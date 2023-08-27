7 новых книг об искусственном интеллекте:Как это работает и в чем ИИ может стать надежным помощником

Желание все успеть заполняет реальность до предела. Мир меняется. У человека появились новые помощники – искусственный Интеллект, нейросети, чат-боты. Последнее десятилетие самым активным помощником для людей стал искусственный интеллект. Мы взаимно совершенствуемся, достигаем высокого качества жизни. И на книжном рынке появляются новинки которые рассказывают о том, как ИИ может стать надежным помощником.
1. Владимир Сергеевич Ростовцев: Искусственные нейронные сети.
Ростовцев Искусственные нейронные сети. / Фото: cv1.litres.ru
Нейросетевая технология поставлена на поток. Как это работает?
Каждый желающий может стать онлайн - участником реализации пакета нейросетевых программ. В приоритете пользователь должен обладать знаниями, как например разработчики среды MatLab. Область применения не ограничена. Существует множество саморазвивающихся нейронных сетей, работающие по принципу Кохоненко.
Нейросеть самосовершенствуется. / Фото: scienews.com
Сегодня AI управляет автомобилем, сажает ракеты, считывает мыслительные команды, следит за техникой безопасности, контролирует качество на производстве, помогает выращивать урожай на полях, обнаруживает болезни на ранних стадиях, пишет картины и сочиняет музыку. Робот, управляемый такой сетью способен сам себя починить. Какая вам подходит, можете решить, просмотрев сравнительный анализ преимуществ популярных коммерческих нейросетевых программ и Универсальных нейропакетов NeuroSolutions, NeuralWorksProfessional II/Plus, а также нейропакетов ProcessAdvisorиNeuroShel.
2.Вадим Юрьевич Панов: Симулятор безумия. Как Четвертая промышленная революция превратит HomoSapiens в HomoServus?
Вадим Панов: Симулятор безумия. / Фото: www.podpisnie.ru
Известный миру фантаст создал книгу в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4. Что получилось: киберпанк, научная фантастика или образовательная литература? Решать вам.Обычно Панов на страницах своего фэнтези описывает будущее. Здесь, благодаря текстам с выводами GPT-4, получился скорее философский трактат. Приводя примеры изменений в мире, соавторы утверждают, что происходит цифровая революция. Это опасно для человечества. Мы из мыслящих и разумных можем стать «винтиком» одного общего маховика, и не факт, что управлять им будет человек.
Нейросеть - писатель. / Фото: www.tonydonofrio.com
В подтверждении этому мнению можно привести еще одну книгу, написанную полностью GPT-3 весной этого года «Искусственный интеллект, отвечает на величайшие вопросы человечества. Что делает нас людьми?» В ней ИИ заметил, что человечество далеко от совершенства, поэтому будущее за нейросетями.
Ошибки, которые допускает ИИ, настораживает всех ученых мира. Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк и еще ряд научных деятелей, выступили с инициативой о временной приостановке обучения ИИ выше класса GPT 4, с оговоркой, пока производители не найдут способ тотального контроля.
3.Питер Диамандис, Стивен Котлер: Будущее быстрее, чем вы думаете. Как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь.
Диамандис, Котлер Будущее быстрее, чем вы думаете. / Фото: fkniga.ru
Нейросети соединили с пространственным проектированием. И началась модификация всех сфер деятельности человека. Все происходит как в Законе Мура, который был открыт в 1965 году. Наращивание мощности интегральной схемы компьютер производит произвольно через определенное время. Все достижения, мощные компьютеры, Искусственный интеллект, роботы последнего поколения, нано технологии, виртуальная и дополненные реальности и др. развивается с экспоненциальной скоростью.
Нейросеть прогнозирует и руководит. / Фото: 3rabapp.com
Каждая из этих технологий имеет свой собственный темп роста, но, когда они начинают пересекаться и сходиться, они создают новые возможности и вызывают крупномасштабные изменения в мире. Например: Фармацевтической промышленности необходимо произвести замену на производстве лекарства аналоговым. Нейросеть способна полностью совершить процесс. Проанализирует состав, подберет новые составляющие, найдет производителей компонентов, просчитает риски и выстроит четкий график работ.
