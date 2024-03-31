Как выглядели всемирно известные знаменитости в «лихие 90-е»

Зажимы бабочки, гофрированные волосы, непонятный стиль в одежде, разноцветная бижутерия и кричащий макияж были визитной карточкой 90-х. Но как оказалось, «жертвами» новоявленных тенденций стали не только подростки со двора, а и звёздные красавицы: от Бритни Спирс и Кристины Агилеры до Анджелины Джоли, Дрю Бэрримор и Риз Уизерспун, которые также отчаянно рисовали губы и выводили тонкую линию бровей, дабы не отставать от модного веяния.
1. Анджелина Джоли
Роковая красотка Анджелина Джоли. \ Фото: vogue.com.
Когда дело доходит до икон моды 90-х годов, никто не сравнится с Анджелиной Джоли. Актриса, которой исполнилось в этом году сорок четыре года, появилась на сцене в 1990 году и показала Голливуду совершенно оригинальную модную перспективу. В настоящее время она предпочитает сдержанный и элегантный стиль в одежде, чтобы соответствовать её положению в обществе, но в первые дни своей карьеры она во всей своей красе показала свою внутреннюю плохую девочку. Голубые тени были хитом того времени. Ими красились и добротные тётеньки, работающие в буфетах, и девочки-школьницы, желающие походить на культовых исполнителей или актрис, мелькающих на экранах телевизора и все те, кто желал идти в ногу с модой. Исключением не стала и Анджелина, которая от всей души наносила их на веко до самых бровей. Что поделать, но такова была мода и каждый хотел ей соответствовать. Именно поэтому молодая и отчаянная Джоли частенько щеголяла при полной боевой раскраске, дополняя свой образ джинсами, кожаной курткой и блестящей футболкой.
2. Бритни Спирс
Икона 90-х. \ Фото: crfashionbook.com.
Как оказалось, модным и ярким был не только макияж глаз и губ. Белокурая перчинка Бритни Спирс блистала на сцене в буквальном смысле этого слова. Она была ярой поклонницей броских вещей и глитера, который использовала в качестве блеска для тела. Сиять, так сиять по полной. Когда Бритни возглавила чарты, исполняя песню «Baby One More Time» в 90-х годах, было ясно, что родилась новая поп-икона, перевернувшая мир с ног на голову не только своими вокальными данными, а и вопиющим внешним видом.
3. Кортни Лав
Любительница странных вещей. \ Фото: thecut.com.
А вот очаровательная Кортни Лав пошла другим путём и вместо голубых теней в сочетании с морковной помадой сделала на тот момент себе тонкие модные брови. И несмотря на то, что с того дня прошёл не один десяток лет, блондинка настолько полюбила их форму, что и по сей день на её лице можно наблюдать брови-ниточки. Всё же лучше, чем брови в стиле Nike или широченные полоски на добрую половину лица. Отличительной чертой Кортни стал и её стиль в одежде. Она запросто могла выйти на сцену босиком и в светящемся кружевном платье, а то и вовсе в одежде, больше похожей на нижнее бельё.
4. Дрю Бэрримор
Эффект мокрых волос - неотъемлемая часть имиджа. \ Фото: google.ru.
Дрю Бэрримор стала поклонницей «влажных» волос и помады кирпично-коричневого оттенка. А ещё она очень любила чокеры, различные комбинезоны, ожерелья с распятиями, поношенные клетчатые рубашки и потёртые кожаные куртки, которые были неотъемлемой частью её имиджа и образа. Кстати, если обратить внимание на современную молодёжь, которая ещё пару лет тому назад выглядела примерно также, то смело можно сказать о том, что мода и стиль девяностых ещё не раз вернётся в наш мир в новом обличии.
5. Destiny's Child
А вы их помните? \ Фото: nme.com.
Исключением не стали и все четыре участницы легендарной по тем временам группы Destiny's Child, которые обожали гламурный стиль не только в одежде, а и в макияже. Каждая из них использовала перламутровые тени в сочетании со стрелками, и не менее перламутровую губную помаду определённого оттенка.
6. Тайра Бэнкс
Она сочетала сексуальность и хип-хоп. \ Фото: nss.magazine.
