Производство сыра в Альпах

В окрестностях деревни Châtel (Франция) расположено 38 ферм, на которых делают в основном сыр. Офис туризма организует раз в неделю экскурсию на одну ферму.







Название сыра «Abondance»( Изобилие) происходит от названия долины Abondance в Верхней Савойе, где монахи аббатства Abondance начали производство сыра уже в пятом веке. Они же вывели и породу коров. В 1381 году аббатство Abondance было выбрано официальным поставщиком сыров к столу конклава, собиравшегося для выбора Папы. В Авиньон было направлено более 1 500 килограммов сыра Abondance. Одно время этот сыр даже служил денежной монетой.



Сыр Abondance c 1990 защищен сертификатом АОС и производится сейчас на 60 фермах. Его делают круглый год, но лучшим считается изготовленный из молока летней дойки. Сыр Abondance характеризуется фруктовыми и ореховыми нотками и особым ароматом.



На ферме 35 коров породы Abondance. Коровы эти небольшие, коричневые, вокруг глаза очко, приспособлены для жизни в горах.







Коров доят два раза в день, молоко сливают в медный чан, добавляют фермент, нагревают, сутки оно киснет, получается консистенция жидкого творога. Потом берут специальную льняную тряпку, набирают в нее этот творог и кладут в форму под пресс. Получилось пять голов сыра. Когда немного полежит, тряпки меняют на сухие и оставляют под прессом на сутки.





























Оставшимся молоком откармливают свинью.



После суток лежания под прессом сыры относят в погреб и кладут на специальные доски из ели.



В погребе лежит около 400 голов сыров. У всех маркировка: дата, номер производителя. Зеленый цвет – значит, сыр фермерский.



Далее, внимание, каждую голову сыра (около четырёхсот!) каждый день переворачивают. Голова весит от 7 до 12 кг в зависимости от количества выдоенного молока. Некоторые при этом обмазывают крупной солью, а некоторые моют.







Три месяца сыр лежит в погребе, потом его сдают в кооператив (нехватка места), и там он дозревает еще месяца три, потом продают. Летом коровы пасутся в горах, на местах лыжных трасс. Фермер живет в это время во втором шале в горах и там же делает сыр. На ферме работает всего два человека – он и его жена. Ни отпусков, ни выходных, ни поездок (коров надо доить дважды в день), но фермер сказал, что ему очень нравится его жизнь и больше ничего ему не надо, никаких вояжей.





Там же, в Савойе, делают другой сыр – Beaufort. Там головы по 40 кг, их тоже переворачивают регулярно и моют! В девятнадцатом веке французский писатель и гастроном Жан Антельм Брийа-Саварен, известный под именем Бофор, назвал этот сыр «принцем среди твердых сыров».







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