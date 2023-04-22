Целовашки не для них: как разные народы демонстрируют симпатию друг другу

Как правило, у современных обывателей проявление симпатии или любви друг другу неразрывно сопровождается поцелуями. Однако существует множество народов, где нет традиционного понятия поцелуя. Одни трутся друг с другом носами, другие ограничиваются рукопожатиями, а третьи и вовсе хрюкают.













У эскимосов отсутствие поцелуя заменяет ритуал кунику. Один человек прижимает свой нос или верхнюю губу к коже другого и вдыхает воздух. Так эскимосы демонстрируют свою привязанность к кому-то. К тому же при встрече все остальные части тела надежно скрыты под теплой одеждой.







Страна Восходящего солнца до сих пор является загадкой для большинства европейцев. Японцы считают, что проявлять свои чувства на людях неприлично, а несколько десятилетий назад в этой стране и вовсе не существовало понятия поцелуя. Матери не целовали своих детей, а супруги друг друга. Сейчас же, учитывая влияние западной культуры японцы целуются на расстоянии шага, но по большей части не размыкая губ.







Когда Джеймс Кук ступил на берег Новой Зеландии, он описал так проявления прелюдии к интиму у аборигенов: под покрывалом они терлись носами и, втягивая воздух, издавали громкие звуки, напоминающие хрюканье. В современного народа маори сохранился ритуал хонги – поцелуй, при котором оба трутся кончиками носа.







Жители острова Сокотра в Индийском океане, приветствуя друг друга, целуют плечи или щипают пальцы.







В восточной части страны Бангладеш люди не говорят «поцелуй меня», а «понюхай меня». А приветствие жителей Бирмы звучит как nomtschi (в переводе «вдыхание запаха»).







Племя Читтагонг, обитающее на востоке Бангладеша.



И все же для подавляющей части населения земного шара поцелуи являются неотъемлемой частью жизни.



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