«Динамитное дерево»: почему данное растение лучше обходить десятой дорогой

В природе много странных вещей. Взять хотя бы так называемое «динамитное дерево», известное под официальным названием Хура. Держаться от него стоит как можно дальше, если не хочется случайно заработать серьезную травму. Совершенно очевидно, что красноречиво прозвище растению дали не просто так. Что же оно из себя представляет и где растет?
Все дерево покрыто шипами. /Фото: livejournal.com.
Откровенно опасное дерево Хура произрастает в нескольких уголках нашей планеты. Чаще всего оно встречается в зарослях джунглей Южной Америки. Помимо этого, Хура попадается в лесах западной Индии. Относится растение к семейству молочайных. Таким образом коварное дерево является достаточно близким родственником безобидного молочая, который люди держат у себя дома в комнатных горшках. Однако, Хура не такая. Хотя бы потому, что в обхвате толщина ствола взрослого растения может достигать 2 метров.
Растет Хура в Южной Америке и Индии. /Фото: nat-geo.ru.
По своему внешнему виду «динамитное дерево» чем-то напоминает сирень. Вот только цвести растение начинает лишь после того, как дерево достигает в высоту 5 метров. При это максимальная высота может достигать 25 метров. Таким образом Хура является одним из немногих растений, которое цветет не по возрасту, а по размеру. Корона у нее очень большая, раскидистая. Цвет листвы зеленый, немного глянцевый. По форме листики напоминают сердечки.
Главная особенность дерева - его плоды. /Фото: flickr.com.
Еще одной особенностью Хуры является ствол, покрытый острыми шипами. Они позволяют защищаться дереву от посягательств разнообразных животных.разлета может достигать 70 м/с. Это позволяет Хуре очень быстро захватывать огромные площади.
Семена Хуры взрываются. /Фото: livejournal.com.
Изюминкой на этом эволюционном торте безумия служит тот факт, что и сок, и плоды Хуры еще и ядовиты. Убить человека яд «динамитного дерева» сможет едва ли. Однако, воздействие сока на человеческий организм может спровоцировать тяжелые последствия, в числе которых частичная глухота, временная слепота, рвота, диарея. Благодаря этой особенности, в древности местные племена применяли Хуру как оружие.
