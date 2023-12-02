Любопытные истоки происхождения распространённых свадебных традиций

Свадьба зачастую считается священным союзом и, как правило, сопровождается важными ритуалами и традициями. Многие из этих традиций настолько укоренились в нашем обществе, что мы уже давно не задумываемся об их происхождении.
Если бы мы это сделали, то были бы удивлены, узнав, что большинство обычных свадебных традиций своими корнями уходят в глубь веков.
10. «Медовый месяц» когда-то связывали с угасающей любовью
Идея медовых месяцев, какими мы знаем их сегодня, возникла в конце XVIII века. Однако этимология выражения «honeymoon» («медовый месяц») происходит от староанглийского выражения «hony moone». Словом «hony» обозначали мёд и «неопределённый период нежности и удовольствия, испытываемого парой молодожёнов», в то время как слово «moone» относится к мимолётности этой сладости и угасанию любви.
Другие предполагают, что «медовый месяц» относится к временам, когда нехватка женщин означала, что мужчины должны были насильно брать в плен невест. После того, как женщина была похищена мужчиной, её племя преследовало пару в попытке спасти невесту. Поэтому мужчина вынужден был скрываться со своей невестой в течение месяца, во время которого они употребляли медовуху, напиток, ассоциировавшийся со сладостью и чувственностью.
9. Спартанцы были первыми, кто устраивал мальчишники
Принято считать, что идея мальчишников восходит к V веку до нашей эры, к древним спартанцам, которые были первыми, кто отмечал последнюю ночь жениха в качестве холостяка. Спартанские воины устраивали пир в честь своего друга и поднимали тосты в его честь.
Идея этой холостяцкой вечеринки дошла и до наших дней. В 1940-х и 1950-х годах «ужин джентльменов» обычно устраивал отец жениха перед свадьбой. Этот ужин был поводом как скрепить мужскую дружбу, так и отпраздновать смену статуса жениха из холостяка в женатого мужчину.
8. Шафер, крадущий невесту
Эта традиция восходит к древнегерманскому племени готов, где похищение невест было распространено из-за нехватки женщин. Жених просил своего самого близкого друга сопровождать его в деревню или в город, где живёт женщина, которую он хотел похитить. Так как семья невесты часто пыталась спасти её, обязанностью шафера была охрана пары.
Шаферу также было поручено защищать невесту от других поклонников. Однако его самая главная обязанность состояла в том, чтобы стоять на страже во время свадебной церемонии. Он должен был стоять справа от жениха, вооружённый мечом, и следить за тем, чтобы ничто не угрожало проведению свадебной церемонии.
7. Свадебные кольца были символом приобретения невесты
Вообще считается, что древние египтяне были первыми, кто в свадебной церемонии стал использовать кольца. Первые кольца плелись из пеньки или делались из камыша в форме круга, но поскольку тростниковые кольца были не совсем прочными, то их заменили кольца, которые изготовлялись из костей, кожи или слоновьей кости. Муж должен был надеть такое кольцо на палец своей жены, что символизировало его уверенность в её способности ухаживать за его домом.
Римляне продолжили традицию свадебного кольца, но обычно отец невесты получал свадебное кольцо, как символ приобретения невесты. Ко II веку до нашей эры кольцо дарилось женихом невесте в качестве демонстрации того, что вместе с ним он доверяет ей всё самое ценное.
Начиная с 860 года нашей эры, христиане начали использовать кольца в свадебных церемониях, хотя это, как правило, больше представляло собой обмен ценностями, нежели что-то другое. Иногда кольца давались условно. Одна немецкая клятва, которую дают при вступлении в брак, например, гласит: «Я даю тебе это кольцо в знак супружества, которое мы друг другу обещали при условии, что твой отец отдаст вместе с тобой приданое в 1000 имперских талеров».
Мужские обручальные кольца стали популярны в западном мире только в 1940-х годах. Мужчины сначала начали носить кольца во время войны, как способ показать, что они помнят своих находящихся вдалеке жён, и продемонстрировать своё ответственное отношение к браку. После Второй мировой войны традиция с мужскими свадебными кольцами укоренилась и соблюдается до сих пор.
6. Если перенести невесту через порог, то это помешает духам завладеть её телом
Некоторые приписывают происхождение традиции переносить невесту через порог на руках вере древних в то, что молодые и невинные девушки были очень поддаваемы нечисти. Считалось, что злые духи таились у порога в помещение — портал между миром живых и миром мёртвых. Считалось, что они могли проникнуть в тело девушки через её ступни. Поэтому, чтобы защитить свою невесту, муж вносил её через порог на своих руках.
