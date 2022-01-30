13 уловок, которые используют фуд-стилисты, чтобы еда в рекламе выглядела идеально

С развитием рекламы особую актуальность получила и продолжает удерживать профессия фуд-стилиста - человека, который отвечает за внешний вид продуктов и блюд в кадре.

И для того, чтобы еда выглядела в рекламном ролике идеально, в ход идут самые разные примочки: начиная от картона и лака для волос, заканчивая...пеной для бритья и даже мазутом. Вашему вниманию 13 фишек от фуд-стилистов, которые помогают блюдам в рекламе выглядеть вершиной кулинарного искусства.

1. Спагетти

Чтобы каждая вермишелина выглядела идеально, ее попросту...не доваривают.

Наверняка вы замечали, что спагетти в рекламе всегда аккуратные, неразваренные и лежат на тарелке буквально одна к одной. А вот в жизни почему-то повторить столь совершенную картинку получается редко. Выясняется, что фуд-стилисты, для того, чтобы продукт не потерял форму, варят его совсем недолго, всего 2-3 минуты. А для съемки крупным планом, спагетти специально разделяются на тарелке с помощью щипцов - именно так создаётся их идеальный вид.

2. Курица

Автозагар и краска для курочки - норма, если она снимается в рекламе.

Курица на рекламных фото и видео всегда выглядит с идеальной корочкой, без каких-либо повреждений и зажаренных мест.

Однако в процессе приготовления продукт усаживается, теряет форму и даже сплющивается по бокам. Поэтому при подготовке птицы к съемке фотографы используют сразу несколько приемов. Так, курицу сушат тепловым пистолетом - именно так она приобретает знаменитую золотистую корочку, не деформируется и выглядит сочной и аппетитной - но при этом изнутри остается сырой.

В тех же случаях, когда птица должна остаться в кадре сырой, то, чтобы она не потеряла форму, а также оставалась на вид плотной и полной, ее набивают изнутри, например, бумажными полотенцами. Кроме того, чтобы мясо приобрело золотистый оттенок, его обрабатывают специальными красителями, автозагаром или даже кремами для обуви.

3. Равиоли

В рекламных равиоли одно сплошное тесто, приправленное...клеем.

Интересно, что потрясающе вкусно выглядящие в рекламе равиоли доставляют фуд-стилистам массу проблем, и на их подготовку требуется немало времени. Во-первых, каждое изделие, которое будет сниматься в рекламе, вылепляется вручную - именно это обеспечивает их идеальный вид. Во-вторых, такие равиоли никогда не заполняются мясом: в противном случае, на их поверхности появляются темные пятна. Чтобы этого не произошло, мясо заменяется тестом.

А чтобы продукт не подсыхал, его прямо во время съемок при необходимости обливают водой. Также, если в тандеме с равиоли в рекламе будут жирные сливки, вместо них буквально повсеместно применяется ничто иное, как клей ПВА. Все дело в том, что данное вещество долго остается густым и не тает, как жирные сливки, да и в кадре смотрится довольно эффектно, .

4. Каша

Каша в роликах - гарантировано с содержанием крахмала или желатина.

Каша в рекламе всегда однородная и держит нужную форму, соответственно, абсолютно не похожа на клейстер или непонятного вида массу, как это бывает в жизни при совершении ошибок во время варки продукта. Для достижения идеальной картинки фуд-стилисты используют желатин - чаще всего его добавляют в кашу перед фотосессией или съемкой, чтобы она загустела. А после такого апгрейда создать знакомые всем, кто хотя бы раз видел рекламу каши, красивые волны, не составляет никакого труда. Иногда в роли загустителя вместо желатина применяют муку или крахмал.

5. Мясо

Мясо для рекламы готовят особенным образом.

Пожалуй, у каждого хотя бы раз текли слюнки при виде сочных стейков или или бургеров, жареных на гриле, которые нередко мелькают в рекламе. Однако реальное мясо, снимающееся в таких роликах, не назовешь даже съедобным. Прежде всего, стейки для съемок обычно поджариваются совсем недолго, пока не появится та самая аппетитная корочка. А внутри мясо практически всегда остается сырым.

