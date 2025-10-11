8 хитрых манипуляций в аэропортах, о которых сложно догадаться

Современные аэропорты - не просто транспортные узлы, а продуманные центры розничной торговли

1. Больше окон

В новых аэропортах стараются делать как можно больше окон с видом на взлетную полосу, в том числе и в магазинах / Фото: politeka.net

2. Искусство как ориентир

Скульптуры, картины и другие предметы искусства используются не просто для украшения, но как ориентиры для пассажиров / Фото: peterburg-center.ru

3. Ковры для комфорта

Мягкое напольное покрытие имитирует уютную атмосферу гостиной / Фото: media.boschsecurity.com

4. Увеличение прибыли в «золотые часы»

Считается, что в это время людям нечего делать, кроме как ждать посадки, и они склонны тратить деньги / Фото: kareliya.ru

5. Продление «времени задержки»

Каждый час отсрочки в среднем увеличивает траты одного пассажира на 7 долларов / Фото: 123ru.net

6. Магазины в стратегических местах

Торговые точки размещают в местах наибольшего скопления людей, чтобы пассажиры проходили мимо магазинов / Фото: syl.ru

7. Общая очередь снижает стресс

Да, порой очереди на регистрацию могут быть невероятно длинными, зато все в равных условиях / Фото: alltravelgroup.com.ua

8. Случайные вопросы вместо допроса

Сотрудники аэропортов должны быть бдительны и выявлять подозрительных пассажиров / Фото: tripway.com