Упадок Сонгдо: почему южнокорейский город будущего остался наполовину «призраком»

Проект города, которому пророчили выдающееся будущее, но что-то пошло не так. /Фото: archdaily.com

Технологичность и экологичность - главные плюсы, которые вкладывали в проект города Сонгдо. /Фото: archdaily.com

Деловой квартал смарт-города Сонгдо. /Фото: koreattrack.com

Зелёные зоны и инфраструктура для пешеходов - ещё одна фишка Сонгдо. /Фото: en.wikipedia.org

Инновационные примочки в городе Сонгдо, которые оказались никому не нужны. /Фото: bigpicture.ru, azoesparaacreditar.com

Набережная центрального парка Сонгдо в погожий вечер всё равно остаётся практически пустой - слишком мало людей. /Фото: img.freepik.com

Почти незаселённый город, который остаётся непривлекательным для потенциальных жителей. /Фото: businessinsider.com