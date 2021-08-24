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15 фотографий, которые выглядят покруче кадров из ужастиков


Жизненные ситуации, как сюжеты из фильмов ужасов.

Жизненные ситуации, как сюжеты из фильмов ужасов.

Обычно люди смотрят фильмы ужасов, чтобы пощекотать нервишки и получить дозу адреналина. Однако, иногда достаточно просто пройтись по улицам родного города, чтобы встретить персонажей пострашнее героя фильма «Оно».

1. А вы видели современных кукол? Вот и «Аленка» изменилась, чтобы не отставать!


Аленка теперь циклоп! | Фото: Пикабу.

Аленка теперь циклоп! | Фото: Пикабу.

 

2. «Срочно вызывайте экзорциста, в манекена-мальчика вселилось что-то страшное!»


А шире можно? | Фото: Поросёнка.нет.

А шире можно? | Фото: Поросёнка.нет.

 

3. Мне кажется, или Гена беременный?


Чудные произведения искусства на Novate.ru. | Фото: NWCOD.COM.

Чудные произведения искусства на Novate.ru. | Фото: NWCOD.COM.

 

4. Кажется, кто-то тут слишком долго ждет своего принца…


15 фотографий, которые выглядят покруче кадров из ужастиков

«Ну, когда уже замуж?» | Фото: Pikabu.

 

5. «Умоляю, уберите этого Колобка! Кажется, он со мной заигрывает, а мне страшно!


Игривый Колобок. | Фото: Пикабу.

Игривый Колобок. | Фото: Пикабу.

 

6. В этом доме точно живет маньяк!


Главное, вернуться домой до того, как подъезде включат свет. | Фото: uCrazy.ru.

Главное, вернуться домой до того, как подъезде включат свет. | Фото: uCrazy.ru.

 

7. «Помню, как впервые поднимался по этой лестнице в темноте и нащупал руку…»


С тех пор и заикаюсь. | Фото: Pinterest.

С тех пор и заикаюсь. | Фото: Pinterest.

 

8. Отличная бы получилась иллюстрация к роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»!


Редакция Novate.ru считает такой декор милым... бррр! | Фото: Фишки.нет.

Редакция Novate.ru считает такой декор милым...
бррр! | Фото: Фишки.нет.

 

9. Когда хочешь продать пальто и при этом остаться инкогнито!


Лицо в пакете. | Фото: Пикабу.

Лицо в пакете. | Фото: Пикабу.

 

10. В свете всех новостей о похищении людей инопланетянами этот выглядит крайне пугающе!


Инопланетянин с бензопилой. | Фото: Диджитальня.рф.

Инопланетянин с бензопилой. | Фото: Диджитальня.рф.

 

11. А с каких пор герои фильмов ужасов стали украшать детские площадки!


Отличный персонаж для новой части «Пилы»! | Фото: pixmafia.com.

Отличный персонаж для новой части «Пилы»! | Фото: pixmafia.com.

 

12. А что, атмосферная получилась свадебка…


Новый взгляд на свадебную фотосессию. | Фото: AcidCow.com.

Новый взгляд на свадебную фотосессию. | Фото: AcidCow.com.

 

13. Немного креатива в мясном отделе


Поделки из филе. | Фото: Поросёнка.нет.

Поделки из филе. | Фото: Поросёнка.нет.

 

14. Чебурашка, Гена и еще какое-то неопознанное существо… Прекрасная компания!


Украсим мир для наших деток! | Фото: Такие Дела.

Украсим мир для наших деток! | Фото: Такие Дела.

 

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15 фотографий, которые выглядят покруче кадров из ужастиков

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