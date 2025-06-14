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Упадок Сонгдо: почему южнокорейский город будущего остался наполовину «призраком»



Республика Корея, или Южная Корея давно славится своей технологичностью во многих сферах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно там однажды решили построить полноценный «умный город». Таковым стал Сонгдо, который хотели сделать визитной карточкой государства, местом, где будущее рождается уже сегодня.
Однако всё пошло не так, и Сонгдо вместо мечты прогрессивных людей превратился в практически «призрак».

Проект города, которому пророчили выдающееся будущее, но что-то пошло не так. /Фото: archdaily.com

Проект города, которому пророчили выдающееся будущее, но что-то пошло не так. /Фото: archdaily.com

 

Концепция города Сонгдо (также - Сондо, Сонду), запущенная в работу в 2005 году, представляет собой создание самого технологичного места для жизни в Республике Корея. Таким образом местные власти пытались соответствовать трендам на цифровую революцию и экологичность одновременно. Для этой цели правительство инвестировало 40 миллиардов долларов в возведение нового делового центра по всем канонам «смарт-города», а завершить строительство планировалось к 2015 году.
Технологичность и экологичность - главные плюсы, которые вкладывали в проект города Сонгдо. /Фото: archdaily.com

Технологичность и экологичность - главные плюсы, которые вкладывали в проект города Сонгдо. /Фото: archdaily.com

 

Однако то, что случилось с городом в итоге, совсем не оправдало ожидания и вложенные средство. Сонгдо является сравнительно небольшим городом, площадь которого, по информации редакции novate.ru, составляет 53.4 квадратных километров. А вот населения там очень мало - всего 167 346 человек по состоянию на 2023 год. И именно это стало ключевой проблемой, ведь при огромных вложенных деньгах, люди не стремятся заселить инновационный «город будущего».

Деловой квартал смарт-города Сонгдо. /Фото: koreattrack.com

Деловой квартал смарт-города Сонгдо. /Фото: koreattrack.com

 

И это при том, что внедрённые туда технологии изначально действительно были передовыми. Например, там строилось немало небоскрёбов, по типу так называемого «американского квартала» чтобы в дальнейшем заселять больше людей, но разбавляют этот урбанистический пейзаж зелёные зоны и парки. Интересно также размещение парковок, а всех их спроектировали в подземных помещениях - это позволяет разгрузить наземную инфраструктуру и сделать Сонгдо очень удобным как для водителей, так и для пешеходов.
Зелёные зоны и инфраструктура для пешеходов - ещё одна фишка Сонгдо. /Фото: en.wikipedia.org

Зелёные зоны и инфраструктура для пешеходов - ещё одна фишка Сонгдо. /Фото: en.wikipedia.org

 

Технологичность южнокорейского «смарт-города» также поражала воображение ещё в конце 2000-х годов. Например, там введена дистанционная система освещения улиц и объектов, которая реагирует на изменение естественного света, и работает только тогда, когда Солнце в конце дня перестаёт справляться с задачей. Кроме того, по городу были размещены специальные остановки, которые должны были оповещать граждан о любых изменениях в работе общественнного транспорта.
Инновационные примочки в городе Сонгдо, которые оказались никому не нужны. /Фото: bigpicture.ru, azoesparaacreditar.com

Инновационные примочки в городе Сонгдо, которые оказались никому не нужны. /Фото: bigpicture.ru, azoesparaacreditar.com

 

Решили проектировщики Сонгдо и проблему загрязнения города мусором. Так, там внедрили специальную систему отвода мусора из домов, что позволяет не накапливать его ни в доме, ни на улице. К слову, по этой причине по городу не размещены обычные мусорки. Были и разного рода автоматизированные терминалы, однако всё это в конечном итоге так и не стало той фишкой, что привлекла бы в Сонгдо людей - на данный момент он заполнен примерно на треть от своих возможностей по заселению.
Набережная центрального парка Сонгдо в погожий вечер всё равно остаётся практически пустой - слишком мало людей. /Фото: img.freepik.com

Набережная центрального парка Сонгдо в погожий вечер всё равно остаётся практически пустой - слишком мало людей. /Фото: img.freepik.com

 

Исследователи называют несколько причин провала смарт-города из Южной Кореи. В первую очередь, это слишком высокая стоимость проживания: в Сонгдо банально дорого жить, и потянуть такие бюджеты могут далеко не все. Потому-то и заселён там преимущественно деловой квартал, где и жизни больше, и респектабельно находиться состоятельным гражданам. К тому же, не хватает инфраструктуры для досуга и развлечений: музеи, различные культурные пространства и многое другое остаётся на бумаге, а люди взамен выбирают города, где не так скучно.
Почти незаселённый город, который остаётся непривлекательным для потенциальных жителей. /Фото: businessinsider.com

Почти незаселённый город, который остаётся непривлекательным для потенциальных жителей. /Фото: businessinsider.com

 

Сегодня сложно сказать, каким будет будущее Сонгдо, ведь он всё-таки хоть частично, но заселён, а власти от него не отказываются. Кроме того, его официально так и не завершили строить, а дату открытия полноценной инфраструктуры всё время отодвигают. Поэтому, возможно, властям Республики Корея всё-таки удастся исправить сложившуюся ситуацию, однако пока что Сонгдо выглядит провальным проектом, который не оправдал ни ожиданий, ни вложенных в него денег.

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