Мясо на гриле для рекламы, собственно, гриля не требуют.

Чтобы придать мясу аппетитный цвет, продукт окрашивается раствором йода и даже мазутом. А ровные и красивые следы от решётки гриля делаются без самого гриля - знаменитый узор буквально рисуется специальным маркером или создается вручную с помощью нагретой шпажки, которую аккуратно прикладывают к стейку. Последним штрихом является фиксатор для волос, который наносится для придания сочности, а также создания впечатления капающего с мяса масла.

6. Картофель фри

Чтобы картошка фри была аккуратной в упаковке, также придется идти на уловки.

Любой, кто видел рекламу фаст-фуда, наверняка замечал, что картошка фри выглядит поразительно ровненькой, и аккуратно стоит в упаковке, одна к одной, а при этом в реальности горсть продукта редко когда оказывается столь нарядной. Вот только в рекламе для достижения такой красивой картинки используются целых два подручных средства - губка для мытья посуды и зубочистка.

Красивой картошку фри в рекламе делает...губка с зубочистками.

Делается это так: каждый кусочек картофеля нанизывается на зубочистку, а потом все они устанавливаются ну губку для мытья посуды. Именно таким образом и формируются аккуратные ряды из продукта, ведь иным способом добиться подобного эффекта попросту невозможно.

7. Пар

Что только не идет в ход, чтобы над едой в рекламе поднимался красивый пар.

Очень красивый в рекламных роликах обычно получается пар, исходящий от горячих блюд и напитков. Но даже если нагреть продукт, то так красивой испаряться влага все равно не будет. Поэтому фотографам и фуд-стилистам приходится прибегать к немалому количеству ухищрений. Так, например, для достижения красивого «парового эффекта» в кадре, используются паровые пистолеты, ароматические палочки и даже ладан. Для подготовки кофе иногда используют сигаретный дым - он также держится на напитке довольно долго. Однако наиболее распространенным вариантом является разогретая в микроволновой печи влажная губка или тампон, которые устанавливаются за еду, создавая нужный эффект.

8. Холодные газированные напитки

Лед в рекламной газировке, мягко говоря, несъедобный.

Когда речь заходит о фотографировании и создании рекламных роликов с участием прохладительных напитков, наибольших хлопот доставляет лед: он слишком быстро тает в условиях съемки. Поэтому фуд-стилистами зачастую используются кубики искусственного льда - акрилового или силиконового.

А в рекламе шампанского обычно шампанского вообще нет.

Еще одна уловка связана со стаканами. Многие из нас наверняка замечали, что они всегда полностью запотевшие, с красиво стекающими каплями. Достигается такой эффект с помощью смеси воды и глицерина - ею покрывают посуду, для создания ощущения свежести. Также иногда используется матовый крем.

А вот шампанское для рекламы готовят отдельно, и с реальным игристым напитком этот раствор не имеет ничего общего, кроме пузырьков: он состоит из воды, соевого соуса и каких-либо шипучих таблеток.

9. Бутерброды

Рекламный бутерброд, вид сбоку.

Процесс съемки бутербродов и бургеров обычно становится проблемой и оборачиваются хлопотами. Красивые «многоярусные» сэндвичи весьма не устойчивы. Фактически, каждый слой размещает фотограф, используя для этого самые разные уловки, начиная от зубочисток, а заканчивая целыми конструкциями. а для того, чтобы продукт оставался объемным, в ход идут кусочки ваты или спонжи для макияжа.

Бургеры в рекламе всегда выглядят идеальными, но для еды не подходят.

Подготовка бургеров к съемкам также имеет немало составляющих. Так, отдельное внимание уделяется сыру, который нагревается только по углам - так он лишь слегка подтаивает, не теряя при этом форму. Котлеты покрываются фиксатором для волос, чтобы они аппетитно блестели, ведь подсолнечное масло для съемок не используется вообще - оно слишком быстро впитывается.

