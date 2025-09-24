Как семья Романовых жила последние дни перед своей трагической казнью

Отрекаясь от престола, Николай II старался договориться о выполнении некоторых условий для себя и своей семьи. В тот момент Романовых ещё не собирались отправлять в Тобольск, поэтому, отрекшийся император настаивал на отсутствии жесткой охраны и беспрепятственный проезд к семье в Царское село. Больше всего Николай надеялся на то, что дети смогут без риска для собственной безопасности оставаться дома длительное время.

В то время они болели корью и любые путешествия могли ухудшить их состояние . Также Романов-старший просил разрешения на выезд в Англию для себя и своей семьи.Сначала Временное правительство соглашается выполнить все условия. Но уже 8 марта 1917 генерал Михаил Алексеев сообщает царю, что он «может считать себя как бы арестованным». Через некоторое время из Лондона, ранее давшего согласие на то, чтобы принять семью Романовых, приходит оповещение об отказе. 21 марта бывший император Николай II и вся его семья были официально взяты под стражу.Чуть больше, чем через год, 17 июля 1918 года, последняя царская семья Российской империи будет расстреляна в тесном подвале в Екатеринбурге. Романовы подвергались лишениям, все ближе и ближе продвигаясь к своему мрачному финалу. Давайте посмотрим на редкие фото членов последней царской семьи России, сделанные за некоторое время до казни.После Февральской революции 1917 года последнюю царскую семью России по решению Временного правительства отправили в сибирский город Тобольск, чтобы защитить от гнева народа. За несколько месяцев до этого царь Николай II отрекся от престола, в результате чего более трехсот лет правления династии Романовых прервались.Романовы начали свое пятидневное путешествие в Сибирь в августе, накануне 13-го дня рождения цесаревича Алексея. К семи членам семьи присоединились 46 слуг и военный эскорт. За день до того, как добраться до пункта назначения, Романовы проплывали мимо родной деревни Распутина, чье эксцентричное влияние на политику могло внести свою мрачную лепту в их скорбный финал.Семья прибыла в Тобольск 19 августа и начала жить в относительном комфорте на берегах реки Иртыш. В Губернаторском дворце, где их разместили, Романовых хорошо кормили, и они могли много общаться друг с другом , не отвлекаясь на государственные дела и официальные мероприятия. Дети ставили пьесы для родителей, и семья часто выбиралась в город на религиозные службы — это была единственная разрешенная им форма свободы.Когда в конце 1917 года большевики пришли к власти, медленно, но верно началось ужесточение режима царской семьи. Романовым запретили посещать церковь и вообще покидать территорию особняка. Вскоре с их кухни исчезли кофе, сахар, сливочное масло и сливки, а солдаты, приставленные для их защиты, писали непристойные и оскорбительные слова на стенах и заборах их жилища.Дела шли все хуже и хуже. В апреле 1918 года прибыл комиссар, некий Яковлев, с приказом перевезти бывшего царя из Тобольска. Императрица была непреклонна в своем желании сопровождать мужа, но у товарища Яковлева были и другие приказы, которые все усложнили. В это время царевич Алексей, страдающий гемофилией , из-за ушиба начал страдать параличом обеих ног, и все ожидали, что его оставят в Тобольске, а семья разделится на период войны.Требования комиссара о переезде были непреклонны, поэтому Николай, его супруга Александра и одна из дочерей, Мария, вскоре покинули Тобольск. В конце концов они сели на поезд, чтобы проехать через Екатеринбург в Москву , где находилась штаб-квартира Красной армии. Однако комиссара Яковлева арестовали за попытку спасти царскую семью, а Романовы сошли с поезда в Екатеринбурге, в самом сердце территории, захваченной большевиками.В Екатеринбурге к родителям присоединились и остальные дети — всех их заперли в доме Ипатьева. Семью разместили на втором этаже и полностью отрезали от внешнего мира, заколотив окна и поставив у дверей стражу. До конца их дней Романовым разрешали выходить на свежий воздух всего на пять минут в день.В начале июля 1918 года советские власти начали готовиться к казни царской семьи. Обычных солдат в карауле заменили представители ЧК , и Романовым разрешили последний раз сходить на богослужение. Проводивший службу священник позже признался, что никто из семьи не произнес ни слова во время службы. На 16 июля — день убийства — было заказано пять грузовиков с бочками бензидина и кислоты, чтобы быстро избавиться от тел.Рано утром 17 июля Романовых собрали и рассказали им о наступлении Белой армии. Семья поверила, что их просто переводят в маленький освещенный подвал ради их же защиты, ведь скоро здесь будет небезопасно. Приближаясь к месту своей казни, последний царь России прошел мимо грузовиков, в одном из которых скоро будет лежать его тело, даже не подозревая, какая страшная судьба ждет его жену и детей.В подвале Николаю сказали, что сейчас его казнят. Не поверив собственным ушам, он переспросил: «Что?» — сразу после чего чекист Яков Юровский застрелил царя. Еще 11 человек спустили курки, заливая подвал кровью Романовых. Алексей выжил после первого выстрела, но его добил второй выстрел Юровского. На следующий день тела членов последней царской семьи России сожгли в 19 км от Екатеринбурга , в селе Коптяки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)