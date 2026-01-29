Суп с «паутинкой» и рожки с котлетой: зачем в СССР жарили сухие макароны перед готовкой

Зачем в СССР жарили сухие макароны? / Фото: kp.ru
В советские времена было в порядке вещей обжаривать на сковороде сухие макаронные изделия перед их приготовлением. Макароны жарили для супа и гарнира. Но зачем нужно было растягивать процесс приготовления? Что давала жарка сухих макарон?
Сейчас у поваров и современных хозяек нет такой надобности перед приготовлением блюда из макаронных изделий обжаривать их сначала в сухом виде, а затем уже варить.
1. Какие в Союзе были макаронные изделия
В Союзе макароны были доступным бюджетным блюдом. / Фото: gastro-norma.ru
Основной причиной, почему хозяйки стали обжаривать сухие макаронные изделия на сковороде, является их низкое качество. На производстве их изготавливали не из твердых сортов (как сейчас это модно), а из мягких сортов пшеницы. Изделия содержали больше крахмала и имели более светлыми (не золотистыми).
В СССР макароны были из мягких сортов пшеницы. / Фото: 4flour.co.uk
Советские макароны во время варки быстро разваривались. Даже если их сварить «аль денте», то спустя время они все равно становились размякшие и клейкие. Причем, любой вид макаронных изделий (рожки, паутинка, гребешок, улитка) не могли удержать форму после варки. Суп с лапшой нужно было есть сразу же после приготовления, поскольку спустя пару часов он превращался в «кашу».
2. Кто придумал обжаривать сухие макаронные изделия
Обжаривать макароны придумали совесткие женщины. / Фото: food.ru
Советские повара и хозяйки стали задумываться, как же приготовить блюда с макаронами так, чтобы они имели нормальный эстетический вид.слипнуться в блюде и развариться до состояния «каши». У рецепта нет автора, считается, что первыми придумали обычные советские хозяйки, которые распространили секрет по всему Союзу. Также есть теория, что рецептура была подсмотрена у итальянцев, а они, как известно, обожают макароны. Якобы в Италии пользовались подобным лайфхаком. Однако история это умалчивает...
В Италии тоже жарят сухие макароны. / Фото: lady.mail.ru
У советских хозяек было в моде готовить домашнюю лапшу. Они самостоятельно заводили тесто, раскатывали его максимально тонкого состояния, нарезали на тонкие нити, а затем сушили. После домашнюю лапшу нужно было поджарить на сковороде и тогда она была готова к использованию. Предполагается, что именно так появился рецепт. Женщины начали обжаривать и магазинные макароны, у которых не удовлетворяло качество. Так делали наши бабушки и мамы, поэтому жарку сухих макарон можно считать изобретением советского народа.
Советские хозяйки готовили из макаронных изделий настоящие шедевры, а все потому что они были доступными по цене и быстро утоляли голод. В СССР часто готовили макароны по-флотски, запеканку с творогом и рожками, лапшу с молоком, перья с яйцом и луком, а также сладкие макароны со сливочным маслом. Эти рецепты даже в наши дни остаются любимыми и вызывают ностальгию по детству.
3. Какие вкусовые качества у жареных макарон
Жареные макароны приобретают ореховый привкус. / Фото: 1000.menu
Удивительно, жаренные сухие макаронные изделия приобретали уникальный вкус. Некоторые хозяйки отмечали, что у макарон появлялся приятный привкус орехов. Пожаренный продукт становились более плотными и хрустящими, но самое главное — они отлично держали форму после варки. Суп с «паутинкой» даже на следующее утро оставался супом!
4. Как правильно жарили в СССР сухие макароны
Жарить сухие макароны можно было двумя способами. / Фото: chefmarket.ru
На первый взгляд может показаться, что жарить макаронные изделия — это дополнительный затратный по времени процесс, но на самом деле делать это просто и быстро. В СССР существовало несколько рабочих способов, которые придумали обычные хозяйки и повара из столовых.
Самым популярным был жарка сухой лапши прямо в духовом шкафу или на сковороде на минимальном нагреве без добавления какого-либо масла. Как только изделия приобретали золотистый цвет, то они становились пригодными для дальнейшего приготовления. Заготавливать лапшу можно было впрок. Не обязательно жарить перед самим приготовлением. Сухой способ жарки был самом полезным для здоровья.
Также сухие макаронные изделия можно было жарить с добавлением масла. Для рецепта подходило как подсолнечное, так и сливочное. Однако во время жарки макароны постоянно нужно было помешивать, чтобы они не подгорели. Степень прожарки хозяйки регулировали самостоятельно — от желтого цвета до румяной хрустящей корочки.
Итальянцы сначала жарят сухие макароны, а затем добавляют к ним сливочное масло. / Фото: povar.ru
Примечательно, что в Италии макаронные изделия жарят исключительно на сливочном масле. По рецепту необходимо нагреть сковороду, затем насыпать нужную порцию сухих макарон. Обжарить их до аппетитного цвета, а лишь потом добавить кусочек сливочного масла. Кроме того, в это время можно приправить специями. К примеру, копченой паприкой. Теперь остается пожарить изделия до готовности. Макароны получаются с сохранением их традиционного вкуса.
