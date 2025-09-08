Особенности общепита в СССР: что предлагали посетителям советские столовые

Хотя меню советских толовых было довольно однообразным, однако посетители знали, что едят полностью натуральную пищу/Фото:ng72.ru
Советский общепит не просто так называют феноменальным явлением. Начав свое функционирование в виде доступных столовых, он как-то незаметно для людей привил советской кухне привычки, которые используются и в российском общепите.
1. Принципы советского общепита
Цены в советских столовых позволяли сытно поесть всего за рубль или полтора рубля/Фото:agrarii.com
Так уж принято, что у любой нации имеется традиционная кухня. Как правило, для приготовления таких блюд используются продукты, которые произрастают в местности, населенной данным народом. Лишь представители нации, к которой относится тот или иной вид кухни, знают про все тонкости и секреты приготовления этих яств.
Своеобразным дублером русской национальной кухни стала советская кухня. Именно ее готовили в столовых и кафе в эпоху СССР. Было время, когда советскую кухню критиковали, старались выявить в ней недостатки. Но сегодня немало тех, кто с ностальгией вспоминает вкус еды, подаваемой в тех самых столовых. И хотя современные люди имеют информационный доступ к любой национальной кухне мира (посредством кулинарных книг и журналов, телепередач и интернет-ресурсов), однако главными в меню практически каждой российской семьи остаются советские блюда.
Как в нескольких словах охарактеризовать общепит той эпохи? Быстро, дешево, сердито. Да, пожалуй, это наиболее точные характеристики. Советские люди знали, что после трудного рабочего дня они смогут за рубль – полтора наесться в столовой.
Комплексные обеды готовились с целью утолить голод рабочих и повысить производительность их труда/Фото:obzorkuhni.ru
Когда начали функционировать столовые в Советском Союзе? Для начала стоит отметить, что первые заведения общепита при Советской власти были рассчитаны на все слои населения. Иначе говоря, материальную возможность питаться в этих столовых могли даже очень бедные люди. Владимир Ильич Ленин позаботился о создании этих заведений практически сразу после исторических событий (революции). Данным решением он преследовал одну цель: поддерживать в государстве высокие показатели производительности труда. Понятное дело: сытый человек работает лучше голодного. Потому следует обеспечить рабочего едой, но так, чтобы на пользу организму и не в ущерб государственному бюджету. Меню столовых состояло из сытных и, как сейчас говорят, экономных блюд.
В тот период общепит начал функционировать практически в каждом городе, а в ряде городов – при каждом заводе и фабрике. В советские столовые превратили даже рестораны, которые были открыты для посетителей до Ленинской власти. Теперь в этих заведениях кормили рабочих.
В те годы в стране народ не рассуждал о пользе и вкусе продуктов или блюд. Главное – чтобы все были сытыми. Следует отметить, что именно благодаря функционированию в стране общественных столовых народ оставался сытым.
В стране начала агитироваться новая идея, согласно которой женщина не должна была постоянно стоять у плиты и готовить подолгу. Приветствовались блюда, которые были быстрыми и простыми в приготовлении.
2. Воспитание народа посредством общепита
Практически к каждому предприятию были прикреплены общественные столовые,которые не только кормили рабочих, но и способствовали их единству/Фото:ng72.ru
Следует отметить, что общепит не только утолял голод рабочего народа. Эти заведения являлись местами сплочения населения. Так новой властью выполнялось идейное воспитание граждан. Действительно, общая трапеза сближала людей. А благодаря правилам поведения простому народу прививалась культура поведения за столом и в общественных местах.
В принципе, правила эти были нетрудными в выполнении:
• снять шапку при входе в помещение;
• вымыть руки перед едой;
• после принятия пищи убрать за собой грязную посуду.
Сегодня эти элементарные полезные привычки знает даже школьник, а в те годы простой народ фактически перевоспитывали.
3. Установка на правильное питание
Лучше всех кормили шахтеров и металлургов/фото:gubkin.city
Позднее открылся научно-исследовательский институт питания. Цель накормить голодных рабочих уже перестает играть первостепенную роль. Новая установка советской власти – накормить людей правильным образом. И вот создание меню заведений общепита ставится на научные рельсы. С того момента народ кормили уже по науке. Система питания в столовых разрабатывалась аж десятками институтов. Особенно скрупулезно подходили к разработке меню в ведомственных общепитах. Ради поставленной цели – правильного кормить рабочих – все население Советского Союза разделили на 5 категорий граждан в зависимости от того, сколько энергии отдавал работе каждый из них.
Было вполне ожидаемым, что в этом отношении специалисты умственного труда будут отнесены к самым «ленивым». Потому было решено, что комплексный обед в столовых должен восполнять организму интеллектуала 1400 калорий, в то время как люди, занимающиеся физическим трудом, съедали пищу калорийностью от 1600 до 2200 калорий (в зависимости от тяжести выполняемой работы и энергоотдачи). Лучше всех кормили шахтеров и рабочих, занятых на металлургическом производстве. Им по новым законам полагались обеды калорийностью от 2500 калорий и выше в сутки.
