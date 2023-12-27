Странные привычки российских императриц, которые из современники считали причудами

Привычки российских императриц, которые удивляли их современников.
Начиная с Екатерины II, императрицами в России становились принцессы в основном из немецких земель. Каждая из них приносила на новую Родину свои привычки. Некоторые приживались, а некоторые так и остались в разряде иноземных причуд.
Екатерина Алексеевна и медицина
Екатерина II (до замужества — София Августа Фредерика) старалась как можно больше освоиться в России, пользоваться только русским языком, перенимать местные привычки. Но от двух немецких привычек отказаться не могла. Каждое утро она обязательно пила чашечку кофе и каждую болезнь лечила кровопусканием.
И если утренний кофе ввела в дворцовые обычаи ещё Анна Иоановна, то кровопускание в России было не самой популярной процедурой — и это несмотря на то, что её активно пытался насадить ещё царь Алексей Тишайший. Сначала обязательно пробовали что-то выпить или чем-нибудь растереться, а кровопускание оставляли на крайний случай.
Удивительно, но уже через сто лет кровопускание стало самым обычным способом лечения буквально всего в русской деревне. О том, как больных холерой доводят кровопусканием до смерти, с ужасом писали земские врачи.
В брюках на коне явно удобнее, но в восемнадцатом веке эта мысль казалось странной.
Ещё одна привычка Екатерины никак не была связана с её происхождением. Царица обожала кататься верхом в мужском костюме. Мужские костюмы, надо сказать, любила носить и императрица Елизавета Петровна, от которой Екатерина и могла перенять эту страсть.
Мария Фёдоровна и корсет
София Мария Доротея Августа Луиза родилась в тех же местах, что и Екатерина. Когда сын Екатерины Павел овдовел, король Пруссии Фридрих познакомил его с Софией Марией Доротеей как возможной невестой. Девушка Павлу понравилась, а вот была ли счастлива девушка — большой вопрос. Павла считали чуть не самым некрасивым кавалером в России и, к тому же, София Мария Доротея была уже помолвлена с принцем Людвигом Гессенским. Впрочем, подруг невеста уверяла, что нового жениха любит до безумия, и всячески старалась Павлу угодить. Перед браком она приняли крещение под именем Марии Фёдоровны.
Воспитанная нарочно для того, чтобы быть выданной замуж за принца, короля и императора, Мария Фёдоровна особых привычек не имела — это считалось бы вероятной помехой к тому, чтобы влиться в окружение мужа при любых обстоятельствах. Но она без ума любила разные изобразительные искусства, недурно рисовала, вырезала камеи на токарном станке и проследила, чтобы рисовать научились все дети. Даже Николай I, который казался воплощением сухого технаря, делал очень живые и техничные рисунки.
Мария Фёдоровна, прямо как по рекомендациям американских домохозяек пятидесятых, всегда была нарядно одета.
Была у неё и ещё одна особенность. Обычно дамы между выходами в свет снимали платье на корсете и накидывали капот. Мария Фёдоровна туго затягивалась с утра и ходила так весь день, даже не думая переодеться поудобнее. Так, в дворцовом пышном платье, она работала и на токарном станке.
Елизавета Алексеевна и привычка обижаться
Луиза Мария Августа родилась в семье герцога Баденского, с которым активно переписывались и Екатерина, и Павел. Возможно, девочку с самого начала рассматривали как кандадитку в невесты ещё маленькому царевичу Александру. Во всяком случае, когда Луизе Марии Августе было одиннадцать лет, герцога Баденского посетил Румянцев с заданием от Екатерины осмотреть и её, и её младшую сестру. Румянцев наблюдал за девочками два года — то есть, кандидатками они были основными.
По результатам наблюдения девочек пригласили в гости в Россию, теперь уже для знакомства лично с царевичем. Александру понравилась Луиза. И неудивительно, ему было неполных пятнадцать, с чего бы ему серьёзно заинтересоваться одиннадцатилетним ребёнком? С Луизой ему было легче найти общий язык.
Придворные не понимали, как можно обижаться на мужа, если он император.
У Луизы не было особенных привычек, но весь двор удивлялся, что, когда её муж завёл себе фактически вторую жену, она, вместо того, чтобы женскими хитростями обратить его внимание на себя и приласкаться, наоборот, дуется и тем только ухудшает своё положение. Это «странное» поведение приписывали её особой учёности.
Александра Фёдоровна и рождественская ёлка
Женой брата Александра, Николая I, стала Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма. С Николаем Луиза познакомилась в 1814 года, и между ними вспыхнула любовь с первого взгляда. Ради этого брака Луиза крестилась в православие под именем Александры.
Александра Фёдоровна тосковала по ёлкам на Рождество.
Именно ради Александры Фёдоровны в России впервые в истории устроили рождественскую ёлку — способ праздновать Рождество, к которому императрица привыкла в Пруссии. До восшествия мужа на престол она каждый год ездила на модные курорты Европы и каждый год посещала немецкие земли. Вслед за ней курорты и ёлки полюбили и российские семьи.
Мария Александровна и любовь к тёте
Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария была внучкой того самого Людвига Гессенского, у которого из-под носа увёл невесту Павел I, Правда, ходили слухи, что внучка она ему только официально и её мать изменяла её отцу. В отличие от предыдущих невест, Максимилиану будущему императору Александру II не подсунули, он познакомился с ней в оперном театре, когда путешествовал по Европе.
Мария Александровна была зачарована историей своей родной тёти, жены императора Александра I Елизаветы Алексеевны, и всю жизнь собирала документы, написанные её рукой или как-то связанные с её жизнью. Собранный ею архив мог поспорить с теми, что есть у профессиональных историков!
Кумиром Марии Александровны была её родная тётя, также русская императрица.
Текст: Лилит Мазикина
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