магазинах или заказать онлайн. Также натрите на мелкой тёрке кусок хозяйственного мыла на тёрке. Можно взять любое — особенно хорошо подходит детское белое хозяйственное мыло.







Соедините кальцинированную соду и натёртое мыло вместе.







Для стирки используйте одну-две столовых ложки порошка. Из тех же ингредиентов можно сделать и экологичный гель для стирки — он выполаскивается с вещей ещё лучше, чем просто мыло, и его хватает на более долгий срок. Для этого в сухую смесь потихоньку добавляйте горячую воду, пробивая погружным блендером до консистенции геля. Мыло растает, сода соединится, и получится гель. Его можно вливать сразу в барабан с вещами. Количество сухого стирального порошка и геля, которое необходимо на одну стирку, зависит от того, сколько вещей вы стираете за раз и насколько загружаете барабан.

Ориентируйтесь на свою машинку и экспериментируйте, начиная с 1-2 ст. л. Больше порошка или геля всегда можно добавить в процессе стирки в лоток, долив немного воды, чтобы порошок или гель прошли в машинку во время стирки.