Удивительные факты о создании парфюмов

Автор книги «Аромат и ниспровержение: век соблазнительных ароматов» и просто фанат парфюма Барбара Герман погружает читателя в сексуальную и гендерную историю духов. Писательница делится весьма занимательными фактами из истории создания классического парфюма. Мы приводим несколько фрагментов из этого сочинения:
Создатели парфюмерного бренда Dana хотели, чтобы их дебютный парфюм Tabu (1932) напоминал аромат распутной женщины
Парфюмерная компания Dana сделала необычный заказ создателю аромата Tabu Жану Карлесу, а именно «создать парфюм, которым бы душилась проститутка».
Классический парфюмер Жак Герлен обладал похожими представлениями об идеальном парфюме
Однажды создатель классического парфюма Shalimar (1925) Жак Герлен заявил: «Духи должны напоминать запах промежности моей любовницы».
Для создания парфюма часто используют вещества из ануса животных
Чтобы придать таким духам, как Shalimar «интимные нотки», парфюмеры добавляли в них такой ингредиент, как цибетин, источником которого является задний проход похожего на мангуста животного цибетты.
Создателей парфюма Bandit de Robert Piguet вдохновили женские трусики
Аромат Bandit (1947) был создан бывшей моделью и лесбиянкой Жермен Селье, а побудил ее к этому показ мод Роберта Пиге и запах трусиков манекенщиц. Парфюм обладает ароматом мха и кожи. Также будет создан аромат и для мужчин.
В 20-х годах вместо того, чтобы выкурить сигарету, женщины могли просто побрызгать на себя сигаретный парфюм
Аромат духов Habanita (1925) от Molinard – это фактически аромат сигарет. Раньше образ курящей женщины считался порочным и морально опустившимся, а парфюмерный дом Molinard добавил к образу еще и нотку декаданса. Получились специфические духи с табачным акцентом.
Духи создаются не только для человеческого тела
Например, парфюм Zibeline от Weil был создан исключительно для того, чтобы душить им меха.
Содержимое желудка кита является залогом успеха нового аромата
Амбра – воскоподобный парфюмерный ингредиент, который ценится дороже золота. Он образуется в результате раздражения слизистой желудка кита, после чего выбрасывается в море и прибивается к берегу, где его находят и продают парфюмерным фирмам. Амбра как хорошее вино: чем дольше она плавает и окисляется на солнце, тем лучше становится его аромат.
Бобры вырабатывают химическое вещество с фруктовым запахом под названием «бобровая струя»
Этот ингредиент образуется из брюшной железы бобра и используется для создания группы кожаных ароматов, а также может встречаться в виде натурального ароматизатора малины и клубники для конфет и мороженого. Такой фруктовый запах бобры выделяют для маскировки.
Участник группы Роллинг Стоунз Кит Ричардс использует женские духи как дезодорант
Ходят слухи, что Кит Ричардс освежает свои подмышки исключительно «самым дорогим из когда-либо созданных» парфюмов Joy от Patou (1931)
Животные усиливают природный и эротический аромат человеческого тела
Ингредиенты животного происхождения в прошлом использовались, чтобы подчеркнуть натуральный запах тела, который считался эротически манящим и сексуально притягательным. Это идет вразрез с предположением, что парфюм задумывался как способ отбить неприятные запахи людей, которые не принимают ванну.
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