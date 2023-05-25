Самые неприхотливые комнатные цветы

Если умеешь выращивать растения и ухаживать за ними – определенно стоит завести дома красивый цветок! Даже если уход за цветами вам кажется чем-то сложным – просто попробуйте, на том же YouTube можно найти много материалов для новичков-цветоводов. Растения хороши тем, что они очищают воздух и вырабатывают кислород.







Очевидный факт, почему многие так сильно хотят иметь дома цветы – запах. Цветы источают приятный аромат, поэтому с их приобретением можно забыть о различных аэрозолях, эфирных маслах. Достаточно обзавестись парочкой цветов – их аромата будет достаточно, а квартира всегда будет казаться самым благоприятным местом.

Идея приобрести комнатный цветок вам кажется привлекательной? Тогда давайте посмотрим, какие есть самые красивые и неприхотливые цветы.



1.Цикламен

2.Акалифа

3.Бегония

4.Фуксия

5.Адениум

6.Азалия

7.Мирт

8.Бромелия

9.Фаленопсис

10.Гиацинт

С приобретением цикламена в вашей квартире будет вечное лето! Цветки, стоит сказать, у него не самые красивые, зато они очень яркие. У цикламена много достоинств, он подходит людям, желающим обзавестись частичкой лета. Цикламен – распространенный цветок, поэтому его легко найти в любом магазине.Еще из плюсов – цикламен быстро приживается, ему не нужны пересадки, ежедневные опрыскивания и другое. Цикламен можно просто принести домой, поставить на подоконник, и его все устроит. Цветок всегда выбрасывает новые бутоны, и еще одно преимущество – если цветы не убирать, то созреют семена – при посадке взойдут новые цикламены.Акалифа – цветок, впечатляющий своим видом! У него розовые пушистые «гусенички», которые не прекращают цветение. В переводе название означает «крапива», поскольку листья имеют схожесть с листьями крапивы. Соцветия в народе называют «кошачьи хвосты» или «лисьи». Что особенно радует – акалифа цветет круглый год.Акалифа может расти в виде пышного кустарника или как ампельное растение. В естественной природе куст достигает 2 м или более в высоту. Обычно зацветает с ранней весны, а ее довольно крупные и дивные цветки – ярко полыхают до самых холодов. Все, что нужно этому цветку: своевременный полив, внесение удобрений и стабильное тепло.Бегония для многих – любимейший цветок! Это комнатное растение очень любит высокую влажность воздуха, о чем стоит позаботиться. А еще цветок – любитель света, темноту он не любит, но и прямые солнечные лучи для него убийственны. Бегония – цветок неприхотливый, не требует особого внимания.Чтобы растение хорошо себя чувствовало, бегонию нужно вовремя поливать, периодически обновлять. Листья у цветка настолько красивые, что завораживает! Они действительно «горят» на солнце, переливаются, словно перламутр. Радуют разнообразием форм и красок. Безусловно, стоит приобрести бегонию для любителей цветов.Все слышали об этом цветке, но не всем приходилось за ним ухаживать. Фуксия – цветок с темно-малиновыми колокольчиками, которые притягивают взгляд. Белые встречаются редко, в основном темно-малиновые. Заводить цветок торопятся не все, т. к. он капризен, но если за ним правильно ухаживать, он будет радовать своим видом!Все цветки на вкус – сладковатые, о чем наверняка осведомлены домашние питомцы. Кстати, их можно есть в свежем виде или варить из них варенье. Сортов фуксий немало, отличаются формой цветка, формой куста. Фуксия прекрасно смотрится в подвесных корзинах, но растение капризное – плохо зимует. Внимательно изучите, как ухаживать за растением, чтобы оно не погибло.Адениум – прекрасный цветок для дома, радующий домочадцев своим видом. В этот цветок влюбляешься, глядя на него – до чего красив! Этот цветок еще называют «пустынная роза», он родом из Африки. В естественных условиях вырастает гигантом, поэтому вряд ли его назовешь цветочком. Существует много расцветок и размеров цветка.Если выращивать из семян – это легко сделать. Адениум неприхотлив, нуждается в умеренном поливе. В теплое время года почти постоянно цветет – цветки у него большие и радуют глаз. Если собираетесь выращивать цветок из семян – стоит приобрести светодиодную фитолампу, также тесный горшок (цветок очень любит такие).Азалия – очень красивый, но капризный цветок. С греческого название переводится как «розовое дерево», родом из Китая и Японии. Листья у этого цветка могут быть как гладкими, так и махровыми, перед покупкой обращайте внимание на куст – он должен быть зеленым, без следов болезни на цветках и листьях.Азалия очень любит свет, но плохо относится к жаре. Наиболее комфортно растению на северной, западной и восточной сторонах. Кроме того, азалия любит высокую влажность воздуха. Летом растение поливать нежелательно – достаточно обкладывать его кубиками льда. Чтобы цветок радовал красивым цветением, не стоит забывать делать ему обрезку.Мирт – это не цветок, а мини-дерево, но оно заслуживает того, чтобы оказаться в этом списке. Относится к вечнозеленым лиственным деревьям. Условия для него не так важны – можно разместить в любом месте дома, но идеальным местом для него служит солнечная сторона. За миртом легко ухаживать, поэтому цветоводы любят это дерево.Чтобы мирт радовал своим видом, его нужно вовремя поливать, подкармливать и обрезать для образования красивой формы. Ни в коем случае нельзя давать пересыхать земле. Несмотря на выносливость, дерево может сбросить листву в зимнее время – это явление связано с тем, что в доме становится жарко из-за отопления, а воздух сухой. Но весной листва обновляется.С приобретением бромелии в вашем доме станет экзотично! Комнатное растение обычно хорошо приживается, кстати, бромелия – родственник ананаса. В квартирах чаще всего разводят наземные виды, хотя всего их насчитывается более 2500. Соцветия у цветка яркого насыщенного цвета: желтого, красного, лилового и других.Листья у бромелии плотные, что касается цветка на ощупь – создается впечатление, что он не живой, а пластиковый. Этот цветок, вносящий нотку экзотики, любит воду, поэтому нуждается в частом поливе. В жаркую погоду делать это нужно особенно интенсивно. Влажность воздуха в помещении рекомендуется соблюдать не менее 70%, тогда выращивание будет удачным.Невероятно красивый цветок фаленопсис – это орхидея. Легок в уходе, красивый. Это тропический цветок, в природе произрастающий в Китае и Филиппинах. Его предпочтения: влажность, тепло и много света. В природе фаленопсис растет на деревьях даже на скалах. Сейчас в моде минимализм – растение полностью подходит под тренд.Фаленопсисы считаются самыми неприхотливыми цветами, но, по словам цветоводов, с ними приходится повозиться. Орхидеи бывают разного цвета – что может быть лучше нежных, ярких цветков? К тому же за растением несложно ухаживать. При помощи коко-грунта растению можно устроить длительную, благополучную жизнь.Нежные и ароматные весенние цветы обязательно должны появиться в вашем доме, если вы их любители. Цветки у гиацинта быстро вырастают и обязательно зацветают. Каждый год цветки разные. Цветы бывают не очень выразительными, но всегда красивыми и очень ароматными. Цветок любит яркий свет, поэтому его желательно ставить на подоконник.Гиацинт относится к неприхотливым видам цветов, главное – своевременный полив и свет. Когда цветочки начинают распускаться, то сразу вспоминаешь весну: такую теплую и романтичную! Растение не любит, когда сильно жарко – это стоит учитывать. Цветение само по себе очень красивое – шапками разных цветов.