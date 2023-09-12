Сцены из известных кинофильмов, на которые потратили рекордное количество дублей и времени

В кинематографе, как и в других сферах деятельности, есть те, кто делает все спустя рукава, а есть настоящие перфекционисты, которые не успокоятся, пока не сделают все идеально, даже если на съемки крохотной сцены понадобится несколько дней. Возможно, именно перфекционизм отличает хорошего режиссера от плохого, так как он не жалеет времени на запись качественного материала и делает столько дублей, сколько потребуется. Иногда это буквально сводит с ума актеров, которым приходится сотни раз повторять одни и те же действия и фразы.
«Огни большого города» (1931)
Фильм «Огни большого города» (режиссер: Чарльз Чаплин)
Данная картина, снятая Чарльзом Чаплином, возглавляет список 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства и является настоящей киноклассикой. Этот фильм является немым, но это не помешало режиссеру снять 3-х минутную сцену, когда бродяга встречает девушку, за огромное число дублей. Встречу главного героя (Чарльз Чаплин) с незрячей цветочницей (Вирджиния Черрил) сняли только с 342 дубля. Так что даже тот случай, когда актер и режиссер - один человек, не гарантирует быстрых съемок. Как видно, Чаплин был не только блестящим актером, но и довольно требовательным режиссером, особенно по отношению к своей игре.
«В джазе только девушки» (1959)
Фильм «В джазе только девушки» (режиссер: Билли Уайлдер)
Эта музыкальная американская комедия является одной из лучших работ режиссера Билли Уайлдера. Кинолента получила не только множество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков, но и признание, став одной из лучших комедий за всю историю американского кинематографа. В картине, рассказывающей о приключениях двух музыкантов, вынужденных скрываться от гангстеров в женском обличье, собрался поистине блестящий актерский состав: Тони Кёртис, Джек Леммон и великолепная Мэрилин Монро.
Впрочем, именно Мэрилин съемки в этом фильме дались с трудом. Актрисе было трудно запомнить текст, а режиссер требовал полного соответствия сценарию. И одну из сцен, где душечка заходит в комнату и спрашивает «Где бурбон?», роясь в ящиках комода, сняли аж с 59 дубля. Причем с учетом того, что в какой-то момент кто-то из съемочной команды решил помочь актрисе и положил по шпаргалке с текстом в каждый ящик комода.
«Молодой мастер» (1980)
Фильм «Молодой мастер» (режиссёр: Джеки Чан)
Джеки Чан – невероятно талантливый, но требовательный человек, особенно к себе. В комедийном боевике «Молодой мастер», где Чан предстал не только в главной роли, но и в качестве сценариста и режиссера, драку с веерами переснимали более 300 раз. Стоит отметить, что этими веерами махать совсем нелегко, но Джеки Чан не мог успокоиться, пока не добился желаемого результата. В итоге сцену сняли после 329 дубля. Кстати, данная кинолента является второй режиссерской работой Чана после «Бесстрашной гиены», снятой на год раньше.
«Сияние» (1980)
Фильм «Сияние» (режиссер: Стэнли Кубрик)
Невзирая на огромное число негативных рецензий в год выхода на экраны, эта картина с завидным постоянством мелькает в списках наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра ужасов. Более того, согласно опросу, проведенному среди кинокритиков и режиссеров, кинофильм «Сияние» признан одной из величайших картин в истории. Так что не зря режиссер-перфекционист Стэнли Кубрик мучил актеров огромным числом дублей во время съемок кинокартины. Например, актрисе Шелли Дюваль пришлось переснимать сцену, где Венди угрожает Джеку бейсбольной битой, 127 раз.
У актрисы едва не начался нервный тик из-за постоянных повторений этой нервной сцены. Впрочем, ее старания не все оценили, и актрису номинировали на известную антипремию «Золотую малину». Стоит заметить, что от беспощадного режиссера досталось не только Дюваль. Момент, где Холлоран рассказывает Дэнни о «сиянии» переснимали аж 148 раз, хотя в этой сцене не происходило ничего особенного, кроме диалога этих героев. Режиссер не давал никому спуску, пока не получил идеальный результат. Не спасло даже то, что один из актеров данной сцены был ребенком.
