Странные изобретения по уходу за детьми ХХ века, за которые сегодня лишали бы родительских прав

Долгое время понятия «ребенок» не существовало. Появилось оно только в период Нового времени. Вплотную заняться воспитанием детей человечество и вовсе решило только в начале XX столетия. Удивителен тот факт, что созданные в то время для потомства вещи по большей части напоминают какие-то странные орудия.
1. «Буратино»
Одна из важнейших частей в воспитании маленького ребенка – это прививание навыка хождения. Абсолютное большинство родителей делает это вручную. А вот один швейцарский инженер в начале прошлого века придумал устройство, которое позволяло управлять ногами младенца со стороны при помощи деревянных палок.
2. Клеймо для малыша
Определенно, никто не хочет получить в родильном доме не своего ребенка. Для того, чтобы избежать любых непонятных ситуаций в 1930-е в США, в Нью-Йорке использовались специальные аппараты для клеймения детей. Знак различия устанавливался на ногу или ягодицу малыша при помощи специальной лампы. Процедура эта была болезненная. Немного.
3. Воздушный манеж
Ни один ребенок не пострадал. /Фото: сdn.ebaumsworld.com.
Всем детям нужен свежий воздух! Но как быть, если нет сил, чтобы выйти на улицу, а еще столько всего нужно сделать дома? Ответ на этот вопрос нашли в начале прошлого века в Европе. Там родителям предлагали устанавливать на окна специальные «воздушные манежи». Удивительно, что ни одного несчастного случая с таким манежем так и не было зарегистрировано.
4. Долой коляски
Когда ребенок сидит в коляске, то передвигаться можно только пешком. Швейцарский изобретатель Эмиль Эберль в прошлом веке предложил любопытную альтернативу для детских колясок. Ей стала детская коляска, устанавливающаяся на руль велосипеда. Конструкция не самая надежная и устойчивая, зато очень удобная!
5. Сигнализация для младенца
В 1930-е годы по США прокатилась настоящая волна детских похищений. На фоне этих событий бизнесмен Чарльз Ротенберг смог разработать и успешно реализовать на рынке проект колясочной сигнализации. Если кто-то пытался достать ребенка из коляски при включённой системе, гаджет начинал издавать страшнейший шум.
6. Клетка-качалка
Американский изобретатель Шелдон Д. Вандербург и отец троих детей чувствовал себя после работы (как и большинство семейных людей) абсолютно измученным. Для того, чтобы упростить уход за детьми, американец придумал специальную клетку-качалку. Выглядит дико, зато дети никуда не расползаются!
7. Детский противогаз
Думаете, что только в США создают странные вещи? В 1938 году во Франции был создан первый в истории противогаз для младенцев. На самом деле это был настоящий воздушный мешок с резиновой помпой и специальным фильтром. Широкого распространения данное изобретение, впрочем, так и не получило.
8. Дорожный «усмиритель»
Как и все порядочные граждане, Калеб М. Пратер ненавидел детей, которые кричат в общественном транспорте. В какой-то момент ему окончательно надели младенцы в поездах и инженер создал специальную трубу с вентиляцией, куда можно было положить орущего ребенка, дабы заглушить его крики.
9. «Китайский манеж»
В Китае изобрели огромное количество интересных вещей, однако долгое время не могли додуматься до «гуманного» манежа для маленьких детей. Вместо них для обуздания малолетних использовали вот такие вытянутые бочки. Принцип действия устройства пугающе прост: ребенок просто вставлялся по подмышки в бочку и висел. Внутри было достаточно места для того, чтобы младенец мог возможность испражняться. Внутри также было небольшое отделение для углей, чтобы подогревать воздух в бочке в холодное время года.
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