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Применение апельсина для блеска автомобиля

Не удивляйтесь! Обычный апельсин способен не только обогатить организм витамином С, но и вернуть былой блеск фарам даже на старом автомобиле. При этом нужно знать, как именно его использовать. Сложностей никаких. Вся процедура займет от силы минут 5, а результат обязательно порадует.

Применение апельсина для блеска автомобиля

Чтобы избавиться от потускнения и эффекта запотевания понадобится не только апельсин. Вторым ингредиентом станет пищевая сода.
Для начала протираем фары влажной тряпкой, чтобы избавиться от грубой грязи. Затем разрезаем апельсин пополам и щедро посыпаем содой.

Применение апельсина для блеска автомобиля

Теперь осталось лишь тщательно обработать фары вступившим в реакцию с содой апельсином. Натирать поверхность следует в течение нескольких минут.

Применение апельсина для блеска автомобиля

Дальше остается удалить с поверхности фар остатки апельсиновой смазки, а затем вытереть стекла насухо. От помутнения и запотевания не останется и следа. Свет фар будет теперь более ярким и насыщенным.

Применение апельсина для блеска автомобиля

Нагляднее об обработке фар апельсином в видео:


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