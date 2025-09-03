Герцог, барон, граф: в чем заключается разница между многочисленными дворянскими титулами

При феодализме было не так уж плохо. |Фото: ya.ru.

Феодальные титулы стали складываться после крушения рабовладельческого общества. |Фото: YouTube.

Титулатура определяет положение в обществе и права владения собственностью - землей. |Фото: YouTube.

Титул определяет форму положенного за него земельного надела. |Фото: decorator.by.

Несмотря на многочисленное отличие в частностях, в целом и общем система во всех странах была одинаковой. |Фото: lemur59.ru.