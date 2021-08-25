Как брутальные байкеры создали команду спасения зверушек и что из этого вышло

Что можно подумать, когда видишь, как десяток двухметровых байкеров, татуированных от шеи до пят, заходят к твоему соседу домой, хотя точно знаешь, что у соседа не может быть никаких общих дел с такими суровыми ребятами? И что можно подумать, если пять минут спустя эти же байкеры выходят, и один из них несет на руках испуганного щенка? Такие картины — не редкость на Лонг-Айленде, где действует самая необычная команда по защите животных — Rescue Ink.
Группа байкеров, которые спасают животных.
Байкеры из Rescue Ink.
Изначально «Rescue Ink» состояла из 10 человек. Майк Тату — с бритой головой, бывший чемпион по бодибилдингу; Большой Муравей — огромный человек-гора весом в 140 кг; Джо Панц, чья шея больше напоминает ствол массивного дуба; Джонни О, который раньше охранял знаменитостей, а теперь стал настоящим экспертом в боевых схватках. Еще шесть человек, среди которых также есть 75-летний Батсо, как раз и являются костяком команды «Rescue Ink», которая образовалась в Нью-Йорке в 2006 году.
Rescue Ink работают в Нью-Йорке.
Батсо понял ценность общения с животными после того, как его сын умер в возрасте 47 лет. Его собака — метис питбуля и лабрадора — была с ним и его женой всё время, помогая справиться с горем. Батсо ходил с собакой в церковь, с ней же посещал могилу сына. И в то время, как соседи даже продали свой дом, лишь бы быть подальше от этого «странного и страшного байкера», для собаки Батсо был лучшим другом, и для нее главное было то, что он чувствовал, а не то, как выглядел.
У каждого члена группы есть своя история, из-за которой они решили помогать Rescue Ink.
Байкеры из Rescue Ink.
Для своих подопечных животных они снимали дом на берегу, пока в 2011 году его не разрушил ураган. С тех пор «Rescue Ink» располагается в ангаре. Они отвечают на звонки о помощи и приезжают, чтобы выручить животных, попавших в беду. Так, например, газета Telegraph рассказала о случае, когда девушка позвонила байкерам и поделилась своим подозрением, что ее учитель держит в своей ванной собаку, которую, судя по всему, никогда не выпускает наружу, да так, что оттуда идет ужасный запах. Когда байкеры прибыли по адресу, они услышали этот отвратительный запах даже сквозь закрытые двери дома.
Байкеры не скрывают, что пользуются своим суровым имиджем для достижения своих целей.
Rescue Ink.
Не имея разрешения и возможности зайти в дом, парни связались со службой защиты животных, который подвезли необходимое разрешение, а также с владельцем дома, у которого учитель снимал жилье — тот привез ключи от помещения. И зайдя внутрь, они обнаружили запертой в ванной собаку — французского бульдога. Собаку явно держали ради разведения — щенков этой породы можно продать в городе по полторы тысячи долларов за штуку. Собака была так слаба, что едва дышала и едва реагировала на людей.
Rescue Ink.
Байкеры и домашние питомцы.
Байкеры приезжают на любые случаи, когда нужна помощь животным. Будь это жестокое обращение с собаками, как в случае, описанном выше, или если нашли диких котят, прячущихся где-нибудь в сарае, — байкеры считают, что нет более или менее достойных спасения животных, помогать надо всем.
Суровые парни из Rescue Ink.
Rescue Ink.
Хотя позже про «Rescue Ink» сняли документальный фильм, изначально они не планировали быть знаменитыми. Многие из команды имеют криминальное прошлое, некоторые не хотят, чтобы люди знали, где они находятся. Но любовь к животным — вот что объединяет их всех. «Когда мне не было к кому обратиться и на кого опереться, я знал, что могу доверять только своей собаке», — говорит Джо Панц о своем ротвейлере БлекДжеке. Джо может показать следы от пуль на своем теле: один на груди, еще четыре на спине. Так что он точно знает, что такое опасность и что такое поддержка и доверие.
Для животных не важно, как ты выглядишь.
Если вы на улицах Нью-Йорка увидите байкера, который на заднем сидении своего Харли Девидсона везет лоточки для котиков, а к ним будут привязаны искусственные мышки на веревочках, то это, скорее всего, Эл Чернов, больше известный как ЭллиКэт. Эл родился в Нью-Йорке, но рано остался сиротой. Большую часть своей жизни он провел в армии, и его семьей все это время были 8 котов. Так что когда «Rescue Ink» понадобилась помощь «кошачьего папы», ЭллиКэт влился в коллектив без проблем.http://vs-t.ru/kak-brutalnye-bajkery-sozdali-komandu-spaseniya-zverushek-i-chto-iz-etogo-vyshlo
Байкеры призывают людей относиться к животным дружелюбно.
Каждый из членов команды имеет свою работу, и постоянно находиться в «Rescue Ink» у них нет возможности. Поэтому в какой-то момент у них появился координатор, который принимает все звонки и сообщения и координирует группу, отсылая просьбы о помощи тем, кто географически находится рядом с местом происшествия и тем, кто в данный момент свободен.
Байкеры и животные.
«Rescue Ink» является благотворительной организацией. Сами байкеры работают в ней бесплатно, а деньги, которые неравнодушные жители отправляют на их счет, тратятся на содержание и лечение животных. В 2009 годы на экраны вышел небольшой 6-серийный документальный фильм о группе «Rescue Ink Unleashed», в котором рассказывалось о буднях байкерах и о том, как они спасают животных. Это помогло привлечь внимание к «Rescue Ink», и пожертвования стали более регулярными.
Почти у всех байкеров из Rescue Ink есть собственные питомцы.
«Конечно, мы используем свою внешность как рычаг давления, — говорит Майк Тату. — Обычно люди думают: с этими парнями лучше не шутить. На самом деле, мы очень осторожны, чтобы нас нельзя было обвинить в самосуде. Мы действуем логически, в рамках закона. Мы всегда даем людям варианты, что они могут сделать. Но в любом случае, мы хотим разрешить ситуацию на пользу животного».
Суровые снаружи, добрые внутри.
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