Другие утверждают, что традиция исходит из того времени, когда невест похищали. Поскольку похищенные невесты, скорее всего, не желали входить в дом мужа самовольно, их чаще всего тащили на себе или вносили на руках.
5. Свадебная подвязка как доказательство вступления в супружеские отношения
Когда-то люди верили, что если завладеть кусочком свадебного платья невесты, то это принесёт удачу. Это нередко приводило к тому, что на невесту нападали её же гости, которые дёргали и вырвали куски её свадебного платья. Устав от физического насилия, невесты стали носить подвязки в качестве предмета одежды, который можно было отдать на удачу.
Другое популярное поверье гласит, что подвязка была доказательством того, что бракосочетание совершено, то есть жених и невеста вступили в брачные отношения. Говорят, что шаферы (дружки жениха) входили в покои молодожёнов поздней ночью, чтобы подтвердить, что они вступили в супружеские отношения, и в качестве доказательства забирали подвязку.
4. Добрачные контракты были общеприняты ещё в Древнем Египте
Возможно, вы удивитесь, узнав, что добрачные соглашения гораздо старше, чем это может показаться. На самом деле, они были распространены ещё в Древнем Египте. В одном египетском брачном документе, которому почти 2500 лет, написано, что если союз между мужем и женой не удастся, то жена будет в достаточной мере обеспечена компенсацией в размере «1,2 сребреника и 36 мешков зерна ежегодно до конца своей жизни».
Еврейский брачный договор, известный как ктуба (ketubah), своими корнями уходит, по крайней мере, на 2000 лет назад и также устанавливает финансовые обязательства мужа перед женой в случае развода или вдовства.
К IX веку нашей эры мужья в Европе были обязаны обеспечить своих жён одной третью своего имущества на случай своей смерти в качестве «вдовьего права» (права на вдовью часть наследства). Вдовья часть наследства являлась долей имущества умершего мужа, на которое его вдова имела право после его смерти.
3. Первые свадебные торты делали из мяса
Традиция свадебного торта возникла ещё в Древнем Риме, когда жених разламывал ячменный торт над головой невесты. В средневековой Англии сладкие булочки складывались как можно выше, чтобы молодожёны поцеловались над ними. Если поцелуй удался, значит, их жизнь будет благополучной и преуспевающей.
Однако не все первые торты являлись вкусными и сладкими угощениями. Большинство из них делались из мясного фарша или баранины. В одном из ранних английских рецептов для «пирога невесты» упоминались петушиные гребешки, кедровые орешки, «сладкое мясо» из телячьих яичек, устрицы и специи. Каждый гость должен был взять по кусочку пирога. Отказ сделать это считался крайней грубостью. Внутри пирога часто прятали кольцо, и тот, кто его находил, предположительно считался следующим, кто женится или выйдет замуж.
Начиная с XVII века, пироги невесты заменили торты, которые были ранней версией современных свадебных тортов.
2. Свадебная вуаль защищала тех, кто её надевал, от злых духов
Принято считать, что свадебная вуаль предшествовала свадебному платью несколькими веками ранее, однако её точное происхождение весьма туманно. Некоторые полагают, что она появилась в древние времена, когда невесты носили яркие разноцветные вуали как защиту от злых духов. Греческие и римские невесты часто носили красные и жёлтые вуали, символизировавшие собой огонь, чтобы отгонять злых духов и демонов. В какой-то период времени римские невесты, предположительно, полностью покрывали себя красной вуалью в день свадьбы.
В ранней Европе браки по договорённости были нормой, и свадебная вуаль, как предполагается, носилась для того, чтобы не позволить жениху увидеть лицо своей невесты до окончания свадебной церемонии, когда он уже не мог «сдать назад», если ему вдруг не понравится, как выглядит невеста.
1. Подружки невесты выступали в качестве подсадных уток, чтобы запутать злых духов
Поскольку древние римляне считали, что злые духи любят приносить невестам несчастье во время свадебных церемоний, они придумали идею использовать подружек невесты, чтобы запутать их.
До десяти подружек одевались в платья, очень похожие на платье невесты, и сопровождали её во время свадебной церемонии. Не сумев отличить невесту от других девушек, злые духи не имели другого выхода, как оставить в покое всех женщин, участвующих в свадебной церемонии.
Традиция одинаково одетых подружек невесты продолжилась до XIX века, поскольку люди всё ещё считали, что невеста может быть проклята недоброжелателями.
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