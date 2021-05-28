5 расцветок автомобильного кузова, на которых меньше всего видна грязь

Нет ничего хуже в повседневности автомобилиста, чем кузов машины, который уже через полчаса после выезда на дорогу превращается в пыльное и грязное нечто. Мыть машину по три раза на дню точно не получится, а потому всякий автомобилист заинтересован в том, чтобы его машина и без этого выглядела чистой и красивой как можно дольше. Не каждый до конца понимает, но очень многое зависит в этой области от цвета лакокрасочного покрытия. Так неужто нужно ездить обязательно на машине с черным как смоль кузовом?
1. Цвет радости – белый
Как это не странно. |Фото: wallhere.com.
Для многих будет неожиданным открытием то, что белый цвет неплохо маскирует слой пыли и небольшой грязи. Со стороны такая машина всегда выглядит лучше, чем автомобили многих других расцветок. Само собой, все это справедливо только при езде по городским или хорошим загородным дорогам в более-менее сухую погоду. Белый автомобиль сохраняет вид опрятности на протяжении целой недели. Единственный минус – скапливание грязи над арками колес. Там загрязнение обычно хорошо видно.
2. Цвет неба – светло-синий
Отличный цвет. |Фото: badfon.ru.
Данная расцветка не производит сногсшибательного эффекта, когда автомобиль только что выехал с автомойки. Зато светло-синий почти в два раза дольше по сравнению с обычным белым цветом сохраняет ощущение опрятности и скрывает тонкий слой пыли, который неизбежно образуется во время езды. Кроме того, в летний период такой кузов нагревается не так сильно, как все остальные.
3. Цвет настроения – светло-серый
Такой цвет спрячет многое. |Фото: oir.mobi.
Еще один цвет, который можно смело выбирать для своего кузова, если не хочется мыть автомобиль каждый третий день. Однако, здесь следует учитывать то, что светло-серый подходит далеко не всем автомобилям. В первую очередь следует задаться вопросом о том, будет ли такая палитра хорошо сочетаться с колесными дисками. В то же время на сером цвете пыль вообще не заметна, пока пальцем по кузову не проведешь.
4. Цвет благородства – серебристый
Еще лучше, чем серый. |Фото: mail.ru.
Мало кто на отечественных просторах захочет выкрасить собственную «ласточку» в серебристый цвет. Однако, следует знать, что он укладывает в себя все достоинства светло-серого и многократно увеличивает их. Кстати, в отличие от уже упомянутой расцветки, холодный и благородный «заводской» серебристый цвет кузова подходит в действительности 99% всех автомобилей. Серебристый цвет будет скрывать не только слой пыли и мелкие загрязнения, но и мелкие царапины.
5. Цвет детства – светло-коричневый
Лучший цвет. |Фото: goodfon.ru.
Насчет «детства» - это, конечно, шутка. В действительности светло-коричневая расцветка с точки зрения внешнего вида на сегодняшний день является лучшей. Если вдруг не нравится название «светло-коричневый», можно использовать словосочетание – цвет шампанского. Главное, что нужно знать: данная расцветка идеально скрывает пыль, грязь, высохшие капли и мелкие дефекты. А еще она подходит подавляющему большинству автомобилей.
А что по поводу черного?
А вот черный цвет - худший выбор. |Фото: wallpaperscave.ru.
Увы и ах, черный цвет является абсолютным антилидером в области маскировки загрязнений. Даже самый тонкий и незначительный слой пыли на нем будет виден на отлично. Черную машину следует регулярно мыть. Так что цвет классики хорош только на подиуме. Или если у вас очень много лишних денег.
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