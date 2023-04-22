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Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

Как правило, у современных обывателей проявление симпатии или любви друг другу неразрывно сопровождается поцелуями. Однако существует множество народов, где нет традиционного понятия поцелуя. Одни трутся друг с другом носами, другие ограничиваются рукопожатиями, а третьи и вовсе хрюкают.

Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу


Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

У эскимосов отсутствие поцелуя заменяет ритуал кунику. Один человек прижимает свой нос или верхнюю губу к коже другого и вдыхает воздух. Так эскимосы демонстрируют свою привязанность к кому-то. К тому же при встрече все остальные части тела надежно скрыты под теплой одеждой.

Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

Страна Восходящего солнца до сих пор является загадкой для большинства европейцев. Японцы считают, что проявлять свои чувства на людях неприлично, а несколько десятилетий назад в этой стране и вовсе не существовало понятия поцелуя. Матери не целовали своих детей, а супруги друг друга. Сейчас же, учитывая влияние западной культуры японцы целуются на расстоянии шага, но по большей части не размыкая губ.

Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

Когда Джеймс Кук ступил на берег Новой Зеландии, он описал так проявления прелюдии к интиму у аборигенов: под покрывалом они терлись носами и, втягивая воздух, издавали громкие звуки, напоминающие хрюканье. В современного народа маори сохранился ритуал хонги – поцелуй, при котором оба трутся кончиками носа.

Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

Жители острова Сокотра в Индийском океане, приветствуя друг друга, целуют плечи или щипают пальцы.

Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

В восточной части страны Бангладеш люди не говорят «поцелуй меня», а «понюхай меня». А приветствие жителей Бирмы звучит как nomtschi (в переводе «вдыхание запаха»).

Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

Племя Читтагонг, обитающее на востоке Бангладеша.

И все же для подавляющей части населения земного шара поцелуи являются неотъемлемой частью жизни.

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