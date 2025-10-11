Веские причины отказаться от штор

Жители скандинавских стран уже и забыли, что такое шторы, ведь подобный текстиль не используется при оформлении их домов уже несколько столетий. Однако, их этот факт абсолютно не расстраивает, так как интерьер от подобного дизайнерского приема только выигрывает – больше солнечного света, меньше пыли, легкое и воздушное пространство. К тому же, в случае отсутствия штор можно по максимуму использовать подоконник. Например, сделать из него полочку, туалетный столик, оборудовать там удобное сиденье. Вы все еще сомневаетесь в правильности такого решения? Тогда приведем еще 8 весомых доводов в пользу отказа от штор.
1. Шторы провоцируют аллергию
если вы постоянно чихаете или кашляете, возможно у вас аллергия на пыль. / Фото: elle.ru Как известно, синтетические материалы способны вызывать аллергию. Именно поэтому многие люди предпочитают совсем отказываться от штор или заменять их на жалюзи. Также отрицательная реакция может быть и на пыль, ведь шторы являются знаменитым пылесборником. Совет: Если вы часто кашляете, чихаете, у вас насморк и постоянное ощущение пыли в глазах, значит следует срочно обратиться к аллергологу. Возможно, это первый тревожный звоночек, который свидетельствует о том, что окна пора освободить.
2. Шторы – известный пылесборник
На шторах ежедневно накапливается много пыли. / Фото: kayra.com.ua Возвращаясь к теме пылесборников, нельзя не упомянуть, что это актуально не только для тяжелых портьер с драпировкой, но и для легкого тюля. Конечно, количество пыли будет разным, но суть от этого не изменится – вы все равно будете ею ежедневно дышать. Чтобы уменьшить отрицательное влияние на организм, необходимо регулярно проводить уборку: пылесосить пол, протирать мебель и полки влажной тряпкой, стирать гардины и так далее. А на это обычно совсем не хватает времени, поэтому пыль продолжит размножаться и провоцировать появление вредных и болезнетворных микроорганизмов. Кстати, пыль является домом для клещей, из-за которых жильцы квартиры могут заболеть астмой.
3. Окна выходят на север
Если окна выходят на север, в комнате всегда сумрак. / Фото: pxhere.com Если окна спальни или гостиной выходят на солнечную сторону, без штор не обойтись, особенно в летнее время, так как яркие лучи будут мешать вам отдыхать. О вот окна, выходящие на север, нет смысла занавешивать шторами, так как постоянный сумрак будет не только садить зрение, но и увеличит счет за электроэнергию. Кроме того, отсутствие естественного света визуально будет делать комнату меньше и портить интерьер.
4. Вы пользуетесь роботом-пылесосом
Робот-пылесос воспринимает шторы, как препятствие. / Фото: Businessinsider.com На полках современных магазинов находится огромное количество самых разнообразных умных гаджетов, которые существенно облегчают жизнь хозяек. Одним из самых популярных устройств является робот-пылесос. Он самостоятельно проводит уборку нужной вам территории в установленное время, экономя ваши силы. Однако со шторами у роботов-пылесосов отношения не ладятся. У прибора есть датчик, которые определяет препятствия – места, где робот не сможет пропылесосить. Места под шторами являются именно такими участками. В результате под занавесками будет накапливаться пыль и грязь, о которой редко будет кто-то вспоминать. Итог – появление разнообразных болезней и просто дискомфорт от пребывания в подобном помещении.
5. Вы постоянно ощущаете нехватку энергии и усталость
Недостаток солнечного света портит самочувствие. / Фото: versiya.info Солнечный свет – самый лучший источник витамина D. Недостаточное количество в организме этого витамина может привести к постоянной усталости, частым головным болям, плохому настроению, отсутствию энергии, а у детей – к развитию рахита. Именно поэтому так важно чаще «контактировать» с солнцем и пускать его в свою квартиру через окна. Плотные шторы препятствуют проникновению естественного света, в результате чего вы испытываете недостаток в витамине D. Чтобы у вас повысился уровень работоспособности, улучшился сон, всегда было хорошее бодрое настроение, либо почаще гуляйте на улице, либо снимите шторы с окон.
6. В доме живет кот
Коты любят играться с занавесками. / Фото: kayra.com.ua Далеко не все коты ленивые животные, которые целыми днями только и занимаются тем, что едят и спят. Большинство пушистиков очень игривые и активные, а это значит, что ваши обои и занавески находятся в серьезной опасности. Чаще всего коты точат когти именно под шторами и отучить их от этой привычки практически невозможно. Конечно, можно попробовать купить когтеточку, но не факт, что она понравится вашему домашнему любимцу. Если вы не хотите постоянно переклеивать обои и зашивать шторы, снимите их. Возможно тогда ваш питомец обратит внимание на когтеточку, ведь любимых занавесок уже не будет.
7. На подоконнике стоят комнатные цветы
За закрытыми шторами цветам будет очень жарко. / Фото: Pinterest.de Шторы также могут вредить и комнатным растениям, если они стоят у вас на подоконнике. Дело в том, что закрытые занавески способствуют повышению температуры на подоконнике, если он залит солнцем. А подобные условия подходят далеко не для всех цветов. Поэтому либо следите за тем, чтобы днем шторы были открыты, либо избавьтесь от них и наслаждайтесь естественным светом вместе со своими растениями.
8. Квартира оформлена в скандинавском стиле
Хрущевка, оформленная в скандинавском стиле. / Фото: Budnymujchin.ru Сейчас в моду активно входит минимализм и скандинавский стиль, которые не предполагают наличие штор. Именно поэтому они стремительно теряют свою актуальность. Минимализм не приемлет лишний деталей, к которым с недавних пор относятся и занавески, а скандинавский стиль в интерьере требует максимального количества естественного света в квартире, который делает ее намного просторнее. Поэтому, если хотите быть в тренде, стоит отказаться от штор или заменить их на что-либо другое.
