Особенности общепита в СССР: что предлагали посетителям советские столовые

Хотя меню советских толовых было довольно однообразным, однако посетители знали, что едят полностью натуральную пищу/Фото:ng72.ru

1. Принципы советского общепита

Цены в советских столовых позволяли сытно поесть всего за рубль или полтора рубля/Фото:agrarii.com

Комплексные обеды готовились с целью утолить голод рабочих и повысить производительность их труда/Фото:obzorkuhni.ru

2. Воспитание народа посредством общепита

Практически к каждому предприятию были прикреплены общественные столовые,которые не только кормили рабочих, но и способствовали их единству/Фото:ng72.ru

3. Установка на правильное питание

Лучше всех кормили шахтеров и металлургов/фото:gubkin.city

4. Советские «гамбургеры»

Вот он - советский ответ американскому общепиту вместо гамбургеров - вкусные котлеты, которые закусывали хлебом/Фото:m.fishki.net

5. Роль советских столовых в послевоенные годы

Комплексный обед является советским изобретением, придуманным главным диетологом СССР/Фото:r37.ru

6. Хрущевский подход к общепиту

При Хрущеве поменялась система советского общепита/Фото:tolknews.ru