Однако наиболее кропотливой является, как ни странно, подготовка булочки, а точнее семян кунжута на ее поверхности. Дело в том, что настолько иделальных булочек в природе попросту не существует, поэтому их приходится делать вручную: непосредственно перед фотосессией фуд-стилист приклеивает каждое семечко кунжута с помощью пинцета и клея.

10. Салаты

Самый аппетитный в салате из рекламы...лак для волос.

Овощи в салатах, которые мы обычно наблюдаем в рекламе, есть также не рекомендуется, ведь в них остается мало что натурального. Эти продукты, которые имеют свойство окисляться на вянуть при долгом нахождении на воздухе, аккуратно раскладываются на тарелку, а затем обильно обрабатываются лаком для волос либо глицерином, для придания им сияния и сохранения их в свежем виде дольше.

11. Десерты

Тортик до и после апгрейда картонкой и кремом.

Красивые многослойные торты и пирожные, как правило, быстро усаживаются в деформируются, поэтому натуральный продукт зачастую не используется. Поэтому коржи десерта прокладываются толстой картонкой, а только после этого появившиеся промежутки заполняются кремом, в том числе, чтобы скрыть сам «апгрейд».

Оказывается, самые симпатичные сливки на десертах - из пены для бритья.

Конечно, если фуд-стилисты не доверяют коржам, то говорить о наличие натурального крема в рекламном тортике вообще не приходится. Поэтому чаще всего используется крем для бритья - он способен долгое время сохранять необходимую плотность и форму. Что касается мороженого, то в рекламе обычно мы видим подкрашенное картофельное пюре или другой продукт, приготовленный заранее, который не боится ни времени, ни комнатной температуры.

12. Тако и другие мексиканские блюда

В тако из рекламы нет ничего съедобного.

К сожалению, тако в оригинальном виде не способно выдержать долгий съемочный период. Кроме того, необходимо показать и аппетитную начинку, а реальный продукт не может держать форму так, как это требуется. Поэтому фуд-стилисты обычно заменяют начинку тако на губками или спонжи для макияжа, подкрашенные косметическими красителями, и правильно приклеенные.

А помидоры в большинстве случаев заменяет красный перец по причине его более яркого и насыщенного оттенка. Зато лепешки оставляют оригинальные, но и их съедобными не назовешь, ведь, чтобы блюдо держало необходимую форму, тесто приклеивается друг к другу.

Мексиканская еда совершенная на вид только в телевизоре.

Отсутствие фотогеничности можно смело приписывать большинству блюд мексиканской кухни, что, конечно, не умаляет ее вкуса. Но вот фотографам нужна картинка, поэтому им приходится колдовать и над ними. Так, например, объемным и симпатичным мексиканское блюдо Энчилада делает картофельное пюре, которое, в частности, используется для начинки - как и в другом блюде - Эмпанада - а также с мясом, чтобы последнее выглядело аппетитнее. Затем краям лепешки устанавливают овощи и сыр, а тот плавятся при помощи теплового пистолета, чтобы он не стал бесформенным.

13. Кофе

В рекламе кофе, зачастую вообще нет кофе.

Фотографии натурального кофе никогда не выглядит достаточно привлекательно, поэтому чаще всего фуд-стилисты идут на замену оригинального напитка, к примеру, соевым соусом, а иногда - желатином. Таким образом, жидкость на фото становится необходимой консистенции и более аппетитно выглядит.

С пенкой в рекламном кофе тоже не все так просто.

А подготовка капучино, или любого другого вида кофе, где присутствует молочная пенка, происходит иначе. Зачастую настоящее взбитое молоко «облагораживается» красивыми пузырьками, которые появляются за счет добавления некоторого количества моющего средства. А в определенных случаях пузырьки разводят по краю кружки и вручную.

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