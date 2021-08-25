Кем стали взрослые сыновья легендарных российских рок-звезд

Имена их родителей известны всем, они стали легендами отечественного рока и кумирами миллионов. Говорят, талант по наследству не передается. Но верно ли это в отношении продолжателей музыкальных династий – ведь многие из них и сами добились немалых успехов! Иван Макаревич, Александр Королев (Сукачев), Александр Цой, Петр Шевчук, Павел Галанин – удалось ли им доказать, что они – не только сыновья своих знаменитых отцов?
Иван Макаревич
Иван Макаревич с отцом | Фото: 24smi.org
У Андрея Макаревича есть все основания гордиться своим сыном Иваном – в 31 год он уже довольно известный актер, музыкант и композитор. Хотя его родители развелись через 2 года после его появления на свет, он никогда не терял связи с отцом, который активно участвовал в его воспитании. В 2010 г. Иван окончил Российскую академию театрального искусства, после чего выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной и в театре «Практика».
Иван Макаревич | Фото: 24smi.org
Популярность ему принесли роли в фильмах «Бой с тенью», «Доброволец», «Иван Грозный», «Метро», «Выжить после», «Охота на дьявола». А в фильме Гарика Сукачева «Дом Солнца» он сыграл своего отца в юности. В музыкальной среде Иван Макаревич известен как James Oclahoma – он играет на барабанах, увлекается электронной музыкой и пишет саундтреки к фильмам.
Иван Макаревич с отцом | Фото: mk.ru
Александр Королев - сын Гарика Сукачева
Сын Гарика Сукачева Александр Королев тоже снимался в фильме отца «Дом Солнца» и еще в 4-х фильмах. Он думал над тем, чтобы продолжить актерскую карьеру, но позже его увлекла работа оператора и режиссера. Королев закончил Американский институт киноискусств и Киношколу Александра Митты по режиссуре игрового кино.
Гарик Сукачев и его сын Александр Королев | Фото: mk.ru, intermedia.ru
А в 2015 г. состоялся его режиссерский дебют – Александр снял короткометражный фильм «Забытое», получивший первую премию на конкурсе короткометражек «Святая Анна». Александр Королев взял фамилию матери по совету своего отца – чтобы избежать постоянных сравнений, обвинений в звездном родстве и протежировании. И это нисколько не помешало ему в творческой реализации.
Александр Королев - сын Виктора Цоя
Александр Королев | Фото: prozvezd.info
Виктор Цой и его сын Александр | Фото: teleprogramma.pro, kinomannia.ru
Жить с такой фамилией Александру Цою всегда было непросто – его отец погиб, когда сыну было всего 5 лет, и многое о нем он узнал из воспоминаний близких и друзей музыканта. В детстве они общались немного – отец постоянно пропадал на гастролях. Летом 1990 г. Цой решил провести отпуск вместе с сыном в Прибалтике. В то роковое утро 15 августа он предложил сыну поехать с ним на рыбалку, но мальчик отказался – что и спасло ему жизнь. Он еще долго не мог поверить в то, что его отец погиб в автокатастрофе.
До 2012 г. Александр избегал публичности и скрывался от журналистов под различными псевдонимами, а затем впервые дал телеинтервью. Он пробовал свои силы в качестве художника-оформителя, веб-дизайнера, программиста, организатора гастролей зарубежных музыкантов. Но увлечение музыкой все же взяло свое – 33-летний Александр Цой пишет музыку и работает над проектом «Симфоническое кино». Чтобы избежать постоянных сравнений с отцом, Александр выступал под фамилией Молчанов. По его признанию, он только к 25 годам осознал, что он – не только сын знаменитого отца, но самостоятельная творческая единица, имеющая право на «отдельную жизнь». Сейчас Александр Цой занимается сольным проектом под названием «Ронин».
Александр Цой | Фото: teleprogramma.pro, soullaway.livejournal.com
Петр Шевчук
Юрий Шевчук и его сын Петр | Фото: soullaway.livejournal.com
Сын лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука от первого брака Петр тоже пошел по стопам отца и тоже долгое время скрывался под псевдонимами. В музыкальной среде он известен как модный андеграундный диджей, выступающий как DJ Pete, при этом немногие знают его настоящее имя. О себе он говорит: «Я пишу музыку, играю свою, чужую – вперемешку. Экспериментирую. Я человек компьютера, фрилансер. Занимаюсь дизайном интерфейсов, делаю сайты, делаю приложения для мобильных».
Юрий Шевчук не раз говорил о том, что гордится военным воспитанием сына – он окончил Кронштадтский военно-морской кадетский корпус и прошел службу в морской пехоте Балтийского флота. Именно в то время и было сделано его фото с отцом – одно из немногих, которое появилось в сети.
Петр Шевчук | Фото: soullaway.livejournal.com
Павел Галанин
Павел и Сергей Галанины | Фото: nsn.fm
Сын знаменитого рок-музыканта, лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина Павел выбрал другой путь – он занимается живописью. Он уже провел собственную выставку, на которой представил выполненные в стиле поп-арт портреты знаменитостей, в том числе собственного отца. Свой выбор Павел Галанин объяснил так: «К сожалению, практически все легендарные люди уходят из жизни неожиданно, навсегда оставаясь «звездами», однако зачастую за той красотой, которую видит зритель, скрывается упорный и тяжелый труд. Высоцкий, Леди Ди, Юрий Гагарин – эти люди навсегда оставили след в моей судьбе, в моем сердце, и сегодня я преклоняюсь перед ними».
Павел Галанин | Фото: nsn.fm
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