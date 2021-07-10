Лето — прекрасная пора, чтобы выбраться на природу, к морю или уехать за город. Но вот комары совсем не собираются отдыхать и сопровождают нас всюду — куда ни глянь. Благо моя бабуля рассказала мне, какое средство от комаров в домашних условиях очень выручает.

И я сейчас не про магазинные антимоскитные средства, которые работают через раз, да и можно их далеко не всем, а про народные, проверенные временем.



Сегодня мы поделимся тремя лайфхаками, как спастись от комаров, а заодно от мошкары и клещей домашними методами за копейки. Обезопасят от надоедливых насекомых!



СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Валерьянка и ванилин

Эфирные масла от комаров

Уксус и подсолнечное масло

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Этот рецепт придумали северяне и говорят, что он очень спасает от невыносимых вампиров в лесу!Купи в аптеке настойку валерианы обыкновенной, на кухне возьми пакетик ванилина и любимый крем для рук. В удобную емкость влей валерьянку, сверху посыпь ванилином и хорошенько всё это перемешай до полного растворения ванилина. Затем добавь 3 столовые ложки крема и снова перемешай.Наноси это средство на голое тело перед выходом на природу или дома на ночь. Бабушкины подруги говорят, что с этим средством можно не бояться спать при открытых дверях и окнах. Комары улетают от этого аромата, как ошпаренные!Кроме того, это валерьяновое средство помогает от мошкары и даже от клещей. Его можно наносить как маленьким детям, так и при беременности. Оно безопасно, да и стоимость его выходит более чем бюджетной. Кроме того, аромат от тела выходит приятный, будешь пахнуть, как сдобная булочка, а сама валериана действует успокаивающе.Единственный минус — нужно держаться от котов как можно дальше, а то могут ходить за тобой и облизывать.Особено эфективно и безопасно для маленьких детей при условии, что у них нет аллергии на данные масла. Помогают эфирные масла лаванды, пальмарозы, гвоздики и масло чайного дерева. Капни несколько капель в ладони, разотри и погладь ребенка.Возьми 1/3 уксуса, 1/3 подсолнечного масла и 1/3 шампуня/геля для душа и хорошенько всё это перемешай. Наноси средство на открытые участки тела. Будь уверен, после этого волшебного снадобья ни один комарик к тебе не подлетит. Да и мошкара с оводами тоже будут пролетать мимо. Проверено в походах по Карелии!А для всех дачников и дачниц мы подготовили список растений, отгоняющих комаров от участка. Благодаря этим прекрасным растениям ты сможешь спокойно наслаждаться теплыми летними вечерами у себя на участке, не беспокоясь о надоедливых кровопийцах.Мое любимое средство от комаров в домашних условиях — это однозначно ванилин с настойкой валерианы. А еще ставлю на ночь на прикроватную тумбочку лимон, утыканный гвоздикой (приправой). Тоже очень помогает, и я не волнуюсь о негативных последствиях, как раньше было с покупными репеллентами.