5 культовых сцен из известных фильмов, появившихся в результате случайной импровизации

Когда мы смотрим гениальный фильм, нам кажется, что каждый штрих в нем - результат работы талантливого тандема режиссера, сценариста и оператора. Однако иногда случайные импровизации актеров на съемочной площадке дарят миру сцены, которые впоследствии станут культовыми. Материал расскажет о пяти из них.
1. Самое знаменитое в мире изображение Джека Николсона - результат сцены с импровизацией
А вот и Джонни! / Фото: kinopoisk.ru
Безумное лицо Джека Николсона в прорубленной топором щели в двери - самое знаменитое изображение актера в мире, а также один из самых узнаваемых кадров из кино всех времен и народов. В этой сцене слетевший с катушек писатель пытается совершить физическую расправу над своей женой. Критики неоднозначно относились как к самому триллеру «Сияние» 1980 года, поставленному по роману Стивена Кинга, так и к актерской игре в нем. Большинство критиков отмечали, что в упомянутой ставшей культовой сцене Николсон играет гениально, а его коллега по сцене, актриса Шейли Дювалль, навсегда опозорила всю актерскую братию своей нелепой и неправдоподобной игрой, сравнивая персонаж актрисы с беспрестанно поражаемой током психопатичкой.
Во время съемок очередного дубля Николсон, заглянув в прорубленное топором окно в двери, вдруг внезапно сказал: «А вот и Джонни!» Режиссеру очень понравилось это неожиданное решение. Николсон процитировал вечернее шоу The Tonight Show (самое популярное телешоу Америки), в котором в те времена именно этой фразой каждый вечер приветствовали шоумена и ведущего Джонни Карсона.
Интересный факт. Персонажа, прототипом которого является Джонни Карсон, убивает в прямом эфире выстрелом в лоб в конце фильма главный персонаж самого нашумевшего фильма 2019 года «Джокер».
2. Настоящее кровопролитие Леонардо ДиКаприо ради сцены у Тарантино
Это настоящая кровь актера. / Фото: kinopoisk.ru
Одна из ярких сцен основанной на исторических событиях постмодернистской картины Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» является кровавой случайностью. Впервые за всю богатую фильмографию Тарантино, картины которого изобилуют тоннами литров ненастоящей оранжевой крови, пролилась настоящая кровь. Персонажу ДиКаприо во время сцены банкета, на котором звучали споры о рабовладении, нужно было крепко стукнуть по столу. Во время одного из дублей Леонардо стукнул слишком сильно и разбил реквизитный бокал, осколки которого вонзились ему в ладонь. ДиКаприо не оборвал дубль и продолжил играть, не реагируя на сходящую с ума от ужаса съемочную команду: довольно посмотрел на окровавленную руку и закурил папиросу.
Интересный факт. Ради работы у Квентина Тарантино Леонардо ДиКаприо ВПЕРВЫЕ сыграл отрицательного персонажа.
3. Диалог персонажа Гэри Олдмана из картины «Леон» с отцом персонажа Матильды
Любитель импровизаций. / Фото: kinopoisk.ru
Гари Олдман - любитель импровизаций, и особенно хорошо ему удалось проявить этот навык во время съемок фильма «Леон». Беседа его персонажа с персонажем отца Матильды была бесконечной импровизацией (сцена, в которой он хотел заставить нервничать собеседника). Рассказ про Бетховена, вошедший в финальную версию, - одна из череды импровизаций, так как каждый новый дубль у Олдмана была совершенно новая история.
4. Загоревшиеся волосы Евы Грин в картине «Мечтатели»
5. Крестный отец и кошка
А кошка-то случайная! / Фото: pikabu.ru
В одной из самых знаменитых сцен фильма «Крестный отец» персонаж Марлона Брандо приказывает жестоко расправиться с обидчиком, а сам при этом поглаживает кошку. Оказывается, в сценарии никакого котика не было: гулявшая сама по себе усатая красотка случайно забрела на съемочный сет, а Марлона Брандо это не смутило, и он включил ее в сцену.
Интересный факт. Эта кошка на руках великого мафиози породила множество отсылок. К примеру, суперзлодей Доктор Зло из кинофраншизы про Джеймса Бонда держит на руках пушистую белую кошку и поглаживает ее. А вот являющийся классической пародией Доктор Зло из сатирической франшизы «Остин Пауэерс» в исполнении Майка Майерса держит в руках канадского сфинкса (бесшерстная кошка).
В век гибридной цитатности кошечка оказалась кстати.
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