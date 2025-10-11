8 хитрых манипуляций в аэропортах, о которых сложно догадаться

Современные аэропорты - не просто транспортные узлы, а продуманные центры розничной торговли
Современные аэропорты - не просто транспортные узлы, а продуманные центры розничной торговли. В них есть все составляющие, которые помогают управлять сознанием людей и заставлять их тратить как можно больше.
1. Больше окон
В новых аэропортах стараются делать как можно больше окон с видом на взлетную полосу, в том числе и в магазинах / Фото: politeka.net
В новых аэропортах стараются делать как можно больше окон с видом на взлетную полосу, в том числе и в магазинах. Дело в том, что пассажиры охотнее заходят в заведения и торговые точки с дневным освещением, чем с искусственным. А, соответственно, и больше тратят.
2. Искусство как ориентир
Скульптуры, картины и другие предметы искусства используются не просто для украшения, но как ориентиры для пассажиров / Фото: peterburg-center.ru
Скульптуры, картины и другие предметы искусства используются в аэропортах не просто для украшения, но как ориентиры для пассажиров. Во-первых, намного проще сказать «Встретимся у большой скульптуры», чем объяснять, как пройти до какого-то магазина или кафе. Во-вторых, предметы искусства создают особую атмосферу и побуждают путешественников тратить деньги.
3. Ковры для комфорта
Мягкое напольное покрытие имитирует уютную атмосферу гостиной / Фото: media.boschsecurity.com
Зачастую путь от стойки регистрации до выхода на посадку застелен линолеумом или каким-то твердым материалом. Однако в зоне ожидания лежит ковер.
4. Увеличение прибыли в «золотые часы»
Считается, что в это время людям нечего делать, кроме как ждать посадки, и они склонны тратить деньги / Фото: kareliya.ru
«Золотой час» - это первые 60 минут после прохождения регистрации, когда пассажиры чувствуют облегчение и предвкушают полет. Считается, что в это время людям нечего делать, кроме как ждать посадки, и они склонны тратить деньги. А светящееся табло информирует не только о том, сколько осталось до рейса, но и сколько времени есть, чтобы пройтись по магазинам или подойти к автомату самообслуживания.
5. Продление «времени задержки»
Каждый час отсрочки в среднем увеличивает траты одного пассажира на 7 долларов / Фото: 123ru.net
Задержка рейса - еще один удобный способ увеличить прибыль. Каждый час отсрочки в среднем увеличивает траты одного пассажира на 7 долларов. Но есть и обратная сторона медали. Согласно одному исследованию, за каждые 10 минут, проведенные в очереди на регистрацию, люди покупают на 30% меньше.
6. Магазины в стратегических местах
Торговые точки размещают в местах наибольшего скопления людей, чтобы пассажиры проходили мимо магазинов / Фото: syl.ru
Большинство покупок в аэропортах - импульсивные, и маркетологи об этом знают. Именно поэтому торговые точки размещают в местах наибольшего скопления людей и специально строят аэропорты так, чтобы пассажиры волей-неволей проходили мимо магазинов на пути к вылету. Рядом с магазинами размещают кафе и рестораны. Таким образом, в аэропорту создается атмосфера оживленной улицы, а ведь людям нравиться шопиться.
7. Общая очередь снижает стресс
Да, порой очереди на регистрацию могут быть невероятно длинными, зато все в равных условиях / Фото: alltravelgroup.com.ua
Да, порой очереди на регистрацию могут быть невероятно длинными, зато все в равных условиях. Именно это снижает уровень стресса и уменьшает чувство несправедливости. А если очередей несколько, тревожность, наоборот, возрастает. Люди нервничают, ведь кажется, что вторая группа пассажиров продвигается быстрее, а некоторым все время хочется переметнуться.
8. Случайные вопросы вместо допроса
Сотрудники аэропортов должны быть бдительны и выявлять подозрительных пассажиров / Фото: tripway.com
Сотрудники аэропортов должны быть бдительны и выявлять подозрительных пассажиров. Раньше для этого руководствовались поведенческими признаками, но эффективность такого метода составила лишь 3%. Тогда сотрудников обучили новой технике: задавать нестандартные вопросы. Например, пассажира могут спросить, куда он направляется, а затем мимоходом уточнить, какой университет он закончил. Паника в глазах выдает лучше всего. Благодаря этой методике удалось выявить 66% подозрительных личностей.
