10 «здоровых» привычек, от которых нет никакой пользы

Человеческие привычки, как известно, делятся на полезные и вредные и все мы с детства знаем про очевидное добро и зло, но есть масса коварных вещей, которые умеют маскироваться и заставляют нас думать, что мы делаем всё правильно, в то время как на деле оказывается наоборот. В попытке сохранить здоровье мы частенько перегибаем палку и не замечаем, что как нам кажется, полезные привычки на самом деле вредят нашему здоровью.



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