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Геренук - животное, которое может прожить все лето без воды


Геренук - необычная антилопа, способная обходиться долгое время без воды.

Геренук - необычная антилопа, способная обходиться долгое время без воды.

Считается, что без воды человек может прожить максимум 10 дней, а при высокой температуре это время может сократиться всего до двух суток. Антилопа геренук, которая обитает в жаркой Африке, может прожить без воды все лето, обходясь только листьями да травой.

Глаза геренука похожи на глаза инопланетян в фильмах про космос.

Глаза геренука похожи на глаза инопланетян в фильмах про космос.

 
Дикий геренук стоит на задних ногах.

Дикий геренук стоит на задних ногах.

 

Чтобы достать до заветной листвы, геренуки в процессе эволюции развили очень длинную шею. Таким образом, они стали немного похожи на жирафов, однако это не родственные виды - геренуки представляют собой особый вид антилоп, не похожий даже на своих ближайших родственников. У них непропорционально маленькая голова, большие глаза и огромные уши. А когда геренуки становятся на задние ноги, чтобы достать до свежих листьев, они выглядят настолько странно, что можно подумать, будто эти животные и вовсе с другой планеты.
Геренук за обедом.

Геренук за обедом.

 
Пара геренуков в естественной среде обитания.

Пара геренуков в естественной среде обитания.

 

Большие уши помогают геренукам ориентироваться в пространстве и замечать опасность на значительно расстоянии. Длинная шея и ноги позволяют этим антилопам доставать листву, находящуюся на расстоянии двух метров от земли. Чтобы сохранить энергию, эти животные предпочитают отдыхать в тени во время самого жаркого периода дня и активно искать еду только утром и вечером. Все это позволяет геренукам быть в более выигрышной позиции по отношению к другим видам животных, которые зависят от воды или вынуждены охотиться.
Самка геренука.

Самка геренука.

 
Самец геренука.

Самец геренука.

 

И тем не менее, популяция геренуков не так уж и многочисленна. В последнее время они все чаще становятся жертвами заезжих охотников, которые желают привезти с собой необычную добычу. Самые многочисленные популяции остались сейчас, пожалуй, только в районе Сомали. Сомалийцы считают геренука родственником верблюда, и согласно их поверью, если убить эту антилопу, то погибнут и верблюды, которые для кочевников жизненно важны.
Самка геренука в африканской саванне.

Самка геренука в африканской саванне.

 
Один из спасенных от охотников геренуков стоит рядом со своим спасителем.

Один из спасенных от охотников геренуков стоит рядом со своим спасителем.

 
Осиротевший геренук, привязавшийся к своим спасателям.

Осиротевший геренук, привязавшийся к своим спасателям.

 
Молодой геренук.

Молодой геренук.

 

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