Тайра Бэнкс была поклонницей стиля «всё в одном цвете», при этом она ловко сочетала сексуальность и хип-хоп. Девушка тщательно подбирала наряд и украшения, разбавляя и дополняя их идентичными по цвету тенями, а большая часть её гардероба состояла из укороченных топов, откровенного нижнего белья, обтягивающих мини-платьев и, конечно же, джинс-момов с бесформенной рубашкой и кепкой козырьком назад. Так что если присмотреться к современным девушкам, то даже в наши дни можно встретить особ, которые до сих под отдают дань подобному образу, где и одежда, и макияж в одной гамме.
7. Кристина Агилера
В одном цвете. \ Фото: insider.com.
Кристина Агилера, как и Тайра Бэнкс, отдавала своё предпочтение цвету. Только посмотрите на то, как поп-звезда сочетала супер-пигментированные тени с блестящим топом, подобранным в тон. Звезда также не брезговала короткими топами, охотно выставляя большую часть тела напоказ, собственно говоря, в её арсенале были и джинсовые мини-юбки, и многие другие вещи, которые откровенно бросались в глаза. Видимо, в девяностые многие были одержимы таким стилем, который у некоторых прочно закрепился и сейчас.
8. Гвен Стефани
Кислотная Гвен. \ Фото: sleek-mag.com.
В девяностые годы соблазнительная Гвен Стефани щеголяла с ядовито-голубыми и ярко-розовыми неоновыми волосами, тонкими бровями, которые были едва заметны на её лице и броской вишнёвой помадой, что тёмным пятном отсвечивала на фоне всего этого. Помимо всего этого, девушка предпочитала весьма откровенный стиль в одежде, приковывающий любопытные взгляды и всеобщее внимание. Её осуждали, по ней сходили с ума, любили и ненавидели, подражали и завидовали, но радует одно, что былые времена канули в Лету, и звезда вернулась в более привычный для зрителя вид.
9. Памела Андерсон
Гламурная Пэм. \ Фото: goodhousekeeping.com.
Пожалуй, в девяностые годы небезызвестная Памела Андерсон была истинной поклонницей всего и сразу. Она не только любила всевозможные заколочки, побрякушки и необычные вещи, а и использовала одновременно тонны косметики, которая яркими пятнами переливалась на всегда загорелом лице знаменитой уже по тем временам актрисы. И, положа руку на сердце, можно и сейчас встретить представительниц прекрасного пола, которые яро следуют образу роковой сердцеедки.
10. Мэрайя Кери и Бренди
Знаменитая парочка. \ Фото: goodhousekeeping.com.
Для кого-то лихие девяностые, а для кого-то гламурные. Глядя на эту неординарную парочку, которая уже тогда выделялась своим стилем в одежде, понимаешь, откуда тянется хвост в современный мир, где контурный карандаш гораздо темнее помады. Видимо, игра на контрасте и по сей день пользуется особой популярностью у некоторых девушек.
11. Дженнифер Лопес
Зажигательная Джей Ло. \ Фото: goodhousekeeping.com.
Глядя на Дженнифер Лопес, понимаешь, что от образа девяностых остались лишь гладко зачесанные волосы, собранные в высокий конский хвост. Оно и к лучшему. Ведь эра перламутровых теней ядовитого оттенка далеко позади, ну а глянцевый блеск в пределах разумного некоторые используют и сейчас. Так что отголоски прошлого всё ещё дают о себе знать. Стоит также отметить тот факт, что уже тогда сексапильная Джей Ло предпочитала провокационные наряды, ставшие неотъемлемой частью её сценического образа.
12. Риз Уизерспун
Королева творческого беспорядка на голове. \ Фото: twitter.com.
А вот Риз Уизерспун сооружала на своей голове творческий беспорядок, строго следуя тенденциям модных новинок. При это она отдавала своё предпочтение помаде красных тонов и оттенков, безупречно подчёркивающей её светлую кожу. В одежде же девушка предпочитала не менее экстравагантный стиль: от ковбойских сапог в сочетании с лёгким платьем до хлопчатобумажных штанов с топом на тонюсеньких бретельках. И это лишь малая часть того, в чём звезда предпочитала ходить по тем временам.
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