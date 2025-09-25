Без чего советские туристы не могли обойтись, отправляясь в поход

Советские люди охотно путешествовали по просторам СССР/Фото: zagony.ru
В Советском Союзе гражданам крайне редко выпадала возможность выбраться за границу. То ли дело сейчас, когда путешествовать можно из одного края земли в другой сколько угодно! Однако люди в СССР все же баловали себя новыми открытиями.
1. Туристический рюкзак
В путешествия советские люди отправлялись как с Ермаком на спине, так и с обычными рюкзаками, сшитыми своими руками/Фото: blog.allo.ua
Эту вещь можно без преувеличения назвать главным атрибутом советского туриста. В нем же вмещались все запасы путешественника. В силу весовой нагрузки, которую испытывал туристический рюкзак, от последнего требовалась прочность и износостойкость.
Лучшей моделью в СССР считался «Ермак», сшитый на станине из плотного брезента и оснащенный большим количеством удобных деталей (ремней, кармашков и др.). Именно этот рюкзак Советские граждане называли «фирменным». Однако по цене такое изделие было доступно далеко не каждому туристу. Поэтому многие любители путешествий пользовались рюкзаками, сшитыми своими руками. Изделия шились из брезента, а чуть позднее – из капрона.
Следует отметить высокое качество советских рюкзаков. Турист мог пользоваться одним рюкзаком даже несколько десятков лет. Те любители путешествий, которые не умели шить и не могли позволить себе заводской «Ермак», поступали по-своему – они носили в качестве туристического рюкзака армейский вещмешок.
2. Палатка водоустойчивая
Советские палатки были достаточно просторным и теплым жилищем для туристов, решивших переночевать в незнакомой местности/iv-variant.ru
В особо красивых и живописных местах туристы предпочитали оставаться с «ночевкой». На этот случай им нужна была палатка. Несмотря на дефицит многих товаров в СССР, водоустойчивые палатки граждане доставали без особого труда. В продаже имелись варианты этих изделий из брезента, рассчитанные на двух, четырех и даже восьми людей. Те же любители путешествий и отдыха, которым хотелось более просторное «жилье» на природе, шили палатки сами. Не всегда для этих целей покупали новый брезент. Порой палатки шили из парашютов. В них могли свободно разместиться до 5 человек. Палатки, сшитые из парашютов, весили намного меньше готовых палаток. Вес последних мог достигать 12 кг. Несмотря на то, что палатку, изготовленную из парашютов, трудно было собрать и установить, но она отличалась удобством.
3. Спальный мешок
В спальных мешках туристам было тепло и уютно/Фото: eve-help.ru
Несмотря на то, что в брезентовом «жилище» было достаточно тепло и уютно, туристы опасались спать на земле. Даже в знойные летние ночи можно было подхватить простуду, лежа на голой поверхности. Поэтому туристы брали с собой спальный мешок. Это изделие хорошо грело тело туриста.
Первые советские спальники были ватными и застегивались на деревянные пуговицы. По своей форме они напоминали куколку бабочки. Поэтому эти спальные мешки получили название «куколка». Позднее, в 80-х годах, советская промышленность усовершенствовала спальники, заменив пуговицы удобной молнией. Также стал применяться другой материал - утеплитель синтетического типа.
4. Съедобные запасы
Помимо магазинной еды, советские туристы собирали ягоды и грибы, попадавшиеся им на пути/Фото: agronom-world.ru
Походная еда советского туриста состояла из продуктов, которые имели сравнительно длительный срок хранения. Скоропортящиеся «вкусности» путешественники не рисковали брать в дальнюю дорогу. Чаще всего их съедобные запасы включали в себя сгущенку, сухари, гречку, рис, перловку, пшено, рыбные консервы, макароны, чай. И картошка. Хотя она значительно утяжеляла вес груза в рюкзаке, однако туристы уж очень любили наслаждаться вкусом печеных в золе картофелин, сидя у костра по вечерам.
Следует отметить, что не все продукты советские люди несли из дома. Так, если по пути им встречались ягоды и грибы, они наполняли ими свои рюкзаки.
5. Туристический топор
Топор был незаменимым атрибутом в путешествиях по лесным местностям/Фото: ens.az
Этот инструмент был необходим туристу. Им рубили дрова и даже копали небольшие ямы. А кто-то даже умудрялся резать им хлеб или открывать консервные банки. Топор был нужен для вырезания из дерева колышек, которые использовались для установки палатки. Ну чем не универсален этот инструмент?
6. Походный котелок
Вкус еды, приготовленной в походном котелке над костром, туристы вспоминали даже после возвращения домой/Фото:master-fishing.com
Эта посуда имела небольшой вес и была удобна в использовании. Как правило, туристы брали в поездку армейские котелки. Последние использовались в качестве фляги, сковородки и кастрюли. В общем, эта емкость применялась в качестве «3 в 1». Удивительно, но, по отзывам туристов, блюда, приготовленные в этой простецкой посуде, получались ну очень вкусными – настолько, что невозможно было оторваться от еды.
7. Универсальный нож
Благодаря своей многофункциональности этот нож получил название универсального/Фото: chert-poberi.ru
Этот прибор был невероятно удобен и многофункционален. С его помощью решалось немало задач. Многофункциональный нож был одновременно вилкой и ложкой, и даже штопором и открывалкой для консервов. Одним словом, туристу достаточно было взять его вместо нескольких столовых и кухонных приборов. Такие ножи продаются и в наши дни. Правда, со времен СССР они претерпели некоторые изменения – стали легче и занимают меньше места.
Задачи, с которыми справлялись советские пушественники с помощью этого устройства, не ограничивались принятием трапезы и приготовлением еды. Ножом строгали колышки для туристической палатки, чистили пойманную рыбу.
8. Столовые приборы
Из посуды туристы в СССР брали с собой самое необходимое/Фото:stroylocman.ru
Те путешественники, которые по каким-то причинам не имели универсального ножа, носили с собой все те приборы, которые он заменял. Другими словами, в рюкзаке этих туристов имелись лодка, вилка, обычный нож.
9. Кружка
Советские люди проявляли практичность и смекалку даже при выборе кружки для путешествий/Фото:papilloma03.ru
Разумеется, брать с собой в дальний путь фарфоровую чашку никто не рисковал. Куда практичнее было использовать для чаепития кружку из небьющегося материала.
10. Фотоаппарат
Советские туристы старались запечатлеть увиденные красоты природы/Фото:eve-help.ru
Ну как увидеть новые красоты и не запечатлеть их на пленку? В СССР не было мобильных телефонов с камерой, поэтому единственной возможностью «зафиксировать» свой отдых был фотоаппарат. Уже после возвращения в родной дом пленку проявляли, а затем с нескрываемой гордостью показывали знакомым фотографии с места путешествия.
В Советском Союзе люди не гнались за материальными ценностями, а жили по мере своих материальных возможностей и радовались простым вещам. Не видя ни разу в своей жизни Канаду или Австралию, Лондон или Прагу, они не унывали и путешествовали по живописным местам республик, входящих в СССР. И эти поездки были полны интересных впечатлений.
