Выпендреж или необходимость: для чего бразильские водители грузовиков задирают заднюю часть машины

Бразилия - удивительная страна с не менее удивительными людьми. В том числе поэтому здесь можно увидеть много странных автомобилей. Чего только стоят местные грузовики с поднятой задней частью. У отечественных автомобилистов от таких изысков иногда волосы встают дыбом. Самое время узнать истинную причину, по которой местные водители соглашаются на тюнинг такого рода.
Зачем вообще такое нужно. |Фото: motor2.info.
Стоит сразу отметить, что в Бразилии у большинства автомобилистов достаточно специфическое отношение к рабочим автомобилям и в первую очередь к грузовикам. Тюнингуют здешних «работяг» ярко, пестро и разнообразно. Все это делается для того, чтобы придать грузовикам более спортивный вид. Красота, как известно – страшная сила. Хромированные колеса и яркая роспись кабины (и кузова) – это далеко не все, чем могут удивить местные. Куда больше внимания привлекает доработка подвески грузовика.
Можно спрятаться в тени. |Фото: motor2.info
В Бразилии практикуется особая форма тюнинга – задняя часть авто максимально задирается вверх, в то время как передняя опускается ниже.
Интересный факт: нечто подобное было популярно в начале 2000-х на территории бывшего СССР, правда делали тюнинг подвески исключительно для легковых автомобилей. В первую очередь для «Девяток» и «Десяток».
В некоторых случаях передняя часть грузовика в Бразилии опускается так низко, как только может позволить бампер. Интересно, что если на отечественных просторах такие вещи делались за счет установки подставок под амортизаторы, то в Бразилии тюнинг-ателье построили целый бизнес на производстве наборов для модернизации задних рессор.
Ездить так опасно. |Фото: motor2.info.
Так зачем же это делается? На самом деле никакого утилитарного смысла такой тюнинг не несет и характеризуется известным выражением про «понты». В Бразилии модификация подвески – это настоящая водительская субкультура. И в этом есть определенная проблема. В 2014 году власти страны наконец взялись за грузовики, тягачи и прицепы. Были введены нормы, в рамках которых можно задирать заднюю часть. Кроме того, теперь бразильцы вынуждены регистрировать доработки такого рода в полиции. Само собой, у стражей порядка после 2014 года прибавилось работы. Дорожная полиция измеряет последствия тюнинга буквально рулеткой.
Выглядит жутковато и странно. |Фото: motor2.info.
За нарушение установленных норм бразильцев достаточно жестко штрафуют. Все потому, что ездить на таких грузовика не очень-то безопасно. Хотя бы потому, что нарушается «развесовка» и машиной становится намного сложнее управлять. Впрочем, любителей «понтов» это никогда не останавливает. Кстати, обязательно частью программы по прихорашиванию любимого грузовика в Бразилии также является установка огромного монолитного брызговика в задней части.
Огромный брызговик - обязательная часть программы. ¦Фото: motor2.info.
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