Почему туалетная бумага в СССР была предметом роскоши и как обходились без неё





Сегодня сложно представить себе домашний санузел, в котором нет туалетной бумаги. Это привычно и даже не обсуждается. А ведь этот предмет гигиены появился в стране не так уж и давно, и его путь был непростым. Читайте в материале Новости СМИ2



Сегодня сложно представить себе домашний санузел, в котором нет туалетной бумаги. Это привычно и даже не обсуждается. А ведь этот предмет гигиены появился в стране не так уж и давно, и его путь был непростым. Читайте в материале , как в СССР появилась туалетная бумага, почему население не сразу ее приняло, а потом возвело в ранг дефицита и какие бумажные ожерелья можно было увидеть на советских женщинах.

Владимир Маяковский об этом предмете гигиены и бумажные ожерелья

В СССР на улицах можно было увидеть людей, несущих на шее рулоны туалетной бумаги.

Газетка – о свинце никто и не думал

О том, что в газетных листах содержится вредный свинец, советские люди не задумывались. /Фото: en.newizv.ru

Как в СССР начали туалетную бумагу производить

Первую туалетную бумагу стал выпускать Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат.

Как бумагу руководителям раздавали и резкий рост популярности

Листовая туалетная бумага советским гражданам не понравилась и особым спросом не пользовалась. /Фото: lifely.ru