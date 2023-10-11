Виды «селфи»

«Селфи» – это своеобразный автопортрет, который получил новое лицо после появления таких устройств, как мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты. «Селфи» стали настолько популярны, что для них создали даже специальные устройства, например, палка для селфи.
Несмотря на то, что любой автопортрет сегодня принято называть «селфи», у него также есть свои разновидности.
Мелфи
Мелфи принято называть автопортреты мужчин, снятые на мобильные устройства. Несмотря на то, что каждый человек склонен к любованию своей персоной, американские ученые считают, что «мелфи» не является хорошим признаком. В ходе исследований они сделали вывод, что мужчины, которые делают «мелфи» и выкладывают их в социальные сети, склонны к психопатии.
Хотя многим может показаться, что по подобию с «мелфи» «фелфи» должно означать женские «селфи» – это не совсем так. Фелфи – это фотографии людей, чаще фермеров с со своими животными.
Релфи
Релфи – это автопортреты с партнерами, например, с мужем, женой или любимым человеком. Кстати, стоит обратить внимание на тот факт, что «релфи» раздражают не только завистливую подругу или безнадежно влюбленного друга, но и других пользователей социальных сетей. Поэтому прежде чем выкладывать в сеть очередную фотографию вашей счастливой пары, подумайте о том, что по этому поводу думают окружающие.
Экстрим-селфи
Ну, и наконец один из самых неоднозначных видов «селфи» – это экстрим-селфи. Зачастую для того, чтобы сделать «экстрим-селфи», люди забираются на самые высокие точки города и используют монопод.
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