«Лорд дракон» (1981)
Фильм «Лорд дракон» (режиссер: Джеки Чан)
Это еще одна картина, срежиссированная Джеки Чаном. В этот раз длительность съемок сцены побила все рекорды. Стоит отметить, что это составная сцена, длительностью 10 минут, но ее нельзя не упомянуть в сегодняшнем обзоре, так она является истинным рекордсменом вот уже более 40 лет. Неизвестно, что тогда нашло на Джеки Чана, но он переснимал сцену футбольного матча с воланчиком вместо мяча 2900 раз! Всего эту сцену снимали 40 дней. Кстати, «Лорд дракон» стал первым кинофильмом с Джеки Чаном, в финале которого зрителям показывают нарезку с неудачными и забавными моментами со съёмок.
«Робокоп» (1987)
Фильм «Робокоп» (режиссер: Пол Верховен)
Для съемки сцены, где Робокоп ловит ключи от машины, понадобился весь съемочный день и более 50 дублей. Сложность, казалось бы простого эпизода, заключалась в неудобстве и громоздкости костюма Робокопа. Актеру Питеру Уэллеру было невероятно сложно поймать ключи, так как в данной экипировке ему практически ничего не было видно, да и двигался в ней он с большим трудом. Костюм явно был создан не для удобства, а для визуального впечатления.
Так что этот маленький эпизод заставил Уэллера попотеть, став для актера сродни некоему подвигу. К слову, его труд был не напрасен: фильм получил множество наград и премий, включая заветный «Оскар». Такая высокая оценка и любовь зрителей впоследствии дали начало развитию одноимённой франшизы.
«Человек-паук» (2002)
Фильм «Человек-паук» (режиссер: Сэм Рэйми)
Данная картина является первым фильмом трилогии «Человек-паук», хотя фильмы про спайдермена завоевывают любовь зрителей и по сей день. В этом фильме роль Питера Паркера / Человека-паука великолепно исполнил Тоби Магуайр. Для актера одной из сложных сцен стал эпизод, где его герой ловит обед на поднос. На съемки этой сцены потратили более 150 дублей, но стоит отдать должное Магуайру — он сделал этот трюк сам. Ему не помогали с помощью компьютерной графики, невидимых нитей и прочих приемов.
Критики и зрители довольно высоко оценили режиссерскую работу Сэма Рэйми, актерскую игру главных героев, а также визуальные эффекты, боевые сцены и саундтрек к фильму. Все это в совокупности подарило картине невероятный успех и признание самым успешным фильмом по комиксам своего времени. «Человек-паук» стал первым фильмом, преодолевшим отметку в $100 млн за первую неделю проката.
«Олдбой» (2003)
Фильм «Олдбой» (режиссер: Пак Чхан Ук)
Знаменитую сцену драки в коридоре в южнокорейском драматическом детективе «Олдбой» сняли практически без компьютерной графики. На съемки данного эпизода потребовалось целых 3 дня. Правда сколько дублей было истрачено за эти дни, доподлинно неизвестно. Но можно предположить, что за 3 дня их явно набралось несколько сотен.
Фильм был высоко оценен и удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года, а председатель жюри, Квентин Тарантино, назвал данную картину «абсолютным шедевром». Американский кинорежиссер голосовал за его награждение «Золотой пальмовой ветвью», однако, к сожалению, для приза картине не хватило одного голоса члена жюри.
«Социальная сеть» (2010)
Фильм «Социальная сеть» (режиссер: Дэвид Финчер)
В этой американской автобиографической драме рассказывается история создания одной из самых популярных в интернете соцсетей — Facebook. Слоган данной кинокартины — «Нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага». В прокате картина показала себя довольно неплохо: при бюджете в $40 млн кассовые сборы к концу года приблизились к $200 млн.
Больше всего дублей было использовано в сцене, где Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг) ругается со своей девушкой Эрикой (Руни Мара) в баре. Чтобы идеально снять эту сцену, режиссер Дэвид Финчер мучил актеров 2 дня, истратив сотню дублей. Счастью Джесси и Руни не было предела, когда они услышали от придирчивого режиссера долгожданное «Стоп! Снято!».
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