Любопытные истоки происхождения распространённых свадебных традиций

Свадьба зачастую считается священным союзом и, как правило, сопровождается важными ритуалами и традициями. Многие из этих традиций настолько укоренились в нашем обществе, что мы уже давно не задумываемся об их происхождении.



Если бы мы это сделали, то были бы удивлены, узнав, что большинство обычных свадебных традиций своими корнями уходят в глубь веков.



10. «Медовый месяц» когда-то связывали с угасающей любовью

9. Спартанцы были первыми, кто устраивал мальчишники

8. Шафер, крадущий невесту

7. Свадебные кольца были символом приобретения невесты

6. Если перенести невесту через порог, то это помешает духам завладеть её телом

5. Свадебная подвязка как доказательство вступления в супружеские отношения

4. Добрачные контракты были общеприняты ещё в Древнем Египте

3. Первые свадебные торты делали из мяса

2. Свадебная вуаль защищала тех, кто её надевал, от злых духов

1. Подружки невесты выступали в качестве подсадных уток, чтобы запутать злых духов