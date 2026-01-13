История легализации древнейшей профессии в России

В первой половине XIX века проблема венерических заболеваний поистине обрела характер эпидемии: до 15% солдат и граждан в больших городах были заражены сифилисом. Главными распространителями болезни являлись проститутки, которые не контролировались ни государством, ни медицинскими специалистами. В 1843 году Николая I предпринял попытку исправить ситуацию и издал закон, разрешающий работать девицам лёгкого поведения после получения ими особого документа – жёлтого билета.

Что вынудило Николая I легализовать древнейшую профессию в России

Кому и на каких условия выдавали «жёлтые билеты»

Иерархия «жриц любви»: «камелии», «билетные содержанки», одиночные продажные женщины, «любительницы»

Кто получал право открыть публичный дом, сколько получали «жрицы любви»