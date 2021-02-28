Простецкий способ заточки ножей для мясорубки, который позволит достичь заводской остроты

Любые ножи, используемые в хозяйстве, неизбежно тупятся. В том числе ножи для мясорубки. Соответственно наступает тот момент, когда их приходится точить. Многим может показаться, что восстановление остроты ножей мясорубки – то еще занятие. Однако, существует один доступный и проверенный способ заточки, который позволит за считанные минуты и без приложения большого числа усилий достичь заводской остроты.
Понадобится наждачная бумага и стекло. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: зеркало или стекло, наждачная бумага Р320
В первую очередь для заточки ножей мясорубки понадобится наждачная бумага с показателем зернистости Р320. Если взять еще мельче, то ножи будут доведены уже не до заводской, а до бритвенной остроты. Однако, едва ли такое нужно большинству хозяев. Далее нам понадобится представительный ровный фрагмент стекла или зеркало.
нужно сделать ровную поверхность. /Фото: youtube.com.
Далее необходимо положить зеркало на стол, а на него постелить выбранную наждачную бумагу зерном вверх. Смысл в том, что наждачка должна располагаться на идеально ровной поверхности. Во время предстоящей заточки настоятельно рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, чтобы не пораниться о потенциально острые края стекла или зеркала.
Проверяем остроту бумагой. /Фото: youtube.com.
Укладываем нож плоской стороной на наждачную бумагу и уверенно придавливаем его пальцем по середине. Начинаем совершать круговые движения с вращением. Направление совершаемых действий никакой роли не играет. Продолжать операцию следует до тех самых пор, пока все части лезвий не станут блестящими. Аналогичным образом следует поступить с решеткой для мясорубки.
Мясорубка будет как новая. /Фото: youtube.com.
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