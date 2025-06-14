Упадок Сонгдо: почему южнокорейский город будущего остался наполовину «призраком»

Республика Корея, или Южная Корея давно славится своей технологичностью во многих сферах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно там однажды решили построить полноценный «умный город». Таковым стал Сонгдо, который хотели сделать визитной карточкой государства, местом, где будущее рождается уже сегодня.
Проект города, которому пророчили выдающееся будущее, но что-то пошло не так. /Фото: archdaily.com
Концепция города Сонгдо (также - Сондо, Сонду), запущенная в работу в 2005 году, представляет собой создание самого технологичного места для жизни в Республике Корея. Таким образом местные власти пытались соответствовать трендам на цифровую революцию и экологичность одновременно. Для этой цели правительство инвестировало 40 миллиардов долларов в возведение нового делового центра по всем канонам «смарт-города», а завершить строительство планировалось к 2015 году.
Технологичность и экологичность - главные плюсы, которые вкладывали в проект города Сонгдо. /Фото: archdaily.com
Однако то, что случилось с городом в итоге, совсем не оправдало ожидания и вложенные средство. Сонгдо является сравнительно небольшим городом, площадь которого, по информации редакции novate.ru, составляет 53.4 квадратных километров. А вот населения там очень мало - всего 167 346 человек по состоянию на 2023 год. И именно это стало ключевой проблемой, ведь при огромных вложенных деньгах, люди не стремятся заселить инновационный «город будущего».
Деловой квартал смарт-города Сонгдо. /Фото: koreattrack.com
И это при том, что внедрённые туда технологии изначально действительно были передовыми. Например, там строилось немало небоскрёбов, по типу так называемого «американского квартала» чтобы в дальнейшем заселять больше людей, но разбавляют этот урбанистический пейзаж зелёные зоны и парки. Интересно также размещение парковок, а всех их спроектировали в подземных помещениях - это позволяет разгрузить наземную инфраструктуру и сделать Сонгдо очень удобным как для водителей, так и для пешеходов.
Зелёные зоны и инфраструктура для пешеходов - ещё одна фишка Сонгдо. /Фото: en.wikipedia.org
Технологичность южнокорейского «смарт-города» также поражала воображение ещё в конце 2000-х годов. Например, там введена дистанционная система освещения улиц и объектов, которая реагирует на изменение естественного света, и работает только тогда, когда Солнце в конце дня перестаёт справляться с задачей. Кроме того, по городу были размещены специальные остановки, которые должны были оповещать граждан о любых изменениях в работе общественнного транспорта.
Инновационные примочки в городе Сонгдо, которые оказались никому не нужны. /Фото: bigpicture.ru, azoesparaacreditar.com
Решили проектировщики Сонгдо и проблему загрязнения города мусором. Так, там внедрили специальную систему отвода мусора из домов, что позволяет не накапливать его ни в доме, ни на улице. К слову, по этой причине по городу не размещены обычные мусорки. Были и разного рода автоматизированные терминалы, однако всё это в конечном итоге так и не стало той фишкой, что привлекла бы в Сонгдо людей - на данный момент он заполнен примерно на треть от своих возможностей по заселению.
Набережная центрального парка Сонгдо в погожий вечер всё равно остаётся практически пустой - слишком мало людей. /Фото: img.freepik.com
Исследователи называют несколько причин провала смарт-города из Южной Кореи. В первую очередь, это слишком высокая стоимость проживания: в Сонгдо банально дорого жить, и потянуть такие бюджеты могут далеко не все. Потому-то и заселён там преимущественно деловой квартал, где и жизни больше, и респектабельно находиться состоятельным гражданам. К тому же, не хватает инфраструктуры для досуга и развлечений: музеи, различные культурные пространства и многое другое остаётся на бумаге, а люди взамен выбирают города, где не так скучно.
Почти незаселённый город, который остаётся непривлекательным для потенциальных жителей. /Фото: businessinsider.com
Сегодня сложно сказать, каким будет будущее Сонгдо, ведь он всё-таки хоть частично, но заселён, а власти от него не отказываются. Кроме того, его официально так и не завершили строить, а дату открытия полноценной инфраструктуры всё время отодвигают. Поэтому, возможно, властям Республики Корея всё-таки удастся исправить сложившуюся ситуацию, однако пока что Сонгдо выглядит провальным проектом, который не оправдал ни ожиданий, ни вложенных в него денег.
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