Список чудо-продуктов для улучшения сна

Жизнь современного человека похожа на вечную гонку: мы постоянно куда-то спешим, пьем много кофе, нервничаем и, конечно же, страдаем от недосыпания. Большинство из нас прекрасно понимает, что недостаток сна негативно влияет на организм, ослабляя его и подвергая опасности приобретения инфекции из-за сниженного иммунитета, но бессонница и недосыпания от этого не прекращаются.



Если ваш сон нельзя назвать идеальным, вы плохо засыпаете и мало спите, то съедайте на ужин порцию этих чудодейственных продуктов, и вы будете спать как младенец.











Овсянка

Бананы

Миндаль

Вишня

Молоко

Яйца

Хумус

Рыба

Травяные чаи

Мед