Без чего советские туристы не могли обойтись, отправляясь в поход

Советские люди охотно путешествовали по просторам СССР/Фото: zagony.ru

1. Туристический рюкзак

В путешествия советские люди отправлялись как с Ермаком на спине, так и с обычными рюкзаками, сшитыми своими руками/Фото: blog.allo.ua

2. Палатка водоустойчивая

Советские палатки были достаточно просторным и теплым жилищем для туристов, решивших переночевать в незнакомой местности/iv-variant.ru

3. Спальный мешок

В спальных мешках туристам было тепло и уютно/Фото: eve-help.ru

4. Съедобные запасы

Помимо магазинной еды, советские туристы собирали ягоды и грибы, попадавшиеся им на пути/Фото: agronom-world.ru

5. Туристический топор

Топор был незаменимым атрибутом в путешествиях по лесным местностям/Фото: ens.az

6. Походный котелок

Вкус еды, приготовленной в походном котелке над костром, туристы вспоминали даже после возвращения домой/Фото:master-fishing.com

7. Универсальный нож

Благодаря своей многофункциональности этот нож получил название универсального/Фото: chert-poberi.ru

8. Столовые приборы

Из посуды туристы в СССР брали с собой самое необходимое/Фото:stroylocman.ru

9. Кружка

Советские люди проявляли практичность и смекалку даже при выборе кружки для путешествий/Фото:papilloma03.ru

10. Фотоаппарат

Советские туристы старались запечатлеть увиденные красоты природы/Фото:eve-help.ru