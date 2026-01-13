История легализации древнейшей профессии в России

В первой половине XIX века проблема венерических заболеваний поистине обрела характер эпидемии: до 15% солдат и граждан в больших городах были заражены сифилисом. Главными распространителями болезни являлись проститутки, которые не контролировались ни государством, ни медицинскими специалистами. В 1843 году Николая I предпринял попытку исправить ситуацию и издал закон, разрешающий работать девицам лёгкого поведения после получения ими особого документа – жёлтого билета.
Что вынудило Николая I легализовать древнейшую профессию в России
Проституцию не зря называют древнейшей профессией – как свидетельствуют факты, продажные женщины существовали ещё до нашей эры. Причём в древних цивилизациях имелись храмовые проститутки, которых не только почётно именовали «сёстрами бога», но и охранялись законом наравне с добропорядочными горожанками. В Российской же империи «жрицы любви» традиционно относились к нижайшим социальным слоям, а их «трудовая занятость» после XVII века была официально запрещена государством. Однако, несмотря на закрытие публичных домов и отправки потенциальных «сотрудниц» на принудительные работы, число продажных женщин росло, а вместе с ним увеличивалась и цифра заражений венерическими болезнями. Поняв по безуспешному опыту предшественников, что карательными мерами проституцию и её последствия не сдержать, Николай I пришёл к решению: легализовать дома терпимости. В 1843 году по специальному указу императора публичные женщины получили право торговать своим телом на законных основаниях, находясь под строгим полицейским и медицинским контролем.
Кому и на каких условия выдавали «жёлтые билеты»
После царского разрешения проституток обязали вставать на учёт в специально созданные врачебно-полицейские комитеты, где у них забирали паспорта, выдавая взамен жёлтые – заменительные – билеты и смотровые книжки..
Иерархия «жриц любви»: «камелии», «билетные содержанки», одиночные продажные женщины, «любительницы»
Проститутками становились представительницы разных сословий. Согласно полицейской статистике, основная масса сексуально-продажного контингента в России состояла из бывших крестьянок – их насчитывалось 47,5%. 36,3% приходилось на мещанок, являвшихся ранее портнихами, цветочницами, прачками и т.д. Далее места распределялись так: 7,2% – солдатки, 1,8% – дворянки, 1,5% – иностранные подданные, 1% – из купечества и духовенства. Возраст 70% «ночных бабочек» был меньше 25 лет. Такая социальная разнородность порождала и отличия в образе жизни проститутки. На самом верху находились элитные «жрицы любви», которых в столице прозвали «камелиями», связав прозвище с куртизанкой из романа «Дама с камелиями» Александра Дюма. Эти «дамы» вели светскую жизнь и вращались в среде аристократов, живя в своё удовольствие и получая немалые суммы за проведённое с ними время. Обитала «элита» обычно в Москве и Петербурге без жёлтых билетов, так как числилась в актрисах, певицах, учителях или же состояла на содержании у какого-нибудь непримечательного, но богатого господина. Многочисленные билетные проститутки пополняли в основном публичные дома, где находились на полном обеспечении, получая одежду, еду и определённый процент за оказываемые услуги. Но были среди них и одиночные «труженицы», которые предлагали платный секс без посредников на съёмной квартире или, что случалось реже, у себя на дому. Третья категория продажных женщин занималась проституцией от случая к случаю – в виде подработки. Любительницы считались вполне добропорядочными членами общества, нередко имели работу, и, конечно же, как и «элита», не состояли на учёте в полиции. Промышляли безбилетницы каждая по-своему: крестьянки, приезжающие на ярмарку, отдавались купцам; танцовщицы и певички – посетителям ресторана; гувернантки, служанки, студентки находили клиентов, давая объявления в местные газеты.
Кто получал право открыть публичный дом, сколько получали «жрицы любви»
Согласно упомянутым «Правилам для содержательниц домов терпимости», владелицей заведения могла стать женщина не младше 35 и не старше 55 лет, никогда не имевшая проблем с законом. Помимо прочего в её обязанности входило следить за здоровьем и поведением работниц, а также обеспечивать им регулярный медицинский осмотр. Содержались дома терпимости за счёт отчислений с услуг проституток: две трети получала собственница «бизнеса», одна треть суммы отдавалась непосредственной участнице процесса. Расценки зависели от величины населённого пункта и разрядности публичного дома. Так, за разовое посещение проститутки платили: в Москве – от 20 копеек до 5 рублей; в Петербурге – от 30 коп. до 3 руб.; в провинции – от 10 коп. до 1,5 руб. Доход «элитной» публичной женщины исчислялся сотнями, а иногда и тысячами рублей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии