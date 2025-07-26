Фотографы, вас ждет работа мечты!

27-летний австралийский миллионер Мэтью Лепре ищет персонального фотографа, в обязанности которого будет входить ежедневная съемка Лепре для его инстаграма. Поскольку миллионер все время путешествует, фотографу придется повсюду сопровождать его в поездках. Но и вознаграждение за такую работу он предлагает немалое.

27-летний австралиец Мэтью Лепре живет в Сиднее, где ведет собственный бизнес: он — основатель онлайн-курсов Ecom Warrior Academy, которые предлагают обучение онлайн, а также ряда других проектов в сфере электронной коммерции. По его словам, он зарабатывает не менее $120 000 в месяц. Теперь бизнесмен нанимает очередного сотрудника — ему нужен личный фотограф, который будет сопровождать миллионера в его путешествиях по миру и запечатлевать их на фото. «Только в этом году по делам бизнеса я побывал в ОАЭ, Индонезии, США, Новой Зеландии, Италии, Франции, Испании, Швейцарии и Таиланде, — говорит Лепре. — Все это время меня фотографировал мой близкий друг Митч, повсюду сопровождавший меня в поездках. Но мой бизнес продолжает расти, и я хочу, чтобы Митч занимался другими делами в нем. А значит, мне нужен человек, который возьмет на себя роль фотографа». Успешный кандидат должен иметь действующий паспорт, позволяющий ему путешествовать в разные страны мира, быть готовым собраться в путь в любой момент и, разумеется, уметь делать красивые кадры. Зарплата личного фотографа составит $55 000 в год. Кроме того, все расходы на поездки, питание и размещение в путешествиях будет покрывать Лепре, однако предполагается, что у успешного соискателя будет собственный набор профессиональной фотоаппаратуры.Иногда собираться в поездку придется действительно быстро. «Я живу очень суматошно, — признается Лепре. — Например, несколько недель назад, когда я был в Сиднее, мне позвонили с ведущего миланского телеканала и попросили об интервью. Мне пришлось мгновенно собраться, сесть в самолет и отправиться на другую сторону планеты. На третий день я уже давал интервью в Милане. Так что мой личный фотограф должен иметь возможность свободно распоряжаться своим графиком и подстраиваться под мое расписание, которое может в любой момент забросить меня в любую точку планеты» . Несколько месяцев назад Лепре уже искал себе сотрудника через интернет. Ему требоваласьличная ассистентка, которой предлагалась зарплата в $52 000 долларов в год плюс постоянные поездки с полным покрытием расходов. На должность ассистентки прислали резюме больше 70 000 кандидаток. Из них Лепре выбрал Тиану де Ассис из Сиднея, бывшую студентку, изучавшую моду и дизайн. «Это было невероятно! — рассказывала позже Тиана. — Я все еще в шоке! Не представляю, почему чей-то взгляд остановился именно на моем резюме». Отправляя резюме на позицию ассистентки, в теме письма Тиана написала: «Такой веселой ассистентки у вас еще не было!» Это привлекло внимание Лепре, и он назначил ей телефонное интервью, а с сентября Тиана официально поступила на работу в компанию Лепре. «У Тианы есть опыт работы с руководящими кадрами компаний, — объяснил Лепре свой выбор. — Она перфекционистка и старается делать все по максимуму. Поскольку она работала ассистентом в крупных PR-компаниях, ей знакома специфика общения с контрагентами во многих странах». Кроме того, по словам Лепре, то, что Тиана — его ровесница, помогает им лучше находить общий язык. «Нам приходится проводить вместе по много часов, — говорит Тиана. — И нас это не напрягает: мы оба быстро соображаем и переходим от одной мысли к другой, и нам это удобно».По словам Лепре, большую часть резюме, которые он получал на позицию ассистента, присылали люди, признававшиеся, что они устали от корпоративных офисных бегов с 9 утра до 5 вечера и хотели бы ощутить больше свободы и творчества в работе. Ему писали не только из Австралии, но и из США, Великобритании, Италии, Южной Америки и Азии.Самому Лепре такая позиция близка: в 23 года он бросил университет, чтобы самостоятельно добиться успеха в бизнесе. Миллионер известен чрезвычайно щепетильным подходом к вопросам служебной этики и честным отношением к сотрудникам.Лепре — не из тех руководителей, которые праздно проводят время: он очень много работает, а справляться с нагрузкой ему помогает основной принцип организации жизни, который он формулирует так: «Работай изо всех сил, а потом развлекайся с той же отдачей». Сейчас Лепре находится в Сиднее и готовит для своего учебного заведения новый учебный курс по заработку в интернете. Он должен помочь таким же людям, каким сам он был в детстве и ранней юности — сын матери-одиночки из пригородов, частенько питавшийся бесплатными обедами для неимущих. «Судьба всегда помогает тем , кому не повезло, — убежден Лепре. — Я до сих пор благодарен тем благотворителям, благодаря которым мы с мамой не голодали».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: