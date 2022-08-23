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Удивительные факты о создании парфюмов

Удивительные факты о создании парфюмов

Автор книги «Аромат и ниспровержение: век соблазнительных ароматов» и просто фанат парфюма Барбара Герман погружает читателя в сексуальную и гендерную историю духов. Писательница делится весьма занимательными фактами из истории создания классического парфюма. Мы приводим несколько фрагментов из этого сочинения:

Создатели парфюмерного бренда Dana хотели, чтобы их дебютный парфюм Tabu (1932) напоминал аромат распутной женщины


Удивительные факты о создании парфюмов

Парфюмерная компания Dana сделала необычный заказ создателю аромата Tabu Жану Карлесу, а именно «создать парфюм, которым бы душилась проститутка».

Классический парфюмер Жак Герлен обладал похожими представлениями об идеальном парфюме


Удивительные факты о создании парфюмов

Однажды создатель классического парфюма Shalimar (1925) Жак Герлен заявил: «Духи должны напоминать запах промежности моей любовницы».

Для создания парфюма часто используют вещества из ануса животных


Удивительные факты о создании парфюмов

Чтобы придать таким духам, как Shalimar «интимные нотки», парфюмеры добавляли в них такой ингредиент, как цибетин, источником которого является задний проход похожего на мангуста животного цибетты.

Создателей парфюма Bandit de Robert Piguet вдохновили женские трусики


Удивительные факты о создании парфюмов

Аромат Bandit (1947) был создан бывшей моделью и лесбиянкой Жермен Селье, а побудил ее к этому показ мод Роберта Пиге и запах трусиков манекенщиц.
Парфюм обладает ароматом мха и кожи. Также будет создан аромат и для мужчин.

В 20-х годах вместо того, чтобы выкурить сигарету, женщины могли просто побрызгать на себя сигаретный парфюм


Удивительные факты о создании парфюмов

Аромат духов Habanita (1925) от Molinard – это фактически аромат сигарет. Раньше образ курящей женщины считался порочным и морально опустившимся, а парфюмерный дом Molinard добавил к образу еще и нотку декаданса. Получились специфические духи с табачным акцентом.

Духи создаются не только для человеческого тела


Удивительные факты о создании парфюмов

Например, парфюм Zibeline от Weil был создан исключительно для того, чтобы душить им меха.

Содержимое желудка кита является залогом успеха нового аромата


Удивительные факты о создании парфюмов

Амбра – воскоподобный парфюмерный ингредиент, который ценится дороже золота. Он образуется в результате раздражения слизистой желудка кита, после чего выбрасывается в море и прибивается к берегу, где его находят и продают парфюмерным фирмам. Амбра как хорошее вино: чем дольше она плавает и окисляется на солнце, тем лучше становится его аромат.

Бобры вырабатывают химическое вещество с фруктовым запахом под названием «бобровая струя»


Удивительные факты о создании парфюмов

Этот ингредиент образуется из брюшной железы бобра и используется для создания группы кожаных ароматов, а также может встречаться в виде натурального ароматизатора малины и клубники для конфет и мороженого. Такой фруктовый запах бобры выделяют для маскировки.

Участник группы Роллинг Стоунз Кит Ричардс использует женские духи как дезодорант


Удивительные факты о создании парфюмов

Удивительные факты о создании парфюмов

Ходят слухи, что Кит Ричардс освежает свои подмышки исключительно «самым дорогим из когда-либо созданных» парфюмов Joy от Patou (1931)

Животные усиливают природный и эротический аромат человеческого тела


Удивительные факты о создании парфюмов

Ингредиенты животного происхождения в прошлом использовались, чтобы подчеркнуть натуральный запах тела, который считался эротически манящим и сексуально притягательным. Это идет вразрез с предположением, что парфюм задумывался как способ отбить неприятные запахи людей, которые не принимают ванну.

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