Разумеется, при посещении заведений общепита мало кому в голову приходила мысль «уложиться» в указанный объем калорий. Однако то, что питание, разработанное советскими институтами, соответствует потребностям человеческого организма, является неоспоримым фактом, подтвержденным научно.
4. Советские «гамбургеры»
Вот он - советский ответ американскому общепиту вместо гамбургеров - вкусные котлеты, которые закусывали хлебом/Фото:m.fishki.net
Уже несколько лет после открытия Института питания, в 1934 году, начал работу наркомат пищевой промышленности. У руля этого учреждения встал Анастас Микоян. Он был убежден, что вкус населения СССР следует развивать. Через два года он едет в Америку за поиском интересных кулинарных рецептов и технологий в области общепита. Микоян планировал внедрить опыт американцев в отечественный пищепром. Приехал он на родину не с пустыми руками, а с 25 автоматами, предназначенными для изготовления гамбургеров. Уже через год, в 1937 году, на столичных улицах появилось блюдо, ставшее достойным ответом советской кухни американцам. Это были горячие Московские котлеты. Правда, клали ее не в булочку (как в США), а между двух кусков хлеба.
Однако отечественным «гамбургерам» советские люди радовались недолго – грянула Великая Отечественная война. Несмотря на губительное воздействие этого страшного события на судьбы миллионов людей и экономику страны, она не смогла уничтожить главный плюс советского общепита – абсолютную натуральность продуктов. Многие знаменитые российские артисты, которым довелось питаться в молодости в советских столовых, с ностальгией вспоминают вкус харчо, подаваемого в них, а также другие блюда из отечественного меню той эпохи.
5. Роль советских столовых в послевоенные годы
Комплексный обед является советским изобретением, придуманным главным диетологом СССР/Фото:r37.ru
Кстати, немногим известно, что сама идея комплексного обеда родилась именно во времена Советской власти. Да, это тогда был придуман обед, состоящий аж из трех блюд. Идея была придумана главным диетологом СССР Мануилом Певзнером. Он считал вкусную еду капризом буржуа, а добавление в блюда специй и пряностей вредным для организма человека. Диетолог был убежден, что меню советского человек должно быть абсолютно полезным для здоровья. Потому, считал он, в него можно добавлять лишь блюда с вареной и тушеной обработкой продуктов. Удивительно, но советском обществе прочно прижилось такое меню.
Стоит отметить, что общественные столовые изрядно спасали положение советского народа в периоды острого дефицита в стране. Посудите сами: в магазинах отсутствуют товары даже первой необходимости, а для приобретения последних у перекупщиков ежемесячного дохода недостаточно. Между тем в столовой можно было сытно поесть. Все-таки там готовили котлеты и натурального мяса, да и другие блюда содержали в себе лишь настоящие продукты (не ГМО, не добавки, не ароматизаторы, идентичные натуральным).
Уже в послевоенное время в СССР появились так называемые домашние столовые. Еда, подаваемая в них, была намного вкуснее той, которая подавалась в заведениях общепита, предназначенных для рабочих предприятий. Еще один плюс сталинской эпохи – введение разнообразия в меню общественных столовых. Такие изменения были обусловлены новой системой работы этих заведений. Так, если раньше в столовой могли питаться по низким ценам рабочие предприятия, к которому относилось данное заведение, то теперь разрешалось обслуживать в них и посторонних посетителей. В те же годы в стране открылись разнообразные кафе.
6. Хрущевский подход к общепиту
При Хрущеве поменялась система советского общепита/Фото:tolknews.ru
После смерти вождя народа (Сталина) и прихода к власти Хрущева поменялся подход к общественному питанию. Сам процесс изменений можно было охарактеризовать одной фразой – «десталинизация всей еды». Дел в том, что в те годы из продажи исчез целый ряд продуктов. В таких условиях заведениях общепита просто неоткуда было брать ингредиенты для приготовления блюд. Сложившееся положение дел с продовольствием было связано с сокращением приусадебного хозяйства и частного скота в стране, которым, в свою очередь. В результате в стране значительно подорожали продукты питания (такие, как мясо, молоко, сахар, яйца). В столовых посетителям пришлось платить даже за хлеб.
А что положительного можно отметить во влиянии хрущевской власти на советский общепит? Наверное, в этом отношении можно выделить открытие пельменных, пирожковых и чебуречных. Нельзя сказать, что еда в этих заведениях была отменного качества, но это было то, что помогало наесться голодному советскому человеку в условиях высоких цен на продукты питания. Такая трапеза хоть и была далека от комплексного обеда, но и стоила недорого.
Можно с уверенностью сказать, что мнения людей, которым довелось питаться в советских столовых, неоднозначны. Кто-то вспоминает эти моменты своей жизни с ностальгически ужасом, а кто-то – напротив, выражая желание еще раз попробовать тех самых пирожков с капустой или того борща, которыми потчевал посетителей советский общепит.
