Свечи из того, что у вас под рукой

Свечи способны не только создать уют, но и стать освящением в тех ситуациях, когда вы по какой-либо причине остались без света.

Тем не менее по известному всем закону подлости именно в нужный момент свечей не оказывается под рукой! Однако это совсем не беда, ведь сделать мощную рабочую свечу можно и без парафина и воска, из самых простых компонентов. Ну а в спокойное время такие свечи помогут сэкономить.







Вам потребуются:



каменная соль;



растительное масло;



емкость для свечи;



материал для фитиля



В выбранную для создания свечи емкость насыпаем соль и любое растительное масло в отношении 1 к 1, перемешиваем компоненты друг с другом. Кстати для создания такой свечи можно использовать и уже «отработавшее» масло.







Затем подготавливаем фитиль, его можно сделать, например, из зубочисток. Их соединяем друг с другом при помощи скотча или иным способом до нужной высоты фитиля. Затем плотно обматываем получившуюся из зубочисток палочку ватой.







Верхний конец фитиля обмакиваем в масло, переворачиваем и вставляем нижним концом в «тело» свечи, готово!





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