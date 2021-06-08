Как сохранить ремонт в квартире, если у домашних животных свое понятие о комфорте

Проблема №1: следы от лап на полу и мебели

Если после прогулки не помыть лапы собаки, останутся следы. / Фото: ukpets.com

Проблема №2: шерсть повсюду

catandcat.su

Проблема №3: животные грызут и царапают мебель

Мебель могут грызть как щенки, так и взрослые собаки. / Фото: zveridoma.ru

Проблема №4: Грязь и пыль с улицы

Собака приносит в квартиру грязь с улицы. / Фото: pinterest.ru

Проблема №5: отпечатки на глянцевых поверхностях и зеркалах

Коты любят трогать зеркала. / Фото: xoxo.ru

Проблема №6: собака грызет и разбрасывает по квартире свои игрушки

Если покупать собаке мягкие игрушке, от них вскоре ничего не останется. / Фото: outlinist.com

Проблема №7: грязь в месте для кормления

Коты часто раскидывают корм. / Фото: legkovmeste.ru

Проблема №8: лужи

Иногда собаки не могут приучится к пеленке и ходят в туалет прямо на полу. / Фото: web-zoopark.ru

Проблема 9: неприятный запах

Неприятный запах может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у питомца. / Фото: twimg.com