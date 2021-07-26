5 проверенных способов, которые помогут избавиться от черных полос на белой обуви

Большинство людей крайне скептически относится в своей повседневности к белой обуви, по одной простой (более того – очевидной) причине. Она легко пачкается. А настоящим кошмаром обладателя белых туфель будет появление черных полос. На самом-то деле избавиться от них не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Более того, сделать это можно при помощи доступных «народных» средств.
Важно: сразу стоит отметить, что многие люди по незнанию пытаются использовать для оттирания темных пятен с обуви одеколон. Данную «методику» лучше впредь не использовать, так как одеколон не только будет не в состоянии оттереть большинство пятен, но также может значительно усугубить ситуацию. А вот такие вещи можно смело использовать.
1. Меламиновая губка
Одно из лучших решений. /Фото: ru.aliexpress.com.
Данная губка является универсальным средством для удаления черных полос с любой поверхности. Обувь здесь не исключение. Изготавливается такая губка из меламиновой резины. Данный материал очень деликатно и гарантированно удаляет любые разводы. Перед использованием губку следует смочить водой и основательно отжать. Тереть нужно не всей поверхностью, а только краями.
Примечание: меламиновая губка также очень хорошо удаляет чернильные пятна.
2. Жидкость для снятия лака
Любое подобное средство. /Фото: amstafkomanda.ru.
Можно смело использовать для удаления черных полос на обуви жидкость для снятия лака, при условии, что она не содержит ацетона. Важно соблюдать порядок действий. Сначала обувь следует протереть влажной тряпочкой, после чего нужно смочить ватный диск в растворителе и начать вытирать загрязнение. Движения должны быть короткими, контакт не должен быть долгим! После удаления пятен и разводов обувь обязательно обрабатывается защитным кремом.
3. Зубной порошок
Не только для зубов. /Фото: otvetclub.com.
Обычная зубная паста или порошок станут отличным решением для удаления черных разводов на обуви. Небольшое количество пасты наносится на проблемное место, после чего протирается щеткой спокойными движениями несколько секунд. Процедура повторяется до победного конца.
4. Влажные салфетки
Не все салфетки подойдут. /Фото: 4know.veloprofy.com.
С проблемой загрязнения белой обуви могут справиться даже влажные салфетки при том условии, что они во-первых – свежие, а во-вторых содержат морскую соль, винный уксус или пятновыводитель. Можно также использовать автомобильные салфетки для ухода за кожаным салоном.
Примечание: помогают только со «свежими» черными полосами.
5. Молоко
Отлично чистит. /Фото: duesseldorf24.ru.
Наконец, еще невъевшиеся пятна можно достаточно легко и быстро удалить при помощи обычного молока. После обработки молоком туфли следует обязательно протереть влажной тряпкой, а затем обработать защитным кремом.
Бонус: чистим светлую замшу, нубук и лаковые туфли
Нужен особый подход. /Фото: attuale.ru.
Материалы с ворсистой структурой нуждаются в особенном подходе (замша и нубук). При появлении черных полос лучше всего использовать для их удаления с такой обуви обычный ластик. Также можно использовать хозяйственное мыло или отбеливатель. Обрабатывать в таком случае стоит только грязное место.
Что же касается лаковых туфель, то здесь можно использовать для очистки обычное молоко, а также яичный белок, который втирается в загрязнение. После очистки кожу следует в обязательном порядке просушить без использования электроприборов.
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