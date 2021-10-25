Геометрическая красота архитектуры Мадрида

С нами не соскучишься!

Креативный директор и фотограф Жоел Филипи (Joel Filipe) сделал потрясающую фотосерию демонстрирующею детали мадридской архитектуры через геометрические формы.















































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