Как брутальные байкеры создали команду спасения зверушек и что из этого вышло

Группа байкеров, которые спасают животных.

Байкеры из Rescue Ink.

Rescue Ink работают в Нью-Йорке.

У каждого члена группы есть своя история, из-за которой они решили помогать Rescue Ink.

Байкеры из Rescue Ink.

Байкеры не скрывают, что пользуются своим суровым имиджем для достижения своих целей.

Rescue Ink.

Rescue Ink.

Байкеры и домашние питомцы.

Суровые парни из Rescue Ink.

Rescue Ink.

Для животных не важно, как ты выглядишь.

Байкеры призывают людей относиться к животным дружелюбно.

Байкеры и животные.

Почти у всех байкеров из Rescue Ink есть собственные питомцы.

Суровые снаружи, добрые внутри.