5 нетривиальных фактов о жизни гладиаторов, которые почему-то игнорируют в кино

1. Гладиаторский бой пришёл из похоронного ритуала

Похороны внезапно оказались источником появления гладиаторских боёв. /Фото: ritual.ru

2. Среди гладиаторов были даже древнеримские императоры

Императоры не только судили бои, но и сами принимали в них участие. /Фото: littlestprettythings.com

3. В числе гладиаторов находились и женщины

Гладиатрикс - женщины, которые также дрались на гладиаторских игрищах. /Фото: emaze.com

4. Гладиаторские бои проходили и на кораблях

Залить Колизей водой и выпустить гладиаторов драться на кораблях - реально. /Фото: faktodrom.com

5. Надгробия на захоронениях гладиаторов имели необычные эпитафии

Сохранившееся надгробие одного из римских императоров. /Фото: legvmac.ru