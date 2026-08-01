8 любимых вещей знаменитостей, которые они носят, не стесняясь, много лет





Существует стереотип о том, что звезды не надевают одно и то же платье несколько раз и постоянно появляются на публике в новых нарядах. На самом деле многие селебрити так же привязываются к вещам, как и обычные женщины, поэтому носят их из года в год. Novate.ru рассказывает, какие предметы гардероба занимают особое место в сердцах наших любимых знаменитостей. Существует стереотип о том, что звезды не надевают одно и то же платье несколько раз и постоянно появляются на публике в новых нарядах. На самом деле многие селебрити так же привязываются к вещам, как и обычные женщины, поэтому носят их из года в год. Novate.ru рассказывает, какие предметы гардероба занимают особое место в сердцах наших любимых знаменитостей.

Фанаты всегда ждут от своих кумиров новых шикарных образов и свежих решений, но правда скрывается в том, что звезды – обычные люди, которые тоже ценят комфорт и свободу передвижений. Именно поэтому в их гардеробе обязательно есть базовые джинсы, удобные туфли и еще несколько вещей, которые выручают в любой жизненной ситуации. Давайте познакомимся с любимчиками селебрите поближе.

1. Ботфорты Кейт Бекинсейл



Ботфорты отлично смотрятся и с юбкой, и с брюками Ботфорты отлично смотрятся и с юбкой, и с брюками

Звезда фильмов «Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор», «Ван Хельсинг» питает особую слабость к своим замшевым ботфортам. Несмотря на то, что актриса может себе позволить менять обувь хоть каждую неделю, она упорно носит именно эту пару уже десять лет. Интересно, что Кейт надевает их не только с платьями, юбками, но даже со спортивной одеждой, и каждый раз выглядит роскошно.

Возможно, некоторые сочетания и нельзя назвать верхом стиля или примером для подражания, однако актрису это не волнует. Она обожает эти ботфорты и готова носить их еще не один год, не обращая внимания на моду или чужое мнение.

2. Кеды Дженнифер Лопес



Белые кеды универсальны Белые кеды универсальны

А вы тоже думали, что Джей Ло всегда носит каблуки, даже на прогулку с собакой? Оказывается нет, ничто человеческое ей не чуждо.

3. Ботинки Джиджи Хадит



Ботинки в сочетании со спортивным костюмом Ботинки в сочетании со спортивным костюмом

Фаворит многих голливудских знаменитостей – ботинки от бренда Доктор Мартинс. Однако у сестер Хадид особая любовь к этой обуви. У Беллы и Джиджи уже собрана целая коллекция, которая позволяет им составлять разнообразные образы на все случаи жизни.

Если говорить конкретно и Джиджи и ее любимчиках, то на первом месте находится классическая модель с восемью отверстиями для шнурков. Обувь абсолютно универсальная, и отлично сочетается как с повседневной кэжуал одеждой, так и с более дерзкими вещами, вроде кожаных брюк.

4. Туфли Кирстен Данст



Черные туфли от бренда от бренда Кристиан Лакруа Черные туфли от бренда от бренда Кристиан Лакруа

Актриса, известная всем по роли Мэри-Джейн в фильме «Человек-паук» с Тоби Магуайром обожает свои туфли от бренда Кристиан Лакруа. Причем, она носит их не в обычной жизни, а на светские мероприятия, не боясь того, что критики начнут осуждать ее. Впервые звезда появилась в них на MET Gala в 2007 году. Тогда образ Кирстен произвел настоящий фурор. После этого актриса надевала туфли на модные показы, премьеры фильмов, гала-ужин AmfAR, и всегда они смотрелись уместно. Наверняка вы спросите, в чем секрет? Дело в том, что модель туфель универсальна и подходит под любой наряд. А классический фасон позволяет им оставаться актуальными даже спустя 20 лет.

5. Босоножки Рианны



Рианна носит эти босоножки много лет Рианна носит эти босоножки много лет

Уследить за сменой имиджа Рианны порой очень сложно. Только привыкаешь к одному ее образу, как она тут же меняет цвет волос, стрижку или начинает носить абсолютно другую, не характерную для себя одежду. Однако есть в ее гардеробе одна вещь, которая сопровождает певицу на протяжении многих лет. Это босоножки от бренда Маноло Бланик. Интересно, что Рианна активно сочетает их не только с вечерними платьями, но и со спортивными штанами. Получается одинаково гармонично и стильно.

6. Оксфорды Эмбер Херд



На звезде одни и те же оксфорды На звезде одни и те же оксфорды

В гардеробе актрисы нет какой-то конкретной вещи, которую бы она носила годами, однако в одежде и обуви прослеживается конкретная линия – простота, удобство и консерватизм. Эмбер часто можно увидеть в обычных джинсах скинни, базовой белой футболке и лаконичной куртке. Что касается обуви, то здесь все тоже просто и понятно. Среди фаворитов звезды – оксфорды с тонкой шнуровкой. Правда, вместо классических черных или коричневых моделей, Херд выбирает двухцветные – они смотрятся интереснее, но при этом не теряют свою универсальность.

7. Очки Дианы Крюгер



Лаконичные очки в молочной оправе Лаконичные очки в молочной оправе

С годами звезды начинают уставать от внимания папарацци. Они хотят спокойно выйти на улицу без сопровождения вспышек фотокамер. В этом им помогает неброская одежда и, конечно же, солнцезащитные очки. Звезда фильма «Троя» Диана Крюгер нашла свою идеальную модель в оправе молочного оттенка. Главный плюс очков в их универсальности. Актриса легко миксует их как с кэжуал-образами, так и с деловыми. А недавно в коллекции звезды появилась похожая пара, поэтому теперь она чередует их.

8. Платье Тиффани Хэддиш



Аксессуары помогают сделать платье разнообразнее Аксессуары помогают сделать платье разнообразнее

Актриса и комедиантка не боится нелестных отзывов со стороны критиков, обвинений в излишней экономии или отсутствии вкуса. Именно поэтому она уже восемь (!) раз выходила на публику в платье от бренда Александр Маккуин, которое обошлось ей в 4000 долларов. Тиффани утверждает, что это лучшее платье в ее гардеробе, с которым у нее связано множество приятных воспоминаний. Актриса даже не исключает, что однажды наденет его на свою свадьбу. А почему бы и нет? Фасон и цвет наряда идеально подходят для торжественной церемонии бракосочетания.