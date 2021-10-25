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Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Креативный директор и фотограф Жоел Филипи (Joel Filipe) сделал потрясающую фотосерию демонстрирующею детали мадридской архитектуры через геометрические формы.

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

Геометрическая красота архитектуры Мадрида

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