8 хитрых манипуляций в аэропортах, о которых сложно догадаться


Современные аэропорты - не просто транспортные узлы, а продуманные центры розничной торговли. В них есть все составляющие, которые помогают управлять сознанием людей и заставлять их тратить как можно больше.
Какие же трюки используют в аэропортах, чтобы путешественники выкладывали крупные суммы? Расскажет Novate.ru.

1. Больше окон



В новых аэропортах стараются делать как можно больше окон с видом на взлетную полосу, в том числе и в магазинах. Дело в том, что пассажиры охотнее заходят в заведения и торговые точки с дневным освещением, чем с искусственным. А, соответственно, и больше тратят.

2. Искусство как ориентир


Скульптуры, картины и другие предметы искусства используются в аэропортах не просто для украшения, но как ориентиры для пассажиров. Во-первых, намного проще сказать «Встретимся у большой скульптуры», чем объяснять, как пройти до какого-то магазина или кафе. Во-вторых, предметы искусства создают особую атмосферу и побуждают путешественников тратить деньги.

3. Ковры для комфорта


Зачастую путь от стойки регистрации до выхода на посадку застелен линолеумом или каким-то твердым материалом. Однако в зоне ожидания лежит ковер.
Мягкое напольное покрытие имитирует уютную атмосферу гостиной. Пассажиры расслабляются и начинают тратить больше: примерно на 7% в торговых точках и на 10% в дьюти-фри. Кроме того, в аэропортах специально открывают зоны для расслабления вроде спа-центра, комнат для йоги и т.д.

4. Увеличение прибыли в «золотые часы»


«Золотой час» - это первые 60 минут после прохождения регистрации, когда пассажиры чувствуют облегчение и предвкушают полет. Считается, что в это время людям нечего делать, кроме как ждать посадки, и они склонны тратить деньги. А светящееся табло информирует не только о том, сколько осталось до рейса, но и сколько времени есть, чтобы пройтись по магазинам или подойти к автомату самообслуживания.

5. Продление «времени задержки»


Задержка рейса - еще один удобный способ увеличить прибыль. Каждый час отсрочки в среднем увеличивает траты одного пассажира на 7 долларов. Но есть и обратная сторона медали. Согласно одному исследованию, за каждые 10 минут, проведенные в очереди на регистрацию, люди покупают на 30% меньше.

6. Магазины в стратегических местах


Большинство покупок в аэропортах - импульсивные, и маркетологи об этом знают. Именно поэтому торговые точки размещают в местах наибольшего скопления людей и специально строят аэропорты так, чтобы пассажиры волей-неволей проходили мимо магазинов на пути к вылету. Рядом с магазинами размещают кафе и рестораны. Таким образом, в аэропорту создается атмосфера оживленной улицы, а ведь людям нравиться шопиться.

7. Общая очередь снижает стресс


Да, порой очереди на регистрацию могут быть невероятно длинными, зато все в равных условиях. Именно это снижает уровень стресса и уменьшает чувство несправедливости. А если очередей несколько, тревожность, наоборот, возрастает. Люди нервничают, ведь кажется, что вторая группа пассажиров продвигается быстрее, а некоторым все время хочется переметнуться.

8. Случайные вопросы вместо допроса


Сотрудники аэропортов должны быть бдительны и выявлять подозрительных пассажиров. Раньше для этого руководствовались поведенческими признаками, но эффективность такого метода составила лишь 3%. Тогда сотрудников обучили новой технике: задавать нестандартные вопросы. Например, пассажира могут спросить, куда он направляется, а затем мимоходом уточнить, какой университет он закончил. Паника в глазах выдает лучше всего. Благодаря этой методике удалось выявить 66% подозрительных личностей.

источник

