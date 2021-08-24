15 фотографий, которые выглядят покруче кадров из ужастиков

Жизненные ситуации, как сюжеты из фильмов ужасов.
Обычно люди смотрят фильмы ужасов, чтобы пощекотать нервишки и получить дозу адреналина. Однако, иногда достаточно просто пройтись по улицам родного города, чтобы встретить персонажей пострашнее героя фильма «Оно».
1. А вы видели современных кукол? Вот и «Аленка» изменилась, чтобы не отставать!
Аленка теперь циклоп! | Фото: Пикабу.
2. «Срочно вызывайте экзорциста, в манекена-мальчика вселилось что-то страшное!»
А шире можно? | Фото: Поросёнка.нет.
3. Мне кажется, или Гена беременный?
Чудные произведения искусства на Novate.ru. | Фото: NWCOD.COM.
4. Кажется, кто-то тут слишком долго ждет своего принца…
«Ну, когда уже замуж?» | Фото: Pikabu.
5. «Умоляю, уберите этого Колобка! Кажется, он со мной заигрывает, а мне страшно!
Игривый Колобок. | Фото: Пикабу.
6. В этом доме точно живет маньяк!
Главное, вернуться домой до того, как подъезде включат свет. | Фото: uCrazy.ru.
7. «Помню, как впервые поднимался по этой лестнице в темноте и нащупал руку…»
С тех пор и заикаюсь. | Фото: Pinterest.
8. Отличная бы получилась иллюстрация к роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»!
Редакция Novate.ru считает такой декор милым... бррр! | Фото: Фишки.нет.
9. Когда хочешь продать пальто и при этом остаться инкогнито!
Лицо в пакете. | Фото: Пикабу.
10. В свете всех новостей о похищении людей инопланетянами этот выглядит крайне пугающе!
Инопланетянин с бензопилой. | Фото: Диджитальня.рф.
11. А с каких пор герои фильмов ужасов стали украшать детские площадки!
Отличный персонаж для новой части «Пилы»! | Фото: pixmafia.com.
12. А что, атмосферная получилась свадебка…
Новый взгляд на свадебную фотосессию. | Фото: AcidCow.com.
13. Немного креатива в мясном отделе
Поделки из филе. | Фото: Поросёнка.нет.
14. Чебурашка, Гена и еще какое-то неопознанное существо… Прекрасная компания!
Украсим мир для наших деток! | Фото: Такие Дела.
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