4 Ксения Григорьевна Бушмелева: Бот в помощь. Книга-практикум по созданию чат-ботов и автоматизации бизнеса.
Бушмелева Бот в помощь. / Фото: basket-10.wb.ru
Чат-боты уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, в бизнесе, банковском деле, даже на портале Госуслуг РФ. Однако, имеются и другие применения программ. Например, журналист Джеймс Влахос создал чат-бота, основанный на информации о его отце. Приложение подобно человеку рассказывает биографию, отвечает голосом отца на все вопросы и поет любимые песни. Также это приложение способно узнавать членов семьи, что создает иллюзию «цифрового бессмертия». В России, к стати, создали чат-бота Жириновского В.В., политического деятеля.
Чат-бот воскрешает из мертвых. / Фото: i1.ytimg.com
Стартап Eterni.me предложил пользователям «вечную жизнь» в формате виртуального аватара, который сможет вести чат после смерти владельца
В 2021 году Microsoft получила патент на создание чат-бота, который позволит семьям общаться со своими умершими близкими. При этом продуктом сервиса может быть двумерная или трехмерная графическая модель человека, а также персонализированный синтезатор голоса.
5. Уэйн Холмс, Майя Бялик, Чарльз Фейдл: Искусственный интеллект в образовании. Перспективы и проблемы для преподавания и обучения.
Холмс Бялик Фейдл Искусственный интеллект в образовании. / Фото: cdn1.ozone.ru
Несколько лет назад, благодаря карантину из-за пандемии COVID-19, появилась новая массовая образовательная услуга – дистанционное обучение. Учитывая все сложности такого образования, ученые создали Искусственный Интеллект Neurodyne. Он способен не только заменить учителя, но и сделать процесс обучения более эффективным. Neurodyne тестирует своего ученика, выявляет пробелы в знаниях, объясняет одну и ту же тему, приводя различные примеры. Первые занятия прошли очень успешно. Технологии AIED способна заменить полностью преподавателя.
Искусственный интеллект может заменить преподавателя. / Фото: www.riakchr.ru
Кстати, в России рассматривается вариант взаимного самообразования Искусственного интеллекта на начальной стадии и школьников. А в интернете - боты активно приглашают всех к сотрудничеству. Они обещают не зависимо от уровня подготовки, всего за пару уроков, обучить писать стихи, рисовать картины, создавать мультики, находить и показывать различные лайфхаки. По сути – все, что делает педагог.
6. Эрик Тополь: Искусственный интеллект в медицине: Как умные технологии меняют подход к лечению.
Тополь Искусственный интеллект в медицине. / Фото: ruslania.com
Представите себе такую картину: вы пришли на прием к врачу, а он подключил к вам проводки. Голос с компьютера рассказывает, что у вас болит, чем лечиться, какую диету соблюдать, какую физкультуру делать ежедневно. Примерно так это и происходит. Практикующий врач, ученый с мировым именем, футурист и эксперт по глубокому обучению искусственного интеллекта рассказывает, что скоростная компьютерная обработка данных, точная постановке диагноза серьезного заболевания на ранней стадии спасло жизни его пациентов.
Искусственный интеллект –доктор. / Фото: thespaceway.info
Единственный аспект, который волнует Тополя, кто защитит пациента от ошибки Искусственного интеллекта? Технический сбой возможен на любом этапе. С этим выводом согласен сам основатель проекта AI Incident Database Шон Макгрегор.
7 Валерий Жиглов: Рисунки искусственного интеллекта.
Жиглов Рисунки искусственного интеллекта. / Фото: cv1.litres.ru
Алгоритмы Искусственного Интеллекта превосходят способности человека даже в искусстве. Они создают новые оригинальные картины, которые высоко ценятся на аукционах. Единственное превосходство людей над роботами в том, что человек обладает безграничной фантазией и может создать то, что еще никто не видел. Человек также вкладывает в работу намного больше, чем просто движения красками. У него получается целая история.
Искусственный интеллект – творческая натура. / Фото: s0.rbk.ru
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