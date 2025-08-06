Как быстро поймать крота

Бытует предвзятое мнение о кротах, как вредителях деревьев и растений. Мол, портят корни. Но они – не грызуны, а насекомоядные млекопитающие, поедающие хрущей, медведок, проволочников и дождевых червей.

В поисках пропитания они разрыхляют землю и дренируют почву.

Вред от них небольшой – маленькие холмики на поверхности, портящие внешний вид участка.

Поэтому кротов следует вылавливать и депортировать на дальний пустырь. Для этого существуют кротоловки. Но, чтобы не тратить деньги, поймать его можно подручными средствами.трехлитровой стеклянной банкой;штыковой лопатой и шпателем;крышкой от большой кастрюли;приманкой;прокипяченными перчатками.Находим холмик земли, нарытый кротом, убираем грунт и под ним ищем нору. Для этого штыковой лопатой отрываем неглубокую яму, тогда на ее стенках легче увидеть ходы, прорытые кротом.Непременно на руки одеваем прокипяченные перчатки, иначе это животное с чутким обонянием, определит присутствие человека и будет избегать этот участок своей норы.Осторожно шпателем и руками удаляем землю, пока не обнаружим нору. Их должно быть две, т.к. мы разрушили ее часть под холмиком. Ориентируясь на эти два хода, между ними роем яму глубиной, равной высоте трехлитровой банки.На дно ямы ставим стеклянную емкость, в нее помещаем дождевых червей – приманку для кротов.Аккуратно засыпаем банку, прикрыв горлышко хотя бы куском деревяшки, до верха, но не ходы. Закончив засыпку, удаляем деревяшку.Прикрываем весь периметр ямы с банкой и ходами большой металлической крышкой от кастрюли.Ее края присыпаем землей, чтобы не было щелей, иначе крот почувствует сквозняк и откажется пользоваться этим участком норы.Оставляем ловушку на некоторое время в покое, после чего проверяем, не попался ли крот в банку. И так несколько раз в день. Если повезет нам, но не кроту, он в конце концов угодит в банку, из которой ему уже не выбраться.Проверка протекает просто. Поднимаем крышку и откладываем в сторону. В банку опускаем тонкую палочку, чтобы ее часть выступала над горловиной. Если крот в банке, то он начнет тыкаться в палочку, и ее верх зашевелится.Вытаскиваем банку из засыпки и убеждаемся в том, что крот все-таки в нее попал. Нам остается, учитывая его «краснокнижность» и гуманное отношение к животным, отнести его подальше и выпустить. Здесь он не пропадет.Оказавшись на свободе, энергично заработает передними лапами с мощными когтями и скоро скроется под землей.