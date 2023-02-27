15 любопытных коротких фактов о мясе и мясных продуктах

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- Курицу во фритюре придумали в Шотландии, когда пытались найти самый эффективный способ использовать калории, содержащиеся в свином сале.
- Название японского блюда «оякодон» переводится как «дети и родители в одной миске». В состав блюда входят рис, яйца и куриное мясо.
- Козлятина составляет 70% потребляемого в мире красного мяса. Козы — неприхотливые животные, которых держат буквально по всему миру.
- Почему-то в Японии очень популярна традиция есть на Рождество блюда из KFC. Люди делают заказы за пару месяцев до праздника.
- Перед олимпийскими играми в Пекине ямайский легкоатлет Усэйн Болт целую неделю ел по 100 куриных наггетсов в день. Он выиграл три золотых медали!
- На Аляске можно зарегистрироваться в особом списке и получать оповещения, когда на дороге собьют какое-нибудь съедобное животное. После чего вы можете выкупить тушу и съесть.
- Исследователи работают над созданием мяса из стволовых клеток. Это мясо будет химически неотличимо от любого другого и избавит от необходимости убивать животных.
- В Японии было запрещено красное мясо, пока там не появились путешественники с Запада. Император решил, что именно красное мясо было причиной высокого роста «западных людей», и отменил запрет.
- Термины «белое мясо» и «красное мясо» появились в викторианскую эпоху, когда считалось неприличным говорить «грудь» или «бедро».
- Основатель сети KFC полковник Сандерс был однажды так расстроен тем, во что со временем превратилось его детище, что заявил: «Это худшая курица, которую я когда-либо пробовал!»
- Настоящая говядина кобе выращивается только в определённых регионах Японии и экспортируется только в Китай. Купленная в любой другой стране говядина кобе будет или поддельной, или нелегальной.
- В 2013 году впервые в истории население планеты съело больше рыбы, чем говядины.
- «Принести домой бекон» — название тактики, используемой при освобождении заложников. Бекон готовится как можно ближе к расположению террористов, чтобы они почувствовали голод и стали более сговорчивыми.
- Кстати, первым мясом, съеденным на Луне, был сублимированный бекон.
- Салями под названием «пепперони» — чисто американское изобретение. В Италии слово «пепперони» означает «перец».
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