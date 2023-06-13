Как появились почтовые марки, и почему некоторые из них стоят целое состояние

Так уж повелось, что на каждой почтовой марке печатается название страны, эту марку выпустившей. Но одна из стран получила от мирового сообщества привилегию не выполнять это требование – в знак особых заслуг в деле развития почты. И даже ошибки ее оборачивались успехом, порой поднимая стоимость почтового «брака» до небес.
Как и зачем были придуманы почтовые марки
Филателисты всего мира с огромным удовольствием погружаются в разбор этих разноцветных бумажных прямоугольничков, выискивая на них особые знаки и отметины, охотясь за теми марками, что прославились за счет какой-то удивительной истории или приобрели статус раритета. Но на момент, когда марки были изобретены, их назначение было вполне прикладным: обеспечить предварительную оплату пересылки корреспонденции.
Ф. Барро. «Филателист»
С тех пор, как люди научились писать, они стали передавать послания другим, пусть поначалу это были не бумажные письма в конвертах, а глиняные таблички с нацарапанными на них клинообразными значками. Функцию доставки сообщения адресату выполняли чаще всего рабы или наемная прислуга. Правда, и прообразы почтовой службы появились уже давно – во всяком случае, в Римской империи была организована настоящая система почты, правда, лишь в государственных целях: если порядок доставки публичной, официальной корреспонденции был отлажен до мелочей, то личная переписка обеспечивалась жителями империи самостоятельно.
Первые почтовые службы для населения появились в Европе в XVI веке
Главным назначением почтовой службы любого древнего государства была передача посланий разным уровням военных подразделений. Позже, в Средние века, самую интенсивную переписку вели представители духовенства: как внутри церковной системы, так и общаясь с правителями государств и аристократией. Для доставки писем поэтому часто привлекали монахов. Интересам королей отвечало создание сети курьерских служб, где всегда были наготове гонцы, готовые помчаться с важным документом или новостью к адресату. Но подданным, желавшим вести свою собственную, личную переписку, проку от этих королевских гонцов не было. Если уж приходилось отправлять письмо, нужно было найти знакомого, что доставит послание, а потом найти средства ему заплатить.
Первая марка – «черный пенни»
Лишь в XVI веке в Европе начали возникать казенные службы, чье предназначение сводилось к пересылке писем населения. А в 1680 году в Лондоне появилась частная почтовая служба под названием «пенни-почта»: такое название она получила потому, что цена за пересылку письма весом меньше одного фунта составляла тогда один пенни.
Кстати, к конвертам в те времена не обращались, они появились гораздо позже. А письмо просто складывали таким образом, чтобы на внешней, чистой стороне можно было написать адрес получателя. А иногда кроме адреса оставляли и другие важные пометки, например, «виселицу». Схематичное изображение этого зловещего приспособления напоминало гонцу о необходимости поторопиться, доставляя письмо адресату.
«Висельное» письмо времен королевы Елизаветы. В центральной части можно различить знак срочности - виселицу
Но, несмотря на то, что первые почтовые службы увидели свет уже столетия тому назад, первая марка появилась лишь в 1840 году. Произошло это в Англии.
Точного ответа на вопрос, кто изобрел марку, нет, но традиционно ее «отцом» считается сэр Роуленд Хилл, разработавший и предложивший английским властям реформу почтовой системы с утверждением единых тарифов и введением предоплаты за пересылку письма.
Сэр Роуленд Хилл (1795 - 1879), разработавший систему тарификации и предварительной оплаты почтовых отправлений
В 1840 году первая почтовая марка увидела свет – она получила название «черный пенни».
На лицевой стороне марки был изображен профиль королевы Виктории, выполненный в черном цвете, а на тыльной уже был нанесен клей. Марка не стала филателистической редкостью, но, тем не менее, ценится у коллекционеров довольно высоко.
Вслед за английскими стали появляться и марки других стран, Российская империя выпустила свою в 1857 году, после тщательного изучения зарубежного опыта. Первая отечественная марка была без перфорации, причиной стала неисправность заказанного из-за границы специального оборудования.
К началу двадцатого века почтовые марки выпускали уже в 310 странах.
«Черный пенни» 1840 г. Результатом нововведений стало увеличение количества писем за год с 75 до 168 миллионов
Какие марки мечтают заполучить коллекционеры
Марка считается выполнившей свою функцию по оплате пересылки письма, когда почтовая служба проставляет на ней специальную отметку. Так происходит гашение, делающее повторное использование марки невозможным. Правда, остается еще филателистическая ценность. Для коллекционеров гашеная марка, как правило, менее интересна, чем негашеная, но есть и исключения: например, если отметка приурочена к определенной дате.
Первая марка, выпущенная в Российской империи
Самые дорогие, а значит, самые ценные марки – те, что были выпущены маленькими тиражами или имеют какие-либо отклонения, ошибки, неточности, брак и тому подобное. И если смещение цветов или отсутствие перфорации когда-то доставило производителям марок лишь огорчение, сейчас все то же самое может принести коллекционеру большую радость.
В мире филателистов самыми ценными считаются марки-раритеты – те, которых насчитывается не более нескольких десятков штук, и марки-уникумы – существующие в единственном экземпляре.
«Розовый» Маврикий и «Голубой Маврикий». Марки содержат ошибку, но дорогими стали не только по этой причине
В 1847 году на острове Маврикий была выпущена марка голубого цвета, на которой вместо слов «post paid» оказалось напечатано «post office». Ошибка, да еще тот факт, что это были первые марки, выпущенные английской колонией самостоятельно, привели к впечатляющему росту стоимости «Голубого Маврикия» среди филателистов. В настоящее время в мире насчитывается 26 таких марок, это раритеты. Конверт с двумя «Маврикиями» - голубым и розовым – в 1993 году был продан за 4 миллиона долларов.
Знаменитый конверт «с двумя Маврикиями»
А в 1856 году почтмейстер Британской Гвианы (сейчас - Гайана), не дождавшись запаздывающей партии марок от метрополии, поручил своим служащим напечатать партию – номиналом в 1 и 4 цента. Чтобы защитить марки от подделок, он дал указание сотрудникам почты оставлять на них свою подпись. Восьмиугольная одноцентовая «Гвиана», несмотря на довольно потрепанный вид, сейчас является уникумом и самой дорогой маркой в истории: в 2014 году она была продана на аукционе «Сотбис» за 9,5 миллионов долларов.
«Британская Гвиана»
Именно Англия, как первая страна, применившая новый принцип предварительной оплаты пересылки почтовых отправлений, получила от мирового сообщества право не указывать на марках свое название.
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